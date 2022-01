El muro derruido de la iglesia de San Lorenzo, en Peñacastillo, sigue sin ser reparado

El Grupo Regionalista en el Ayuntamiento de Santander ha denunciado el "peligro" que supone el estado en el que aún se encuentra el muro de la iglesia de San Lorenzo en Peñacastillo, donde "no se ha hecho nada" tras el derrumbe de una parte del mismo el pasado mes de diciembre.

En una reciente visita a la zona, los regionalistas han comprobado, según han trasladado en un comunicado, que "nada se ha hecho" desde que se produjo el suceso más allá del simple balizado de seguridad, sin haberse apuntalado el terreno ni retirado las piedras de gran tonelaje que se desprendieron del talud caído, dada la proximidad de viviendas ubicadas a escasos metros.

"No entendemos cómo, después de más de un mes, no se dispone aún del informe técnico para conocer las razones de lo ocurrido y poder intervenir en la zona, a la vista de que allí no se han movido ni las piedras caídas", ha denunciado el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila.

El PRC también ha advertido de la "imagen negativa" que a su juicio supone mantener dicho estado.