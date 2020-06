Pleno a gritos y con mascarilla en el parking para investir a una alcaldesa tránsfuga en plena pandemia

La primera moción de censura de la legislatura en Cantabria se ha saldado con una alcaldesa tránsfuga en un Pleno bronco celebrado en el parking municipal como medida de prevención contra la COVID-19, con alrededor de 300 personas con mascarillas. Con una carpa improvisada para la lluvia, se ha desarrollado la sesión marcada por la expectación y la tensión acumulada desde días atrás.

Guriezo, municipio cántabro con menos de 2.500 habitantes, ha vivido este martes uno de los capítulos más convulsos de su ya de por sí agitada vida política, marcada por los encuentros y desencuentros entre ediles que van cambiando de formación con el paso de las legislaturas.

Y es que, a pesar de su reducida población, esta localidad que limita con Castro Urdiales y con Bizkaia, entre otros, cuenta con una amplia extensión de terrenos, ya que se ubica en un valle abierto de casi 75 kilómetros cuadrados. Esta particularidad genera reiteradas disputas políticas por la gestión de los montes y los aprovechamientos forestales, que en ocasiones trascienden del ámbito municipal.

Pero el detonante del Pleno acaecido en esta jornada se produjo hace 15 días cuando la entonces teniente de alcalde socialista, María Dolores Rivero, presentó una moción de censura, que este martes ha salido adelante, contra su socio, el ya exalcalde Ángel Llano (PRC), con el apoyo del resto de partidos de la oposición (PP, Somos Guriezo y Vecinos por Guriezo), entre los que se encuentran antiguos alcaldes del municipio.

Esta maniobra, que se produjo pocos días después de que PRC (5 concejales) y PSOE (una edil) ratificasen su pacto de gobierno, cogió por sorpresa a la dirección autonómica de los socialistas que no estaban al tanto y que se mostraron en contra de la misma. Tras reclamar a su concejala que rectificase con la amenaza de expulsión del partido, la Ejecutiva terminó por hacer efectiva dicha expulsión ante la falta de respuesta de la edil.

Así pues, el resto de formaciones que habían firmado el documento de la moción de censura se encontraron con la tesitura de romper el Pacto Antitransfuguismo sellado por los grandes partidos a nivel nacional si seguían adelante con la iniciativa.

No obstante, el PP, cuyo cabeza de lista fue Adolfo Izaguirre, exalcalde del municipio y actual concejal que plagió artículos de eldiario.es y de otros libros para sus columnas de opinión en el suplemento de El Diario Montañés en 2018, negó que lo fueran a incumplir apoyando la moción, pese a que Rivero ya no forma parte del PSOE.

Desde entonces, el cruce de reproches ha sido constante y las apelaciones al PP tanto del PRC a nivel regional como del hasta ahora regidor para que reconsidere su postura y cumpla el Pacto Antitransfuguismo también, hasta llegar al Pleno de este martes en el que finalmente se ha consumado la moción de censura, en un ambiente caldeado desde el principio.

Y es que alrededor del aparcamiento donde se ha desarrollado la sesión había pancartas en contra de la moción de censura, con mensajes como 'El pueblo ya votó' o 'Para gobernar hay que ganar', que servían de preludio de lo que acontecería a partir de las 12.00 horas.

Vecinos y vecinas del municipio han entrado al espacio acondicionado para el Pleno, con sillas que respetaban la distancia de seguridad, previa medición de temperatura y lavado de manos con spray hidroalcohólico, hasta congregar a alrededor de 300 personas pendientes del acontecimiento que iba a decidir el futuro del municipio a corto y medio plazo.

"Mentirosa, falsa y corrupta"

La primera ovación de la mañana ha llegado cuando han accedido el regidor contra el que iba dirigida la moción de censura y su grupo municipal, en contraposición a la aparición posterior de la edil y hasta ahora su socia de gobierno impulsora de la misma, recibida con abucheos que se han repetido constantemente. "Mentirosa, falsa, corrupta, tránsfuga, el pueblo no te quiere ni te conoce, has traicionado a tus votantes...", han sido algunos de los calificativos que se han escuchado desde el público asistente.

El reglamento establece que la sesión la tienen que dirigir el concejal de mayor edad, en este caso el 'popular' Adolfo Izaguirre -firmante de la moción- y el de menor, que en esta Corporación es el regionalista hasta ahora concejal de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Javier Casas.

Este escenario ha generado un continuo enfrentamiento entre ambos, como consecuencia de la voluntad de Izaguirre de ser la única voz cantante del Pleno, con los consecuentes reproches de Casas señalando que la norma establece que son los dos.

Y así se ha desarrollado el Pleno, previo inciso de la secretaria municipal en el que ha señalado que acababa de recibir un burofax de la dirección regional del PSOE, cuya secretaria de Organización, Noelia Cobo, se encontraba allí presente, que subrayaba el "incumplimiento de los estatutos y el código ético" del partido por parte de Rivero.

"Te comunicamos la falta de autoridad para suscribir está moción, la autoridad competente es la Ejecutiva", remarcaba la carta, la cual emplazaba a la edil y candidata a la Alcaldía "a revocar la moción de censura en un plazo de 24 horas". Rivero, entre sonoros abucheos, ha manifestado que "no ha recibido ninguna documentación del PSOE de que no pertenezco a él", de manera que el Pleno ha seguido adelante.

Las interrupciones han marcado el desarrollo del mismo, centradas sobre todo en las disputas por los tiempos de intervención. El momento más álgido se ha producido cuando Izaguirre, habiendo cortado previamente el discurso de Llano como alcalde, no ha querido permitirle intervenir como portavoz del grupo regionalista, pese a la afirmación de la secretaria municipal de que contaba con ese derecho.

"Apáguele el micro, vamos a proceder a elegir el sistema de votación", ha exclamado en varias ocasiones el edil popular, lo que ha desatado el enfado de los presentes y la respuesta de Casas: "No tenga prisa en gobernar, que va a tener tres años".

"Habéis reventado la armonía de Guriezo"

Llano, en su discurso acompañado de aplausos, ha vuelto a achacar la moción de censura a la denuncia interpuesta en el juzgado que investiga "la prevaricación y el cohecho" del anterior equipo de gobierno, integrado por los impulsores de la misma. "Habéis reventado la vida política, social y la armonía de Guriezo", les ha recriminado, espetándoles que "la mayoría de sus votantes no están de acuerdo" con lo que están haciendo. "El pueblo quiere que el que les represente no sea un mercenario", ha apostillado Llano, tildando de "mafia" las actuaciones de la oposición.

Por su parte, Izaguirre ha acusado a Llano de "manipular, mentir" y de "decir un montón de cosas que no has hecho". "Se dan cuenta de sus manejos hasta sus votantes y muchos de ellos me han pedido que apoye esta moción", ha recalcado, enfatizando que el regionalista "no es digno de representar a los guriezanos ni un día más".

Finalmente, tras acordarse efectuar la votación a mano alzada, Rivero ha salido elegida como alcaldesa tránsfuga, tal y como estaba previsto, entre gritos y sonoros silbidos y abucheos. "Fuera, vendida, falsa...", se ha escuchado, al tiempo que se ha producido un gran revuelo y una fuerte discusión entre los vecinos cuando se ha levantado la sesión.

(Habrá ampliación)