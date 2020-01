Igual no teme la ruptura del pacto con Cs, que está "vivo" y en cuyos acuerdos se trabaja "sin pausa"

Igual así lo ha señalado este miércoles a preguntas de la prensa sobre la declaraciones del portavoz de Cs y concejal de Urbanismo, Javier Ceruti, que denunció incumplimientos del pacto y criticó al PP por bloqueos e intromisiones en sus áreas de gobierno.

La regidora municipal ha señalado que "no hay ningún bloqueo", ni "deslealtad", ni "ninguna falta de trabajo en ese pacto". "No tengo miedo", ha dicho preguntada sobre una posible ruptura del pacto, que ha reivindicado que "está vigente y sigue en funcionamiento".

A su juicio, "no hay problema" entre los socios de Gobierno y, aunque no ha hablado con Ceruti tras sus declaraciones de ayer, ha considerado que tanto en el PP como en Cs tienen "altura de miras" como para no "repercutir en algo negativo para los santanderinos" por esas "asperezas".

Además, ha asegurado que, en el seno del Ayuntamiento, están "perfectísimamente claros" los acuerdos del pacto de Gobierno y, en los que dependen directamente de la administración local, "se está trabajando sin ninguna pausa".

"El pacto está vivo, los acuerdos se están respetando y se está trabajando en todo y cada uno de los puntos", ha enfatizado Igual, que se ha referido a algunos de ellos, tanto los que dependen del Ayuntamiento como los que no.

En el caso del carril bus, ha indicado que "en total acuerdo con Cs" se ha determinado optimizar el tráfico en la zona del Paseo Pereda y "analizar qué parte del carril bus, si todo o no, sufre alguna modificación o se suprime".

"Lo que hemos dicho juntos es que se va a optimizar el tráfico y que habrá que quitar o analizar partes del carril bus", ha insistido, y ha afirmado que, en cuanto se decida en el seno del pacto la solución a adoptar, se comunicará a los ciudadanos.

Sobre la retirada de las escolleras, la alcaldesa ha reiterado que el Ayuntamiento ya aprobó una moción instando al Ministerio a que las quite y que lo lleve a cabo "no depende de nosotros porque es una obra del Gobierno central".

No obstante, ha señalado que volvió a "recordar" al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la petición de Santander de que se retiren las escolleras en la Cumbre del Clima en Madrid, donde coincidieron.

En cualquier caso y una vez conformado el nuevo Gobierno nacional, ha dicho que pedirá a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "retomar todas las conversaciones" al respecto.

Sobre la integración ferroviaria, ha apuntado que ya ha solicitado la celebración de una comisión de seguimiento pero desde el Gobierno central "no han contestado" aún y en Cs "lo saben activamente, como debe ser".

PLAZA DE TOROS Y SERVICIO DE BASURAS Y LIMPIEZA

La regidora también ha hablado de otros asuntos sobre los que se pronunció ayer Javier Ceruti, como la licitación del alquiler de la plaza de toros y las entradas reservadas para la feria o los expedientes en el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria.

Sobre la plaza de toros, ha reiterado que se ha decidido para no "correr el riesgo" la feria ante el rechazo de la mayoría de los grupos municipales (todos menos PP y Vox) a que se financie con dinero público.

En cuanto a la reserva de 325 abonos que se impone a la concesionaria y que Ceruti criticó, Igual ha apuntado que "son entradas de cortesía" que se entregan a asociaciones de vecinos, autoridades, medios de comunicación, a los concejales o a los miembros del Consejo de Administración de la Plaza de Toros.

"A lo mejor se le hacen muchas y lo respeto", ha dicho, pero ha asegurado que "no son más entradas que las tradicionales" y además "no significa que se vaya a consumir todo" porque, ha indicado, "hay entradas que se devuelven".

Sobre el contrato de control a la concesionaria del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, que Ceruti denunció que no se está cumpliendo, Igual ha manifestado que, a su juicio, el edil se ha referido a que "necesita más información" y "toda la información que requiera del Ayuntamiento la va a tener".