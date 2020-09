El PP denuncia el "dedazo en MARE" del PRC

La diputada regional del Partido Popular, Isabel Urrutia, ha denunciado el "dedazo en MARE" del PRC, asegurado que su formación política no se equivocaba cuando el pasado mes de julio denunció que el Gobierno de Cantabria estaba utilizando una empresa pública para crear un puesto de trabajo que no existía y dárselo a un ex alto cargo regionalista, cuyo currículum coincidía "hasta en las comas" con el del exdirector de gabinete del que fuera consejero Jesús Oria, Esteban Ruiz.

En opinión de la parlamentaria del PP, es de "trileros vestir un concurso con una más que dudosa publicidad cuando saben para quién va a ser el puesto de trabajo", porque, según ha añadido, "tenían antes al trabajador que el puesto que luego crearon específicamente para él, ya que en los numerosos años de existencia de MARE este puesto no existía". "Ha llegado el PRC para crearlo y dárselo a uno de los suyos, de los que llevan el carné en la boca", ha censurado.

"Ya dijimos que era una vergüenza que, con la que está cayendo, el Gobierno, en vez de centrar los esfuerzos en el gasto productivo, siga creando puestos para colocar a los amigos. Pero ya es el colmo que lo hagan riéndose de los cántabros y jugando con la ilusión y esperanza de muchas personas, en este caso concreto las 64 que además del elegido se presentaron", ha subrayado Urrutia.

En su opinión, el Ejecutivo ha actuado con "nocturnidad y alevosía, en pleno estado de alarma, en plena época de pandemia y sin ningún pudor mientras los ciudadanos se encontraban confinados", cuando ha creado un puesto directivo más, "un cargo más con traje a medida de uno de los suyos que se había quedado colgado desde hace un año. Un puesto cuyo destino es anunciado antes que nombrado".

Para Urrutia, los regionalistas "han desembarcado en MARE para hacer lo mismo que llevan haciendo en Cantur desde hace más de 20 años, la misma gestión, la misma hoja de ruta, el mismo guión".

La diputada regional del PP ha anunciado que "ante esta tomadura de pelo" el consejero responsable del área, Guillermo Blanco, tendrá que comparecer en el Parlamento para contestar a unas preguntas que hoy se han registrado.

Así, desde el PP se pretende cuestionar al consejero sobre en qué fecha y por qué se crea el puesto de director de Educación Ambiental y Relaciones Externas de MARE.

Otra de las preguntas es si sabía el consejero que el puesto era para el exdirector de gabinete de Oria y porqué no lo reconoció y si cree que se ha dado "a dedo".

Además se le preguntará si tenía que haberse publicado la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC); quién y cuándo se nombra el comité de valoración de los aspirantes y qué personas lo forman, así como quiénes hicieron las entrevistas a los aspirantes.

Por último, se pregunta al consejero si cree que se han respetado en este proceso los principios de mérito y capacidad y si el Gobierno "ha jugado con la ilusión y esperanza de los 64 aspirantes" que, además del escogido, se han presentado.