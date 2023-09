Pablo Zuloaga: “El PP está incorporando cada vez más el mensaje de la extrema derecha aunque no gobierne con Vox”

El arranque del curso político en Cantabria con la apertura del periodo de sesiones este lunes en el Parlamento visibilizará el cambio de roles tras las elecciones autonómicas del pasado 28M. Después de dos legislaturas con el bipartito PRC-PSOE al frente del Gobierno, ahora será el turno de María José Sáenz de Buruaga de llevar las riendas de un Ejecutivo monocolor del PP que está en minoría en la Cámara, y cuya estabilidad depende de su capacidad de pacto con Vox o con los regionalistas de Miguel Ángel Revilla, que fueron los que permitieron su investidura. En este escenario, el secretario general de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga, se presenta como único líder de la oposición y anuncia una labor de fiscalización muy dura: “Lo que estamos escuchando de boca de los líderes del PP son mensajes de extrema derecha que nos llevan a tiempos muy oscuros previos a la democracia”, advierte.

Para Zuloaga, que la pasada legislatura fue vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte en el Gobierno de coalición de socialistas y regionalistas, que hoy estén fuera del Gobierno de Cantabria es consecuencia directa de la “debacle” del PRC. “No comprendo la postura del PRC al facilitar de una manera opaca la investidura de María José Sáenz de Buruaga y la formación de ese Gobierno monocolor del Partido Popular, al que no le tiembla la mano al pactar con Vox a la primera de cambio”, lamenta. “Me parece incluso una traición a sus votantes. Cuesta comprender las decisiones que ha tomado el Partido Regionalista desde la noche electoral”, reconoce. Sobre el complicado panorama que depara esta legislatura a nivel nacional lo tiene más claro: “Pedro Sánchez tiene la capacidad y la legitimidad para sacar adelante la investidura. El futuro de nuestro país pasa por un Gobierno del PSOE que garantice estabilidad y progreso”, defiende el líder socialista.

El PSOE quedó fuera del Gobierno de Cantabria tras las elecciones del 28M después de dos legislaturas en el poder. ¿Qué reflexión ha hecho el partido a nivel interno? ¿Por qué ocurrió esto?

La subida en votos del PSOE, con cerca de 10.000 votos más en una situación muy compleja en esas elecciones autonómicas y municipales en toda España, respaldan la labor que hemos venido haciendo en Cantabria. Sin ir más lejos, el resultado del Partido Socialista en Cantabria fue el mejor en términos generales, con el mayor crecimiento de todo el país. Es algo que atribuyo a la gestión que veníamos realizando para demostrar que tenemos un proyecto autónomo para nuestra comunidad, un proyecto responsable que ha traído a Cantabria unas cifras de generación de empleo y economía verdaderamente altas. Si estamos hoy fuera del Gobierno de Cantabria es evidentemente por la debacle del PRC y son ellos los que tienen que hacer una reflexión mayor. Tradicionalmente, cuando llegábamos a unas elecciones autonómicas, el Partido Regionalista crecía en detrimento del Partido Socialista y esta es una tendencia que he conseguido romper como candidato en las dos últimas convocatorias electorales. En el año 2019 subió el PSOE a la vez que lo hizo el PRC, y en el año 2023 hemos conseguido que el PSOE crezca mientras el PRC caía estrepitosamente.

A pesar de ese crecimiento de más de 10.000 votos por parte del PSOE en las elecciones autonómicas en Cantabria del pasado 28 de mayo, el PRC bajó en 55.000 votos, y el gran beneficiado de ese batacazo regionalista fue el PP, que subió en 38.000 votos. ¿No cree que merezca mayor autocrítica esa transferencia de votos tan escasa dentro de los socios del bipartito? ¿No ve en esos datos un castigo a su Gobierno?

El objetivo, obviamente, era subir más y gobernar, algo que no hemos conseguido y que nos debe hacer afrontar esta legislatura sabiendo que tenemos la responsabilidad de liderar la oposición al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga y el Partido Popular en Cantabria. Lo hemos visto en estos primeros compases de la legislatura, donde el PRC aún está asumiendo sus resultados, está viendo lo que ha pasado, bajando de 14 diputados a 8 y con nosotros a un puñado de votos de alcanzar ese segundo puesto en las elecciones en Cantabria, y que nos hubiera permitido ostentar la Presidencia del Gobierno si la suma hubiera sido suficiente, que era y sigue siendo mi objetivo en el medio plazo. El PSOE tiene que seguir creciendo dentro para ganar apoyo fuera. Es algo que venimos consiguiendo en los últimos años, y que se mide en los resultados que hemos cosechado.

