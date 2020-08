Santander, que sigue sin decidir qué pasará con el superávit, contrata con Liberbank un préstamo de 12 millones

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha adjudicado a Liberbank el contrato de un préstamo para la financiación de inversiones del Presupuesto de 2020. La cantidad solicitada asciende a 12 millones de euros, con un plazo de 10 años y dos años de carencia incluidos. El tipo de interés fijo anual será del 0,4%.

El expediente para la contratación del préstamo fue abierto en diciembre con el fin de financiar inversiones presupuestarias de este año, pero las circunstancias han cambiado drásticamente por la COVID, y aunque seguirá financiado el presupuesto, los 12 millones sufragarán parte del Plan de Choque, valorado en 25,2 millones de euros.

Las inversiones a financiar con el crédito eran, en diciembre, obras de urbanización en la ciudad por 1,9 millones; la rehabilitación del antiguo túnel de Tetuán por 1,8 millones; actuaciones de movilidad sostenible por 1,7 millones; la construcción de centros cívicos y culturales por 1,5 millones; y el convenio urbanístico para la construcción de tres edificios por un millón de euros. Entre otras inversiones, también estaba previsto destinar casi un millón de euros (953.000) a la finalización de la nueva sede para Talleres Municipales y Policía Local; 500.000 para espacios portuarios; y 700.000 para mejora urbana de los barrios de Monte, Cueto, San Román y Peñacastillo.

En diciembre, y según el informe de Intervención, el volumen de endeudamiento municipal, incluida esta operación, era del 50,77%, por lo que no se precisa la autorización del Ministerio de Hacienda. La deuda viva del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2019 ascendía a 87,69 millones, mientras que la viva más la proyectada se elevaba 99,67 millones. Preguntado el equipo de gobierno este martes, no pudo indicar el alcance de la deuda viva a día de hoy ya que, según ha asegurado, se está confeccionado la Cuenta General.

Mientras tanto, el equipo de gobierno aún no ha decidido si se acogerá o no a la fórmula planteada por el Ministerio de Hacienda para acceder 'en diferido' al superávit municipal. Santander votó en contra del acuerdo de la Federación Española de Municipios (FEMP) que aprobaba que los ayuntamientos cedieran sus superávits al Estado, el cual se los iría reintegrando por anualidades, un mecanismo que haría posible acceder a estos fondos bloqueados en los bancos por la legislación aprobada por Cristóbal Montoro. El mecanismo, que no gusta a PP y Ciudadanos, evitaría que el gasto del superávit retornado en anualidades computase como déficit. La decisión municipal sobre si Santander acepta o no dicha fórmula está a expensas de las recomendaciones de la Intervención municipal, según explicó la pasada semana el portavoz del equipo de gobierno, Javier Ceruti.

Otros acuerdos

La Junta ha aprobado el expediente de contratación para adjudicar las obras de “Renovación urbana de las calles la Paz y Francisco de Quevedo, con un presupuesto de licitación de 333.338,28 euros y un plazo de ejecución de 6 meses. La obra se pagará en dos anualidades, una primera en el presente ejercicio, por importe de 100.000 euros, y el resto, hasta 233.338,28 euros en el año 2021.

También ha aprobado un convenio de colaboración con la Fundación Torres Quevedo para la realización de campañas topográficas para la obtención de modelos de elevaciones en las playas mediante RPAS (drones), por importe de 7.260 euros y una duración de cuatro meses. El proyecto será desarrollado por un equipo integrado en el grupo de investigación de Ingeniería Geomática y Oceanográfica dirigido por Javier María Sánchez Espeso.

Se han aprobado definitivamente dos ayudas para la instalación de ascensor: una para los números 14-16-18 de la calle Leonardo Torres Quevedo, por importe de 67.500 euros; y otra para el nº9 de la calle La Enseñanza, por importe de 13.500 euros