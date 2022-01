“Si con quien gobiernas no es leal y torpedea tus proyectos pondría mis cosas en una caja y me iría”

Daniel Fernández (Santander, 1984) lleva dos años al frente del Grupo Socialista en Santander, en donde ocupó la Portavocía en sustitución del ahora diputado nacional Pedro Casares. En estos dos años, el también abogado y secretario de Organización del PSOE de Santander ve que Ciudadanos solo ha servido para reforzar a la derecha y reprocha al PP que llegue a 2022 sin presupuestos y con la mayor crisis de los servicios públicos de la historia de Santander. Vaticina que tras la crisis en la recogida de basura y la de Parques y Jardines está por llegar la de Aqualia y el Servicio de Aguas.

El PSOE ha introducido este año más de 40 iniciativas a debate en el Pleno de Santander

Cuarenta intervenciones en el pleno en 2021, de las cuales 26 son mociones, de las cuales 19 han sido aprobados, de las cuales se han llevado a cabo pocas, por no decir ninguna. ¿No es frustrante estar en la oposición?

Hemos tenido un año muy activo con muchísimas preguntas, mociones que quedan en agua de borrajas porque la alcaldesa tiene nula voluntad de cumplir los acuerdos democráticos. Eso hace que elevemos más la voz para que ciudadanos entiendan que el cambio es necesario. En el PP no tienen intención de cumplir nada que no se les ocurra a ellos y carecen de plan, lo que se demuestra en el deterioro de los servicios públicos.

¿Se acabó el cheque en blanco a la Alcaldía como ocurrió con el Plan de Choque del primer año COVID?

Al principio pensamos que teníamos que demostrar que las fuerzas políticas arrimaban el hombro, pero dos años después ha quedado demostrado que mucho de lo firmado no se ha cumplido. Esto nos sitúa en la desconfianza de la palabra de la alcaldesa, que no cumple ni lo que pone en sus propios presupuestos. Prácticamente uno de cada cuatro euros no se ejecuta y, de los tres que se ejecutan, casi todo es gasto corriente y de personal. Los proyectos no llegan a convertirse en realidad.

Cuando el PP dice que ha gastado 16 millones de euros en paliar los efectos de la pandemia, ¿usted qué piensa?

Lo que está claro es que Santander tiene locales comerciales cerrados. El centro de Santander está desolado y eso significa que no funciona. El proyecto del PP está orientado a Turismo y a visitantes en verano. Lo que tiene que hacer el PP es pensar en los que vivimos en Santander todo el año.

Estamos a 4 de enero y no hay borrador presupuestario. El PP le echa la culpa al cobro de las plusvalías, es decir, al Gobierno Sánchez. El año pasado también justificaba el retraso por estar a la espera de un fondo para transportes... Otra vez Sánchez.

Es otro ejemplo más de que la alcaldesa no tiene más proyecto que la improvisación y la confrontación con los gobiernos de Cantabria y España. Si Santander tiene problemas para elaborar presupuestos por las plusvalías, ¿cómo se come que Valladolid, Oviedo, Málaga... ya tengan el presupuesto para 2022?

¿Entonces por qué en Santander no?

Por una gestión nefasta.

¿Qué condiciones plantearán en la negociación presupuestaria?

Nos sentamos a negociar siempre, pero el año pasado solo nos aceptaron una enmienda, que no era económica, sino la inclusión en el debate de los plenos de 'las facturas en el cajón'. Tenemos ideas sobre la orientación del presupuesto. Tenemos que mejorar las estadísticas de desigualdad. También aspectos medioambientales que no se han llevado a cabo como mociones (calidad del aire, falta de espacios verdes)... Vamos a poner económicamente cuantías a los proyectos aprobados.

Sugieren que el PP les ha copiado su idea para la Capital Verde Europea 2026.

Lo que han presentado ('Santander verde') tiene mucha similitud. El nuestro era más amplío porque tenía intención de entrar en la economía circular y la movilidad. Ojo, nos alegramos en todo caso porque parece que quieren transformar la ciudad y en eso tendrán el apoyo del PSOE.

En 2023 tendrán que estar implantadas las zonas de bajas emisiones en la ciudad. ¿Se están haciendo los deberes?

Hasta ahora se ha cumplido la petición de reducir la velocidad en el núcleo urbano, pero los aparcamientos disuasorios no se hacen.

¿Qué pasa con la remodelación ferroviaria?

Estamos a la espera. Es un proyecto de Iñigo de la Serna y el Ayuntamiento ha dicho que se para por una consulta ciudadana. Pero se tiene que decidir pronto porque hay tres instituciones involucradas y es el Ayuntamiento el que parece haber cambiado de opinión. No es razonable que cada vez que alguien tiene una idea se paralice un proyecto transformador.