¿Y a qué achaca entonces que el bipartito, sin haber vivido una legislatura con grandes conflictos sociales en el Gobierno, haya obtenido una pérdida de más de 40.000 votos en la suma PRC-PSOE?

Es evidente que ha habido una ola de cambio que se ha reflejado en los resultados electorales. Yo creo que María José Sáenz de Buruaga y el Partido Popular de Cantabria no han hecho ningún mérito para ostentar la Presidencia del Gobierno de Cantabria, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, donde el PP gobierna con Vox abiertamente. Aquí lo hacen veladamente. Esta es una circunstancia que nos hace liderar la oposición sabiendo que la recuperación del espacio electoral del Partido Socialista está garantizada si defendemos lo que hemos defendido siempre: que se garanticen los servicios públicos y seamos capaces de frenar cualquier ataque que venga hacia ellos de manos de la derecha. Es una circunstancia que ha acontecido en todo el país, que no es ajena al resto de territorios, y lo que estamos haciendo es trabajar desde ya para demostrar que hay otro modelo alternativo al del Partido Popular, que siempre se basa en premiar a los de arriba para castigar a los de abajo. Lo vemos con esos anuncios que vienen haciendo de reducción de impuestos, de la supresión del impuesto de sucesiones que pretende premiar a unos pocos aventajados en Cantabria para aminorar la capacidad de ingresos del Gobierno y que esto se refleje en un empeoramiento del presupuesto de la educación pública, la sanidad pública o la dependencia. Tenemos la responsabilidad de denunciar y parar esos retrocesos sociales de la derecha, porque la línea de mejora y crecimiento económica que veníamos impulsando en Cantabria va a sufrir con las decisiones del PP. Lo hemos visto estos días, con la paralización del proyecto de Parayas, que pretendía recuperar todo el patrimonio público del antiguo psiquiátrico y convertirlo en un Centro de Acogida Internacional para personas refugiadas de la mano del Gobierno de España, con 30 millones de euros de inversión que atendían a la solidaridad de Cantabria, que generaban economía y puestos de trabajo de calidad. O ese frenazo en seco del proyecto en la Residencia Cantabria, con anuncios alocados del PP, que pretende derribar un edificio sin haber mantenido una sola conversación con el dueño de ese edificio, que es el Gobierno de España.

Sobre ese papel de oposición durante la legislatura, se da una circunstancia y es que el Gobierno de Cantabria está en minoría en el Parlamento y hay dos grupos, PRC y Vox, que pueden servir de muleta o de apoyo externo, como ocurrió en la investidura o en la composición de la Mesa de la Cámara. ¿Cómo plantea el PSOE esa labor de oposición para los próximos cuatro años?

Primero, debo manifestar que no comprendo la postura del Partido Regionalista al facilitar de una manera opaca la investidura de María José Sáenz de Buruaga y la formación de ese Gobierno monocolor del Partido Popular, al que no le tiembla la mano al pactar con Vox a la primera de cambio. No hay que olvidar que el PP obtuvo la Presidencia del Parlamento de Cantabria gracias al apoyo directo y gratuito de la extrema derecha. Son cuestiones que nos hacen estar alerta en una Cámara donde sabemos que somos la única referencia de la mayoría progresista de Cantabria. Debemos asumir esa responsabilidad para visibilizar esa censura a la cultura, esos anuncios de recortes en los avances de igualdad, con la eliminación de concejalías en municipios gobernados por el Partido Popular, y que serán objeto de crítica constante, porque no vamos a permitir que la derecha del PP, apoyada por la muleta que elija, atente contra los derechos sociales que hemos conquistado en nuestra comunidad autónoma y que han permitido que crezcamos en una sociedad igualitaria y justa.

¿Cree que el Gobierno del PP en Cantabria acabará la legislatura en minoría o las circunstancias y la necesidad de sacar adelante leyes o presupuestos van a obligar a Buruaga a hacer hueco a un socio en el Ejecutivo tarde o temprano?

