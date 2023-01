Salen a la venta las entradas para el Festival Sónica que se celebrará en julio en Castro Urdiales

Las entradas para el Festival Sónica 2023, que se celebrará el 14 y 15 de julio en el Estadio Riomar de Castro Urdiales, han salido a la venta este miércoles a las 12.00 horas.

En paralelo, la organización ha anunciado esta jornada el reparto por días de los artistas que actuarán en esta tercera edición del evento, que tendrá a Vetusta Morla y Leiva como cabezas de cartel, junto a otros otros grupos y artistas como Dani Fernández, Marlon, Amatria, Marlena, Karavana, Siloé o Chica Gang.

El avance del cartel se dio a conocer en noviembre, y este miércoles se ha sabido que arrancarán el festival el viernes 14 Vetusta Morla, Ginebras, Marlon, Marlena, Amatria, Karavana, Menta, Pipiolas, Lu Decker, Juguete y La Xinni.

Les seguirán, el sábado 15, Leiva, Dani Fernández, Cariño, Samantha Hudson, Niña Polaca, Siloé, Chica Gang, Chill Chicos, Me Fritos and the Gimme Cheetos, Pepion y Casapalma. Además, actuarán en la Plaza del Ayuntamiento Uhmami y Sara Puaj.