En Santander parece que los grandes proyectos se mueven a ritmo geológico. ¿Qué pasará con el Cabildo de Arriba, los espigones de la Magdalena, el Archivo Lafuente? Por no hablar de la ordenación del entorno de la Maruca, la recuperación del Castillo de Corbanera...

Parece que al Partido Popular no le interesa solucionar lo del Cabildo de Arriba. Hay otras muchas situaciones como el Museo de Arte Contemporáneo MAS, que se quemó hace cuatro años, de lo que no se conoce responsabilidades ni movido un papel para reabrirlo. Hay dinero pendiente del Gobierno de España. Todo lo que llega en el ámbito cultural viene de la incitativa privada o de los gobiernos de Cantabria y España.

¿No hay una contradicción entonces entre el discurso oficial y la realidad?

Hay una discordancia total. Debieran hacérselo mirar la alcaldesa y el concejal de Cultura [Javier Ceruti, Cs]. Ahora tienen una oportunidad en presupuestos para hacer una apuesta decidida.

¿El Gobierno de Cantabria está segando la hierba bajo los pies de la alcaldesa? Estoy pensando en la negativa a facilitar un terreno portuario para abrir un aparcamiento disuasorio en La Marga.

No, lo que sucede es que la alcaldesa piensa que todos los terrenos son suyos y no cuenta con los verdaderos propietarios, que en La Marga es la APS [Autoridad Portuaria de Santander]. Debieran concertar una reunión previa con el Puerto antes de anunciar nada.

Usted definió este 2021 que ha terminado como el año de la gran crisis de los servicios públicos: basuras, aguas, parques y jardines; resolución de contratos, liquidaciones retenidas, fianzas incautadas, petición de daños... Con el relevo al frente de la concesión de la recogida de residuos, que ahora ejecuta Cespa ¿no tiene la sensación de que el gran arreglo definitivo está aún por llegar y eso no ocurrirá hasta que haya un nuevo adjudicatario?

Lo comenté con el comité de empresa. Si tenemos mismo personal, medios y pliego y solo cambiamos la camiseta los resultados son los mismos. La ciudad sigue estando sucia y hay servicios que no funcionan como la limpieza de playas. Es un conflicto que la alcaldesa ha buscado con la anterior adjudicatario. Nos vamos a encontrar con que se elabora un pliego de condiciones para una nueva adjudicación y pedimos que se valore la remunicipalización del servicio que se ha hecho en ciudades como León, en donde gobierna el PP. Se presta allí mejor servicio y se ahorra dinero. También hay más garantías laborales para los trabajadores.

¿De qué forma se remunicipalizaría?

Tiene solución fácil: crear una empresa municipal que se encargue de la basura, que absorba empleados y la maquinaria. Pero falta voluntad.

A la concesionaria de Parques y Jardines le reclaman ahora más de tres millones de euros...

Este es otro ejemplo, como el de las basuras y sucederá con el Servicio de Aguas [gestionado por Aqualia], ya anuncio. Es lo que sucede cuando externalizas y no fiscalizas. Si no se prestan servicios, la responsabilidad ha de ser del Ayuntamiento.

¿Cree que el santanderino entiende lo que está pasando?

Los santanderinos son conscientes de que el período de Gema Igual como alcaldesa es el peor y le tendrá que pasar factura dentro de un año y medio. No hay un solo proyecto ilusionante, no genera empleo y se pierden habitantes. Tendrá que cambiar el voto para que la ciudad mejore.

¿Qué papel está jugando esta legislatura Ciudadanos como socio de gobierno del Partido Popular?

El socio de gobierno dice que está atado de pies y manos. No estoy dentro de la Junta de Gobierno Local pero tuvieron oportunidad de cambiar el color político en Santander y han perpetuado al PP cuatro años más de los 40 que llevaban en el poder.

De estar en el lugar de Javier Ceruti, ¿qué haría?

Por dignidad me hubiese ido. Si con quien gobiernas no es leal y torpedea tus proyectos pondría mis cosas en una caja y me iría del despacho. Hace un año tuvo aún oportunidad de hacer una moción de censura. Ahora es imposible ya que se hace por el cambio y en un año es imposible cambiar. A Ciudadanos le va a pasar factura lo que han dicho y lo que han hecho, que es lo contrario. Mucho me temo que va a desaparecer.

¿Comparte la afirmación del portavoz de Unidas por Santander, Miguel Saro, cuando dice que en Santander se ha robado?

Si tuviese pruebas de que alguien ha robado iría al juzgado, pero es difícil demostrar que alguien ha echado mano del dinero público. Los bolsillos de los gobernantes debieran ser de cristal. Pero comparto que alguien seguro que se ha llevado algo.

¿Es partidario de la instalación de concertinas en el Puerto de Santander?

Desde el Partido Socialista creemos que las concertinas no cumplen con los derechos humanos y no tiene sentido que las haya en Santander, más que nada porque no hay un problema de inmigración como en el sur. Hay métodos alternativos para garantizar la seguridad en el puerto.