La inestabilidad en Cantabria es evidente y la falta de proyecto del PP también. Me preocupa más en estos momentos esa falta de proyecto, esa falta de concretar lo que quieren hacer. Lo estamos viendo por las decisiones que toman, absolutamente improvisadas. Pretenden vivir de réditos. Sacan pecho por proyectos por los que hemos luchado y hemos conseguido sacar adelante desde el PSOE, como es la construcción del Museo de Prehistoria o el avance en la mejor tecnología para la sanidad pública en el Hospital de Valdecilla. Son dos de nuestros grandes logros para la sociedad de Cantabria que el PP pretende manchar con debates políticos sobre su viabilidad o la capacidad de ejecución del propio Gobierno. Llama la atención esta doble cara, esta doble vara de medir, cuando vemos a Buruaga poner orgullosa la primera piedra del proyecto de La Pasiega, defendido por el PSOE y el PRC, que hemos conseguido redactar y financiar y que el PP, siempre que ha podido, ha intentado frenar. Ahora presumen de algo que no les corresponde. El Partido Popular oculta la hoja de ruta que tiene para Cantabria y mucho me temo que pasa por las recetas de siempre: anunciar bajadas de impuestos que no lo serán para las clases medias y bajas, sino para los de siempre, ante los que ellos responden, y a través de eso, amparar los recortes en los servicios públicos y las privatizaciones como ya vimos en su última etapa del Gobierno.

¿Será en los próximos presupuestos de Cantabria donde veremos la hoja de ruta del Gobierno de Buruaga?

Algo tendremos que ver ahí… De momento, el planteamiento que hace el PP y la propia Buruaga es insostenible: bajar impuestos, mermar la capacidad de financiación de la comunidad autónoma, prometer a todos los ayuntamientos aquellas inversiones que reclaman para el próximo año, sostener la inversión en los servicios públicos… Esto, lógicamente, es insostenible. Si recaudas menos, no puedes invertir más. Lo veremos en los próximos meses. Vamos a estar vigilantes desde el PSOE, porque tampoco vamos a permitir que con esa pleitesía que rinde María José Sáenz de Buruaga a Gema Igual para mantener la calma orgánica en el PP abandone al resto de Cantabria. Nos tememos que las inversiones en Torrelavega o Castro Urdiales, por ejemplo, se ralenticen o prácticamente desaparezcan por esa relación servil que la presidenta de Cantabria mantiene con la alcaldesa de Santander para garantizarse una cierta estabilidad orgánica. Lo único que está demostrando Buruaga en estos primeros meses de gestión es que está más preocupada en la estabilidad de su liderazgo en el Partido Popular que de las necesidades de los cántabros y las cántabras.

Mencionaba antes la posición del PRC en la investidura de Buruaga, pero el apoyo de los regionalistas al PP no ha sido exclusivamente ahí, porque hay que recordar la decisión que tomaron para permitir la elección de un senador autonómico del PP a cambio de nada. Ni buscaron un pacto alternativo ni presentaron candidato. ¿Hasta qué nivel de profundidad cree que puede evolucionar este giro del PRC? ¿Será una tendencia a lo largo de la legislatura, cómo ha ocurrido en muchos ayuntamientos donde ya gobiernan juntos?

A mí me cuesta reconocer al Partido Regionalista de hoy con respecto al Partido Regionalista con el que el PSOE ha venido gobernando de forma histórica en Cantabria. Esta pleitesía hacia el Partido Popular, este dejar hacer, llama mucho la atención frente al papel siempre beligerante de un PRC que reclamaba lo mejor para Cantabria. Esa bandera, actualmente, la estoy sosteniendo únicamente yo. El Partido Socialista no va a poner las cosas fáciles a un PP que lo único que pretende es recortar en los servicios públicos y menoscabar los derechos de los cántabros y las cántabras. Tendrá que ser el PRC el que dé explicaciones de las decisiones que está tomando para favorecer esa presencia institucional el PP en Cantabria. Es verdad que han regalado un senador autonómico al PP, creo que en una clave más política, pensando que las elecciones generales iban a ir de otra manera. La realidad es tozuda y yo soy un firme defensor de que Pedro Sánchez saque adelante un nuevo Gobierno de progreso para nuestro país que garantice también las mejores condiciones de futuro para Cantabria.

