La bajada en la incidencia acumulada no salva a Cantabria: más hospitalizados, más enfermos en la UCI y dos nuevos fallecidos

Dos personas más han fallecido en Cantabria como consecuencia de la COVID-19. En concreto, se trata de dos varones de 83 y 90 años que ya se han sumado a la lista de los 485 muertos que acumula la comunidad desde marzo. Este dato, que cada día se aproxima más a los 500, no parece que se vaya a relajar durante los próximos días, ya que los enfermos críticos no solo no han disminuido, sino que han aumentado la ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en cerca de un 4% en solo 24 horas.

De esta forma, los hospitales cántabros cuentan en este momento con 156 hospitalizados (nueve más que en la jornada previa), de los que 32 están siendo atendidos en las UCI (cuatro más que el día anterior). En el lado contrario, ha disminuido el número de aquellos que están pasando el virus sin complicaciones en sus casas, y según los datos enviados desde Sanidad, este lunes ascienden a 3.466 frente a los 3.528 del domingo.

Por su parte, los casos activos se han reducido hasta los 3.622, es decir, en 53 personas, debido a la bajada en los nuevos contagios ya que en las últimas horas este dato solo ha ascendido a 58 casos nuevos. El día anterior, la comunidad registraba un dato similar con 68 nuevos positivos, lo que ha reducido notablemente tanto los casos activos como la incidencia acumulada a 14 días, que ya se encuentra en 307 casos por cada 100.000 habitantes. Aún así, cabe recordar que durante el fin de semana se reduce el número de pruebas realizadas y mientras en una jornada normal se pueden superar los 3.000 test, durante el sábado y el domingo apenas llegan a los 1.400.

Debido a ello, la positividad se ha reducido hasta el 7,2%, lo que se traduce en una disminución del 0,7% durante el fin de semana. Asimismo, la ocupación hospitalaria sube al 10,6% y la ocupación en UCI hace lo mismo elevándose hasta el 27,4%. Respecto a los tes realizados, hasta este lunes Cantabria ha hecho 430.058 pruebas, lo que equivale a 73.983 test por cada 100.000 habitantes.