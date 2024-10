El mirador de elefantes del Parque de Cabárceno se inaugurará la semana que viene

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno inaugurará la próxima semana el nuevo mirador de elefantes, pera que los visitantes puedan observar la manada de paquidermos más grande del mundo fuera de su hábitat natural.

Ha contado con una inversión de más de 70.000 euros y su entrada en servicio ha sido anunciada esta tarde en el Pleno del Parlamento por el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, en respuesta a preguntas del PSOE sobre consecuencias de vacantes de puestos directivos en Cabárceno, Alto Campoo, Cantur y resto de instalaciones turísticas dependientes de esa sociedad pública.

El también titular de Cultura y Deporte ha negado que haya “dejadez ni abandono” en ninguna de ellas y ha avisado a la oposición que no va a hacer “batalla política” de “decisiones personales” de trabajadores, como la renuncia de la directora del Parque, Elena Palacio, que será sustituida por Michel Valdés. En Cuanto Cantur, tras la marcha de Martínez Abad a la Consejería el nombramiento del nuevo director se producirá en “diez o doce días”.

Según ha destacado el titular del departamento, estas entidades se caracterizar por estar “saneadas”, la “paz social” y “récords de visitantes”, pues todas ellas, salvo la estación de esquí, que depende de la nieve, han recibido en lo que va de año casi 880.000 visitantes, unos 100.000 más.

Además, hasta septiembre, han accedido a Cabárceno 584.000, dato superior al de 536.000 del mismo periodo del año anterior, y solo en julio y agosto se han registrado 46.000 visitas más. En paralelo, el consejero ha subrayado el balance económico del Parque en los nueve primeros meses de este 2024, y que ha cifrado en más de 5 millones, y ha enfatizado que en el recinto “solo han descendido” las quejas de los visitantes, que han bajado de 152 a nueve, según ha comparado.

En cuanto a Alto Campoo, Martínez Abad ha indicado que se prevé una proceso de estabilización para mantener a la actual directora: “Me pesaría que se la llevaran a otra estación”, ha manifestado para elogiar la gestión de la cántabra Cristina López, que representa el “talento de la tierra”.

Plan Inversiones Municipales

En el Pleno también ha sido interpelado el titular de Fomento, Roberto Media, por el portavoz regionalista, Pedro Hernando, sobre los plazos previstos en la aprobación del decreto regulador de la convocatoria del Plan de Inversiones Municipales para el período 2024-2026, y que según el titular de la Consejería va a recibir luz “de forma inminente”, en el último Consejo de Gobierno de este mes (el 31 de octubre) o, a más tardar, en la primera reunión de noviembre.

Ha destacado que estará dotado con casi 27 millones (26.975.000 euros) que se repartirán en base los criterios del anterior decreto, que se mantienen por considerarse “objetivos”, aunque se han modificado algunos aspectos, como la proporción básica de inversiones, que pasa al 80% en el Gobierno frente al 20% de los municipios, algo “muy bueno” para los alcaldes, que podrán sufragar así hasta tres actuaciones municipales.

En este punto del orden del día, el 'popular' y el diputado del PRC se han enzarzado en un rifirrafe al atribuir obras en marcha al actual o anterior Gobierno, respectivamente, y en el que Hernando ha llamado “trilero” a Media, que por su parte ha negado que sea un consejero “sectario ni partidista. No lo soy. De otros, me lo callo”, ha zanjado.

Deuda Pública

En otro orden de cosas, Cantabria prevé cerrar el presente ejercicio presupuestario con una deuda de 3.250 millones de euros, el 18,8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la región, e inferior a la cuantía con la que finalizó el año anterior: 3.316 millones, el 19,9% del PIB.

Así lo ha adelantado el consejero de Economía, Haciendo, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros (PP), al responder a una interpelación de Vox, formulada por el diputado Cristóbal Palacio, sobre actuaciones para la reducción de la deuda pública de la comunidad autónoma.

En su intervención, el 'popular' se ha referido a la evolución de la deuda desde 2015, que fue creciendo de forma “continuada”, y ha indicado que para invertir esa tendencia al alza y convertirla en senda descendente “real”, no solo por el porcentaje de PIB, se han puesto en marcha actuaciones y estrategias que “permitan optimizar al máximo las necesidades de endeudamiento de todo el sector público autonómico, evitando excedernos en la formalización de deuda no solo de la administración, sino también de todos los entes del sector público institucional”, aclarando en cualquier caso que no va a haber recortes en este ámbito, sino “al contrario”.

También ha avanzado que el anteproyecto de ley de Presupuestos de Cantabria para 2025 “contendrá las cantidades necesarias y suficientes para saldar los compromisos de amortización existentes, así como aminorar aún más las cantidades pendientes”, más cuando la cantidad disponible existente en las cuentas y que excede del límite de gasto no financiero, el 3,2%, ha de destinarse íntegramente a amortizar la deuda preexistente.