Volviendo a la pregunta inicial… ¿Qué gana el PRC acercándose al PP?

Esto es algo que yo no sé y me parece incluso una traición a sus votantes. Cuesta comprender las decisiones que ha tomado el Partido Regionalista desde la noche electoral, más allá del respeto que tengo a la figura del presidente Miguel Ángel Revilla, con el que durante años he trabajado de manera coordinada y hemos aportado grandes proyectos para Cantabria que se traducen hoy en buenas cifras de creación de empleo y en una buena situación económica en la comunidad, más allá del intento del Ejecutivo actual de menoscabar la imagen de Cantabria en este terreno. Ellos no llegan a Cantabria porque Cantabria esté caída. De hecho, la comunidad lidera las cifras de creación de empleo en España y lo único que puede conseguir el Partido Popular si toma las decisiones que anuncia es frenar esa capacidad de crecimiento, lo que me preocupa. Más allá del futuro que espera al PRC, que entiendo que pasará por una reorganización de sus filas y una renovación de los liderazgos, en lo que estoy trabajando es en afrontar el futuro del PSOE como un referente, como líder de la oposición y como alternativa al Gobierno que hoy vemos del PP.

Entiendo que el futuro del PRC no es algo que dependa de usted, pero no podemos obviar que el PSOE ha llegado al Gobierno de Cantabria en dos etapas distintas en las últimas dos décadas y siempre fue a través de un pacto con los regionalistas. ¿Teme que ese giro del PRC acabe arrinconando al PSOE y dejándole casi imposible llegar al poder si no es mediante una mayoría absoluta?

Los tiempos en política hacen extraños compañeros de cama y esto es algo que estamos viendo en una circunstancia como esta, donde el PRC viene de gobernar con el PSOE y favorece ahora los gobiernos del PP en Cantabria. No me preocupa porque los tiempos es política son cambiantes. Afrontábamos un verano donde todo hacía indicar, a través de los medios de comunicación o las encuestas, que Alberto Núñez Feijóo iba a barrer en las elecciones generales y no fue así. Lo que vemos ahora es a un PP solo con Vox, solo con la extrema derecha para intentar salvar los muebles. La realidad es que Feijóo corre hacia adelante intentando huir de la presión que ejerce dentro de su partido Isabel Díaz Ayuso sin pensar en los intereses de España. Estamos viviendo un mes de investidura fallida de Feijóo, en una pantomima evidente, que perjudica a los intereses de nuestro país. Los tiempos en política son muy importantes y a mí me gusta cuidarlos y medirlos. Ahora estoy asumiendo el tiempo que nos toca: desenmascarar esa acción encubierta del PP al frente del Gobierno de Cantabria y atender el futuro del PSOE para mantener ese crecimiento social que hemos venido demostrando a lo largo de las últimas citas electorales. Afronté el liderazgo del PSOE de Cantabria con un partido en caída permanente y en los dos últimos comicios he conseguido revertir esa tendencia y asentar al PSOE en una postura de crecimiento evidente.

El hecho de que Cantabria sea una de las únicas excepciones en las que pudiendo haber un Gobierno de PP-Vox, porque la suma lo permite, tenga un Ejecutivo del PP en minoría, ¿lo valora como algo positivo?

Hay algo que me preocupa, más allá de que Vox no esté en el Ejecutivo, que es algo que puedo celebrar, y es la sensación de que el Partido Popular está incorporando cada vez más el mensaje de la extrema derecha aunque no gobierne con Vox. Lo hace en el reparto de las áreas, en la tolerancia que tiene a la censura en la cultura o en los frenazos a las políticas de igualdad, lo hace incluso con discursos como el que dio Buruaga diciendo que España es un país muy grande y que se pueden acoger a las personas refugiadas fuera de Cantabria. Me preocupa. Lo que estamos escuchando de boca de los líderes del PP son mensajes de extrema derecha que nos llevan a tiempos muy oscuros previos a la democracia.

A partir de la próxima semana se recupera la actividad política con el comienzo del periodo de sesiones en el Parlamento de Cantabria y tocará evaluar los proyectos que traigan los nuevos consejeros. ¿Qué opinión le merecen los perfiles de los miembros del Gobierno?

