Sanidad recomienda finalmente a los clientes del bar de Comillas infectado por coronavirus que se realicen la PCR

La Consejería de Sanidad ha recomendado finalmente la realización de pruebas diagnósticas PCR a todas aquellas personas que frecuentaron el restaurante ‘El Cantábrico’ de Comillas entre el 26 de julio y el 5 agosto. El local, que recibió varias denuncias por “incumplimiento flagrante” de las medidas de seguridad e higiene, detectó cinco positivos por coronavirus entre los trabajadores del local, que además incumplieron la cuarentena obligatoria.

Este hecho supone una nueva modificación en los criterios del Gobierno ya que se entiende, que a partir de ahora, no solo se contará con el distanciamiento social sino también con el tiempo que se pase cerca de una persona infectada. Asimismo, que se haya decidido realizar pruebas a todos los que han podido estar en contacto con los trabajadores contagiados contrasta con la idea que Salud Pública mantenía hasta este jueves. Ya que, según afirmaba el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, hace apenas 24 horas y en referencia al positivo del camarero de un bar de Castro Urdiales, "normalmente" no se da un contacto estrecho entre empleados y clientes.

En ese caso, y a diferencia de Comillas, decidieron que los clientes del bar no se realizarían la prueba PCR ni tendrían que guardar cuarentena. Este viernes han recordado que este caso "no guarda semejanzas con otros positivos pertenecientes a trabajadores de locales de hostelería y restauración porque en esta ocasión no se han observado las medidas prevención indicadas por la autoridad sanitaria”.

En las mismas declaraciones de la jornada previa, el consejero fue preguntado por los casos de otras comunidades como Euskadi, donde sí están haciendo PCR a la clientela de establecimientos hosteleros que se registran casos COVID, y Rodríguez respondió que, a juicio de la Dirección General de Salud Pública de Cantabria, este criterio era "excesivamente amplio y desproporcionado". Sobre ello, Sanidad ha declarado que, "a diferencia de lo sucedido en otras comunidades autónomas, en Cantabria no se ha visto afectado ningún cliente de los locales donde se han diagnosticado positivos por COVID-19".

De esta forma, todas aquellas personas que cumplan los criterios podrán solicitar la prueba en su centro de Atención Primaria o a través del teléfono 900 612 112 y deberán permanecer en cuarentena domiciliaria durante 14 días, contados a partir del día en el estuvieron en el restaurante, independientemente del resultado del diagnóstico, ya que los contactos estrechos pueden dar negativo y aun así estar incubando la enfermedad.

La denuncia

La Dirección General de Salud Pública ha decidido adoptar esta medida debido a la denuncia del equipo de rastreadores que, en su labor diaria de seguimiento de casos, constató que los trabajadores del restaurante, cinco de ellos positivos por coronavirus, continuaban trabajando, tras haber notificado al propietario que debían permanecer en cuarentena domiciliaria. Salud Pública envió a inspectores a comprobar la situación del local y solicitó a la Guardia Civil que atestara el hecho acudiendo a comprobar, y tuvieron conocimiento del incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en el local.

De igual manera, las autoridades sanitarias han insistido en que el conocimiento de este brote es fruto del trabajo “concienzudo y sistemático” del equipo de rastreadores, "ya que uno de los trabajadores del local forma parte de los contactos estrechos de una menor diagnosticada COVID-19 positivo el pasado 27 de julio".

Por último, la Dirección General de Salud Pública ha recordado "que no cubrir la nariz con la mascarilla es como no llevarla puesta". Por otro lado, también han advertido a la población "que el incumplimiento de las medidas de cuarentena obligatoria es motivo de sanción económica y puede ser constitutivo de un delito contra la Salud Pública y, como tal, así se notificará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Fiscalía".