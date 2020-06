El PSOE expulsará a la edil que encabeza la moción de censura en Guriezo y pone a la oposición en el brete de investir a una tránsfuga

La asamblea del PSOE en la que estaba previsto abordar el terremoto político que originó este martes la edil socialista de Guriezo María Dolores Rivero ha acordado la expulsión del partido de esta concejala, tal y como ha podido saber eldiario.es.

Y es que la actual teniente de alcalde del municipio registró una moción de censura con el apoyo de la oposición pero con el rechazo frontal de su formación, que le instó a que rectificara y no siguiera adelante con ella.

No obstante, esto no ha ocurrido. Rivero no se presentó a la asamblea, de manera que en ella se solicitó de manera unánime a la Ejecutiva regional del PSOE su expulsión. Así pues, esta edil, que actualmente gobierna junto al PRC de Ángel Llano, se convertirá, si la moción de censura prospera finalmente en el Pleno, en alcaldesa tránsfuga del municipio, con el respaldo de PP, Somos Guriezo y Vecinos por Guriezo.

Y es que estos grupos, que firmaron la moción, se encuentran ahora en el brete de investir a una alcaldesa tránsfuga, incumpliendo así el Pacto Antitransfuguismo sellado por los grandes partidos a nivel nacional, en una sesión plenaria que se debe celebrar en un plazo máximo de 16 días.

Entre ellos se encuentra el edil popular Adolfo Izaguirre, exalcalde del municipio y actual concejal que plagió artículos de eldiario.es y de otros libros para sus columnas de opinión en el suplemento de El Diario Montañés en 2018, copias literales que atribuyó a "un error" en declaraciones a este medio.

"Falta de ética política"

Tras la asamblea, la secretaria de Organización de los socialistas de Cantabria, Noelia Cobo, ha destacado a través de un comunicado que la expulsión será "inmediata y definitiva porque se trata de un claro caso de falta de ética política". En este procedimiento, según ha explicado, se aplicará lo previsto en los estatutos del partido, que prevé la pérdida de la condición de militante para estas situaciones "que atentan contra los principios éticos y políticos de una organización con 141 años de historia".

Así pues, Cobo ha exigido a Rivero la entrega del acta de concejal con el objeto de "restablecer la normalidad democrática en el Ayuntamiento de Guriezo tras interponer, a espaldas de la organización, una moción de censura una semana después de haber reafirmado el pacto de gobierno municipal" sellado tras las elecciones de mayo de 2019. "Rivero ha engañado al PSOE de Cantabria, a la agrupación socialista y a los votantes de Guriezo con el único fin de hacerse con el poder municipal", ha señalado la dirigente socialista.

La secretaria de Organización de este partido ha subrayado además "la rapidez y contundencia en la adopción de unas medidas disciplinarias que ponen incuestionablemente de manifiesto el compromiso del PSOE con la transparencia". "Nuestras normas internas son claras y precisas en este sentido, somos el partido político de España y de Cantabria con las normas internas más exigentes en materia de calidad democrática", ha remarcado.

Finalmente, la número dos de los socialistas de Cantabria se ha mostrado "convencida de que los socialistas de Guriezo van a seguir trabajando de manera incansable y responsable durante toda la legislatura para defender los intereses de todos los vecinos y vecinas del municipio".