En el arranque de la legislatura tuve la oportunidad y la responsabilidad de denunciar algo que me parecía, y me sigue pareciendo, absolutamente intolerable, como es que haya cargos de máxima responsabilidad, como es el consejero de Ganadería, que durante años ha incumplido sus obligaciones ciudadanas con la Hacienda pública y que tenía una retahíla de deudas con los ayuntamientos de Cantabria, al igual que alguien que hoy es consejero de Ganadería haya sido suspendido por su Colegio profesional. Me parece absolutamente censurable e irresponsable. Me parece muy difícil que la señora Buruaga pueda exigir a ningún ganadero o ganadera de Cantabria que estén al corriente de sus tributos cuando toda Cantabria sabe que el consejero de Ganadería ha omitido durante años la responsabilidad de cumplir con esas obligaciones.

Se denunció ese hecho, se publicó el caso, pero no tuvo ninguna consecuencia para el recién nombrado consejero de Ganadería. ¿Qué le parece la decisión de la presidenta de Cantabria de mirar para otro lado y justificar este currículum de un miembro de su Gobierno?

No tuvo ninguna consecuencia visible a corto plazo pero sí creo que ha tenido consecuencias. Lamentablemente, cuestiones como esta han permitido que Vox tenga un diputado en el Congreso ante el resultado más que mediocre del Partido Popular en las elecciones generales. Estoy convencido de que la elección de los perfiles que ha hecho Buruaga para su Gobierno, con los nombramientos del señor Palencia en Ganadería o el señor Pascual en Salud después de privatizar Valdecilla en favor de Ferrovial mientras sus hijos entraban en nómina en esa compañía, han pasado factura a un electorado conservador en Cantabria, que no han visto en el PP y en Buruaga la responsabilidad que esperaban a la hora de conformar un Gobierno para Cantabria.

Algunos de los proyectos más relevantes que impulsó el bipartito PRC-PSOE durante la pasada legislatura están ahora en otras manos y tenían una importante financiación del Estado. ¿El enfrentamiento que mantiene el PP con el Gobierno de Pedro Sánchez puede poner en peligro esta participación económica del Gobierno central?

Que no esté el PSOE en el Gobierno de Cantabria no va a condicionar la llegada de fondos. Esto es una cuestión de responsabilidad de las instituciones públicas y el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado siempre un compromiso claro con Cantabria y su apoyo a los proyectos transformadores. Lo que sí que creo es que la irresponsabilidad del Partido Popular, y en concreto, la irresponsabilidad de María José Sáenz de Buruaga, pueden ser un lastre para la capacidad de obtención de fondos para nuestra comunidad autónoma. Creo que la peor tarjeta de presentación que podía tener Cantabria a la hora de comenzar una nueva legislatura es dar al traste con un proyecto con 30 millones de financiación a través de fondos europeos como puede ser el Centro de Acogida de Parayas, sin ninguna interlocución con el Gobierno de España más allá de los mensajes lanzados a través de los medios de comunicación. Creo que también es un problema que se hagan declaraciones sobre el futuro de la Residencia Cantabria sin contar con la opinión del dueño de ese edificio, que es el Gobierno de España. Creo que esos primeros pasos torpes de Buruaga como presidenta pueden lastrar el futuro de proyectos importantes para nuestra comunidad autónoma.

Las elecciones del 23 de julio demostraron una capacidad de resistencia del PSOE mucho mayor de la que vaticinaban la inmensa mayoría de las encuestas, pero sí que ha dejado un panorama para la gobernabilidad francamente complicado. ¿Confía en la investidura de Pedro Sánchez una vez resuelta negativamente la de Alberto Núñez Feijóo? ¿O a la vista de los números estamos abocados a una repetición electoral?

Yo estoy convencido de que Pedro Sánchez será capaz de sacar adelante la investidura y poner en marcha una nueva legislatura con un Gobierno de progreso de nuestro país. Además, soy un firme defensor de esta posibilidad porque los gobiernos de Pedro Sánchez han demostrado para Cantabria ese paso fundamental de las palabras a los hechos. Hablamos de financiación, hablamos de inversiones, hablamos de mejora de servicios públicos o hablamos de mejor acceso a financiación en el ámbito familiar, con esa subida del salario mínimo interprofesional, el ingreso mínimo vital o la subida de las pensiones que el PSOE y Unidas Podemos han impulsado en los últimos años. Estoy seguro de que Pedro Sánchez sacará adelante una investidura y que esto será la mejor noticia para nuestro país y para Cantabria.

