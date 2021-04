El PRC propone un plan alternativo para Santander con más de 15 millones de euros en ayudas directas

El Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Santander ha presentado esta mañana su alternativa al II Plan de Choque de Santander, dotado con 60 millones de euros de remanente. Su alternativa es el Plan Re-activa2021, plan de emergencia social y de inyección económica a través de ayudas directas.

Según ha dicho el portavoz José María Fuentes-Pila, de los 60 millones de euros de remanentes con los que cuenta el Ayuntamiento de Santander, 15,4 millones de euros irían destinados a paliar, reactivar y recuperar los efectos por la crisis sanitaria del COVID-19 en las personas y en las empresas y 44,6 millones de euros para proyectos transformadores de la ciudad.

Dicho plan contempla actuaciones concretas, ayudas directas, y propuestas que activen los sectores más directamente afectados por la pandemia como es el pequeño comercio local y la hostelería y restauración, el turismo y las industrias culturales y creativas, las pequeñas empresas, y los autónomos, “sin olvidarnos de los sectores más vulnerables, las personas mayores, las familias, los adolescentes el tema de la salud y de la conciliación”.

Fuentes-Pila, quien ha comparecido acompañado de los concejales Vicente Nieto y Jesús Goñi, ha explicado que no va a apoyar el documento presentado por el equipo de gobierno, un documento que no deja de ser un "Presupuesto B, donde el 77% de las medidas recogidas no van destinadas a paliar los efectos de la pandemia sino a cubrir lo que en el presupuesto municipal no le cupo al equipo de gobierno". Para el PRC el borrador del II Plan de Choque es un "fraude" y más cuando en dicho documento se recoge los 16 millones de euros en proyectos que iban a ser financiados con préstamos, según el anexo de inversiones del presupuesto municipal aprobado en pleno con el voto de calidad de la alcaldesa, y que ahora han decidido ejecutar con los remanentes, lo que ha tildado de "una auténtica vergüenza".

Fuentes-Pila ha argumentado que la prioridad es atender las necesidades de las personas desde la perspectiva de la salud, lo social, el empleo, la economía: “es por ello que hemos centrado este Plan en reactivar el esfuerzo en gasto directo para la atención más urgente, pero sin perder impulso inversor, muy especialmente en aquellas inversiones que consideramos estratégicas para Santander”.

Re-Activa

El Plan re-Activa2021 diseñado por los regionalistas destina 15,4 millones de euros en una primera fase de emergencia de ayudas directas en el área social y el económico, de empleo.

En este sentido 6,2 millones irían a la puesta en marcha de una serie de medidas como un plan extraordinario de ayudas especiales “dirigidas a las familias de extrema vulnerabilidad”, dotado de dos millones de euros; 1.5 millones de euros en bonos-alimentos, "para evitar las colas del hambre en la capital cántabra"; un Plan de acompañamiento a personas mayores donde se llevaría a la práctica programas para afrontar el duelo en pandemia, la realización de un censo municipal de cuidadores, medidas de refuerzo y apoyo psicológico y la puesta en marcha de cheques-conciliación para personas dependientes-mayores con una partida de 800.000 euros.

La creación de la "Unidad de Educación para la salud", o un "Programa de atención a la población juvenil", "por ser uno de los sectores olvidados y estigmatizados", son otra de las medidas planteadas.

La conciliación es también tenida en cuenta por los regionalistas a través de un "Programa de apoyo a las cuarentenas", el "Servicio de canguro", el “Cheque de conciliación", "para facilitar la conciliación de las familias cuando se vean afectados por el COVID o sus centros escolares, y Ayudas directas a guarderías, academias, "ya que la labor de estas empresas es indudable para paliar los efectos de la pandemia en los más pequeños", con un millón de euros

En cuanto a la activación económica y de empleo, Fuentes-Pila ha explicado que con los 9,2 millones de euros planteados se pretende prestar ayudas a los comercios, personas autónomas, micropymes y personas emprendedoras de la ciudad para superar la crisis estimulando el consumo directo en la ciudad, promocionando un entorno de proximidad y ayudando a la recuperación del empleo, "como una inyección directa a los negocios y por otro lado, poniendo en el bolsillo del ciudadano dinero antes de una situación de crisis".

En este sentido ha detallado que se tratan de ayudas directas a empresarios, autónomos, pyme por cese temporal de la actividad económica ante el cierre en el estado de alarma, limitaciones de aforo o movilidad, o por reducción de facturación del 50%, por tres millones de euros y que “deberían ser ágiles en su concesión a través de un solicitud para evitar complejos trámites burocráticos al menos inicialmente”. Las ayudas a bares y establecimientos sin zona exterior o sin permiso para terraza con una partida de 500.000 euros. Tres millones de euros en "Bonos comercio; Hostelería/Restauración y Bonos Turismo y un Bono cultura", dotado con un millón de euros, entre otras propuestas.

En lo referente a la segunda fase de este Plan re-Activa2021, dotada de 44,6 millones de euros, se emplearía a una serie de proyectos que su a vez revierten en otros sectores de la ciudad, generando transformación y progreso como un “Plan de alquiler para la vivienda joven” en el Cabildo con ocho millones de euros euros; la reactivación del comercio a través de la “cubierta de la Plaza Porticada”, “como elemento dinamizador y de cambio de la vida comercial de la ciudad", con ocho millones de euros; un “plan de rehabilitación de los polígonos industriales” de la ciudad “imprescindible para que se adapten a la nueva realidad económica”; la reactivación de barrios con la primera fase del “soterramiento de Marqués de la Hermida” y la puesta en marcha de parkings disuasorios con 13 millones de euros y, por último, la reactivación de zonas verdes con la “II Fase Parque de Las Llamas” con 5.600.000 euros