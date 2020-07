Sanidad detecta una "potente" transmisión de la COVID-19 entre jóvenes en Cantabria: "Si seguimos así llegará a los mayores y habrá una segunda oleada"

Sanidad sigue lanzando mensaje de alerta y preocupación por el avance de la pandemia en Cantabria. Y es que en la última jornada, la comunidad ha detectado 11 nuevos positivos, de los cuales ocho se han dado en personas menores de 30 años.

Así lo ha detallado el consejero del ramo, Miguel Rodríguez (PSOE), en unas declaraciones efectuadas antes del acto por el Día de las Instituciones celebrado en Puente San Miguel. Y es que, a tenor de los datos, la región está registrando una "potente" transmisión de la COVID-19 entre los jóvenes. "No preocupan, porque solo requieren aislamiento domiciliario, pero es cuestión de tiempo que el virus llegue a los mayores", ha advertido el titular de Sanidad.

"Espero que eso no suceda y que no tengamos que lamentar daños personales", ha subrayado el consejero, quien ha dejado claro que Cantabria todavía no se encuentra en una segunda oleada, pero que "si seguimos así, con este número de casos nuevos cada día, sí nos podríamos enfrentar" a ella "porque se llegaría a un número de contagios que no se podría controlar como ahora".

Sobre los contagios detectados la pasada jornada, en lo que ha calificado de un "día complicado", Rodríguez ha detallado que cinco de esos 11 casos son primarios y uno de ellos ha sido importado de la Comunidad de Madrid, y los seis restantes son secundarios, uno relacionado con un brote importado del extranjero.

Este último se da en un señora de 87 años que ha requerido hospitalización y se encuentra en Valdecila. Así, actualmente hay dos ingresados por coronavirus en la región, esta señora y otra persona que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Los otros cinco casos secundarios están relacionados con positivos ya se conocían, pero no constituyen brotes porque la mayoría son intrafamiliares, producidos entre convivientes en el mismo domicilio.