Lo que parece evidente es que sacar adelante esa investidura puede acarrear ciertas cesiones con el independentismo catalán, incluida una amnistía. ¿Qué opinión le merece?

Creo que se está opinando demasiado sin tener encima de la mesa los diferentes planteamientos que hacen las fuerzas políticas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Hasta el momento, todas las posturas que están manifestando los partidos son aparentemente favorables, marcando algunas líneas estratégicas que tienen que ver con la responsabilidad política que ostentan en cada uno de los territorios, y por tanto, soy consciente de que el PSOE y Pedro Sánchez han demostrado siempre capacidad de diálogo en el marco de la Constitución española. Esto es algo que como socialista me hace sentir orgullo. Creo que se habla demasiado de cómo cumplir la Constitución y se le exige poca responsabilidad al PP y a Núñez Feijóo en ese incumplimiento reiterado de no renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Hay algunas voces entre la vieja guardia del PSOE, desde Felipe González a Alfonso Guerra, por poner dos ejemplos, que sí están levantando la voz ante esa vía de negociación con partidos como Junts o Esquerra Republicana. ¿Lo entiende?

Ellos tienen una perspectiva, pero cuando ha habido que apoyar al PSOE, han estado ahí. Figuras como el presidente José Luis Rodríguez Zapatero creo que son el mejor ejemplo de que en diferentes etapas, quienes han afrontado la responsabilidad de gobernar, son capaces de valorar los esfuerzos que está haciendo Pedro Sánchez por sacar adelante un país en circunstancias francamente complejas. Lo hemos visto a lo largo de la última legislatura, donde nada parecía favorable para que España liderara hoy el crecimiento económico en la Unión Europea, o España liderara hoy la creación de empleo o los avances sociales en la Unión Europea, y después de cuatro años de legislatura se ha llegado aquí a pesar de una guerra, de una pandemia, de las consecuencias económicas que ambas crisis han tenido sobre la sociedad española. Esto es una cuestión mayoritaria dentro del Partido Socialista, y así se respira en Cantabria. Los militantes apoyan ese Gobierno, esa investidura de Pedro Sánchez para garantizar la estabilidad de España y el mejor futuro para Cantabria.

De salir adelante esa legislatura podemos ir a una legislatura corta por la dificultad de sumar apoyos en el Congreso y con el Senado en contra. ¿No puede pasar eso factura electoral al PSOE en una siguiente convocatoria?

El mayor riesgo que existe ahora en España es la parálisis, en esta oportunidad que tiene nuestro país de seguir avanzando en el desarrollo de los fondos europeos, de todas las iniciativas legislativas que se han llevado a cabo en el último periodo. Pedro Sánchez tiene la capacidad y la legitimidad para sacar adelante la investidura. Quedó demostrado en la constitución de la Mesa del Congreso. El futuro de nuestro país pasa por un Gobierno del PSOE que garantice estabilidad y progreso en España.

¿Y el futuro de Pablo Zuloaga cuál es? ¿Cuatro años en la oposición en el Parlamento de Cantabria?

Sí, y afronto ilusionado el reto de liderar la oposición. A mí me gusta recordar que yo vengo de hacer oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana durante años antes de ser alcalde en una coalición de gobierno progresista que permitió cambiar el municipio. De ahí vinieron muchos cambios, con la Secretaría General del PSOE de Cantabria, mi papel en la Delegación del Gobierno o la Vicepresidencia en el Gobierno de Cantabria, donde he demostrado mi trabajo y he ganado la credibilidad para hacer ahora el papel de oposición. Recibo mucho apoyo de la gente que votó al PSOE, militantes o no, de votantes del PRC e incluso de simpatizantes del PP que no dudan en reconocer la tarea que llevamos a cabo en el último Ejecutivo. Tengo muchas ganas de demostrar que otra Cantabria es posible a las decisiones que está tomando el Partido Popular.