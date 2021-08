Adrián Roma (Marlon): "La música que hacemos es la que perdura en el tiempo, como la de Hombres G, Loquillo o Los Secretos"

Adri, Jorge y Juanín son Marlon, el grupo que mejor une el indie, pop o rock nacional influenciado por el pop de los 80 de Hombres G o el británico de los 60 con los Beatles. No han parado de cosechar éxitos desde 2017, y aunque la pandemia frenase su gira ‘Tequila y Candela’, los asturianos vuelven con más ganas que nunca al norte para tocar en el Festival Torrelavega en Vivo de este martes 17 de agosto.

Lo primero de todo, ¿cómo llevan la vuelta a los escenarios?

Llevamos un tiempo tocando con todo esto del COVID-19, está claro que no es lo mismo que tocar con toda la gente de pie y como antes, pero tenemos muy claro que lo importante es no parar de tocar, sea en el formato que sea, no dejar de hacer ruido, poder estar todos trabajando y tener a todo el equipo currando, porque en estos momentos jodidos es en los que más unidos tenemos que estar. Nuestros conciertos siguen siendo exactamente iguales que antes a la hora del directo, solamente cambia el ver a la gente quieta, pero creo que aunque la gente esté cansada lo entienden, y esperemos que quede poco de este formato.

Y el volver a tocar por el norte

Pues cómo no, siempre es genial tocar en el norte, y hace un año ya lo hicimos en este mismo escenario de Torrelavega, fíjate lo que dura el COVID-19 que ese concierto también fue sentados, pero fue precioso y este año tenemos muchas ganas de volver. Nosotros somos asturianos e ir a tierras vecinas nos tira mucho, sobre todo por su gente, gastronomía y absolutamente todo.

La pandemia frenó su gira ‘Tequila y Candela’, ¿cómo la han adaptado ahora a la nueva situación?

Fue un parón muy duro, porque después de tantos años luchando para tener la gira que queríamos, con sold out en algunas salas, dobletes en varias ciudades, era como el sueño que estábamos esperando y cuando tienes ese caramelo en la boca te lo quita esta pandemia de golpe. Aun así, esta es la situación que nos toca, no se puede hacer otra cosa así que vamos a intentar aguantar con este nuevo formato de gira y reinventarnos con cosas nuevas para esa gente que te espera ahí fuera.

Han conseguido hace poco un disco de platino

Es un orgullo increíble, cuando eras un chaval veías a todos los grupos que te gustaban con sus discos de oro, discos de platino, y te preguntabas, ¿Algún día me pasará a mi eso? Y de repente llega el día en el que te pasa y es una cosa complicada de explicar, lo ves ahí colgado todos los días en tu casa y te das cuenta de que es un premio por tu trabajo, no solo por una canción, sino por todos estos años que llevamos luchando y todo el barro que nos hemos comido.

Ha sorprendido bastante su colaboración con Hombres G, ¿cómo surgió?

Hombres G es uno de nuestros referentes y es que la canción surgió cuando ya habíamos casi terminado el disco, pero siempre teníamos ahí al grupo, piensas que están muy lejos de ti porque son tus ídolos y no sabes cómo preguntarles si quieren colaborar contigo, igual nos mandaba a la mierda (bromea). Pero al final les escribimos y a la primera nos dijo que sí, fue bastante sencillo por esa parte, pero para nosotros fue un subidón enorme, es un punto de maduración muy grande para el grupo. Además, dentro del disco también vamos a tener otra colaboración bastante importante con una persona de las que siempre hemos escuchado y tiene parte de la culpa de que nuestra música sea como es, y ese es Dani Martín, por lo que se va a convertir en el mejor disco que tenemos hasta el momento.

Sacan nuevo tema este verano, ‘Malas hierbas’, ¿qué lo inspira?

Este tema habla un poco de nuestras noches más alocadas, de nuestros problemas, de nuestras movidas, de nuestras "malas hierbas" que son esos momentos de no saber estar.

Han grabado un disco durante la cuarentena, ¿les ha servido el tiempo de confinamiento para crear más?, ¿Qué pueden adelantar del disco?

En este aspecto hemos vivido muy bien la pandemia porque nos ha servido para tener tiempo de componer y escribir muchas cosas, de ahí sale precisamente el disco. También entiendo que todo depende de la situación personal de cada uno en este momento tan duro, ha habido compañeros que nos contaban que no han sido capaces de componer nada y es entendible, pero nosotros por esa parte estamos muy contentos, porque algunas de las canciones más importantes que vamos a sacar han surgido en cuarentena. No podemos adelantar ya nada más porque lo que queda de desvelar del disco es exclusiva, el mismo día que sale el disco va a salir el single bonus que se llama 'Chamberí' y será el más importante de la carrera de Marlon de aquí al futuro.

Os han definido como rockeros, pero también como indies, ¿cuáles son sus referentes?

Nosotros hacemos la música que sentimos y la música que nos sale, por eso no me ha gustado nunca encasillarme en nada. A mi eso de "es que son poperos, es que son indies, traperos", nunca me gustaron esas etiquetas, porque si un día me sale una balada haré una balada, si siento que quiero hacer una rumba lo haré, y si un día me da por rapear pues bienvenido sea. La gente puede decir lo que quiera pero yo prefiero no definirme dentro de ningún género.

No hay que estar animado siempre, es verdad que tenemos un punto de buen rollo, pero también somos muy llorones

Quizá los adolescentes se muevan ahora mismo hacia el trap o la música urbana más que con esos referentes. ¿Creen que llegan a ellos?

A los que no lleguemos será porque no teníamos que llegar. Yo creo que no podemos gustar a todo el mundo y cada uno tenemos nuestro espacio, a la gente que le guste el pop y el rock y las canciones que dicen algo nos escucharán, y los que prefieren letras bailongas y machistas las seguirán escuchando, pero ya nos gustaría que cada vez más gente se interesase por nuestra música, y visto lo visto creo que lo estamos consiguiendo. Creo que al final la música que hacemos es la que perdura en el tiempo. Después de treinta años la gente sigue cantando canciones de Hombres G, de Loquillo, de Los Secretos, pero no me acuerdo de ninguna canción de hace treinta años que se siga escuchando de géneros como el reggaetón o el trap, ni creo que en unos años vayamos a escuchar 'Felices los cuatro', pero sí seguiremos oyendo 'Venezia' de Hombres G.

No se espera que un grupo de rock hable tanto del optimismo y tenga canciones tan “buen rollistas”

Hay momentos también en los que hay que llorar, otros reír y otros enfadarse. Sí que nos gusta ser optimistas pero a mi no me gustan los grupos que están todo el rato sonriendo y que todo es perfecto, porque la vida no es realmente así, la gente llora, lo pasa mal, tiene ansiedad, problemas económicos...etc. No hay que estar animado siempre, es verdad que tenemos un punto de buen rollo, pero también somos muy llorones.

¿Qué planes tienen hasta que finalice 2021?

Lo principal es continuar con la gira, pero ya estamos poniendo los ojos en una gira próxima para cuando se pueda estar en salas grandes, festivales, estar todos de pie y bailar, y esperemos que cuanto antes podamos anunciarlo y por lo menos que estemos seguros de que la gente va a poder disfrutarlo. Creo que los conciertos de ahora son parches que estamos poniendo todos los músicos en verano para que la música no deje de sonar, pero después de este verano hay que avanzar y volver a hacer las cosas bien.