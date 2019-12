Vox se queda solo a la hora de pedir la instauración en los colegios del 'pin parental'

Vox se ha quedado solo este lunes en la petición llevada al Pleno del Parlamento de Cantabria de que se instaure en los centros educativos de la comunidad el 'pin parental' para que se necesite el "consentimiento expreso" de los padres o tutores para que los alumnos participen en cualquier actividad con contenido de valores éticos, morales, sociales o cívicos.

El diputado de Vox Armando Blanco ha justificado la proposición no de ley (PNL) presentada afirmando que el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y que éstos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones se está viendo "amenazado" en Cantabria por "leyes ideológicas y liberticidas".

Así, ha asegurado que en los colegios se "adoctrina" y busca "imponer" la "ideología de género" o la libertad afectivo-sexual.

Para evitar este tipo de formación, a su juicio, ideológica, Vox quiere que se instaure el 'pin parental' para que los centros estén obligados a solicitar el permiso expreso de los padres para que sus hijos participen en actividades con contenidos morales, éticos, sociales o cívicos.

Así, piden que se informe de los objetivos y contenido de la actividad, cuándo se celebra y quién la impartirá.

Todos los grupos de la Cámara regional, a excepción de los diputados de Vox, han dicho 'no' a esta petición y, aunque no todos han compartido los mismos argumentos, sí que ha habido prácticamente plena coincidencia en que lo que plantea la proposición no de ley (PNL) "rompe" con la "confianza", el "acuerdo tácito" y la "alianza" colaborativa" entre padres y centros educativos y profesores en que, a su juicio, se basa el sistema educativo, tal y como han afirmado los portavoces en este punto de PP, PSOE o el PRC.

Sin embargo, algunos grupos han ido más allá en sus críticas y, por ejemplo, el PSOE considera que la PNL de Vox --único partido del grupo mixto-- "huele a rancio", a "dictadura", a "manipulación" y a "incostitucionalismo" y a tiempos pasados.

La diputada socialista Paz de la Cuesta, que ha tildado de "exagerado" y "homófobo" la exposición el discurso del diputado de Vox, considera que la PNL atenta contra los derechos humanos de los menores, contra la libertad de expresión y la de cátedra.

El PRC también ha dicho 'no' a la iniciativa porque considera que sería "incumplir" las leyes educativas y pone "a los pies de los caballos" a los docentes y presume que los centros "no se enseña bien".

También consideran los regionalistas que Vox describe en su iniciativa y exposición situaciones que "no se dan" en Cantabria.

Cs ha acusado a Vox de, en su argumentación para defender la PNL, incurren en la "trampa" de plantear "episodios concretos" que puedan resultar "reprobables" y ante los que se debe actuar pero que de los que no se debe hacer "causa general" de lo que, a su juicio, son "anécdotas".

La PNL de Vox además de pedir la instauración del pin parental reclamaba que se diera cuenta en el Parlamento sobre el grado de cumplimiento de la resolución en el plazo de 2 meses.

Pese a que no ha salido adelante la PNL, Vox ha advertido que seguirá defendiendo el 'pin parental' y han asegurado, que con su iniciativa, no pretenden que los demás partidos "piensen como ellos" sino que se respete la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos.

Tampoco ha salido adelante en el Pleno, esta vez por el voto en contra de PSOE y PRC, que tienen mayoría absoluta en la Cámara, otra PNL, esta vez del PP, sobre educación.

En la PNL, apoyada por los otros dos partidos de la oposición (Cs y Vox), se instaba al Gobierno de Cantabria a que reclamar al Ejecutivo central a defender la red de centros educativos y a, según reza la proposición no de ley, a "respetar y defender la Constitución Española y la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional en relación al Art. 27, que sitúan en el mismo plano de igualdad el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, mediante un desarrollo armónico de ambos derechos".

En la PNL también se llama al Gobierno de Cantabria a pedir al de España que garantice que los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, elijan el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos.

A esta iniciativa, Vox planteó una enmienda de adición, aceptada por el PP, para extender los conciertos educativos a las aulas de 0 a 3 años.

Así se buscaba instar a la Consejería de Educación a que, "en aras a la libertad de educación, la conciliación de la vida laboral y familiar y con el objetivo de detectar e identificar posibles necesidades educativas especiales para iniciar cuanto antes la atención necesaria, programen y oferten suficientes plazas escolares de 0 a 3 años en los centros educativos de Cantabria mediante la suscripción de los convenios" con centros concertados.