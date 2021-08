De la "barra libre" de Revilla al nuevo Semáforo COVID de Sanidad: el Gobierno de Cantabria vuelve a diferir sobre las restricciones

"Esto ya no tiene marcha atrás en cuanto a que no se puede hablar ya de más restricciones y más cierres, porque la gente ya no lo aguanta y porque además la economía tampoco lo aguantaría". Apenas hay cuatro días de diferencia entre estas declaraciones de Miguel Ángel Revilla (PRC) y el anuncio de la Consejería de Sanidad de recuperar el Semáforo COVID de Cantabria por municipios.

Y es que mientras el presidente autonómico señala que las restricciones "están en fase terminal", su Gobierno acaba de reimplantar la herramienta que mide la situación epidemiológica de cada localidad para establecer una serie de medidas en función de su nivel de riesgo.

Tal y como detalló este martes el titular de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), su departamento se ha servido de una estimación de la población flotante de la comunidad en agosto de 2020 para recalcular los indicadores COVID y poner de nuevo en funcionamiento el Semáforo tumbado hace tres semanas por la Justicia. Así, desde este jueves, 12 municipios estarán en nivel 3 de alerta y 38 en nivel 2, mientras que los 52 restantes permanecerán en el más bajo (1), tal y como se refleja en el mapa de riesgo por coronavirus, de manera que tendrán que ajustarse a nuevas medidas relativas principalmente a aforos.

Y aunque Revilla ha calificado este miércoles de "lógica" la flexibilización de las mismas, lo cierto es que ha seguido reclamando que sean más laxas. En este sentido, ha pedido a Sanidad que permita más aforo en el campo del Racing de Santander, puesto que con la limitación de 2.500 personas establecida en el nivel 3 de riesgo -en el que se encuentra la capital cántabra- todos los socios como él no pueden ir. "Va en contra del sentido común", ha dicho, y, posteriormente, tal y como ha avanzado La Cadena SER, Gobierno y club han alcanzado un acuerdo para que sean 8.888 espectadores los que puedan acceder a Los Campos de Sport de El Sardinero.

"Las medidas restrictivas ya no caben, entre otras cosas porque hay unos tribunales de justicia que son muy escrupulosos con el tema de las limitaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos", ha expresado Revilla en declaraciones a la prensa.

Y es que la herramienta COVID recién actualizada también descarta establecer cierres de interiores de hostelería en los niveles más altos, la restricción que más polémica ha traído en los últimos meses y que fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). Precisamente sobre este asunto también hubo discrepancias en el seno del bipartito PRC-PSOE cuando Sanidad anunció su cierre a finales de julio y Revilla pidió abiertamente la rectificación de los técnicos de este departamento, una marcha atrás en la medida que finalmente se dio, permitiendo su apertura con pasaporte COVID, aunque no se llevó a la práctica porque no fue avalada por la Justicia.

"Semáforo inútil"

Desde entonces, y con el Semáforo COVID también paralizado por el TSJC, el Gobierno cántabro ha estado más de dos semanas recuperándose de los varapalos judiciales y pasándose la pelota de un departamento a otro para tratar de localizar el dato de la población flotante que le pedían los magistrados.

Ahora, con la estimación de la cifra de agosto del pasado año, Sanidad pone en marcha de nuevo un Semáforo que la oposición ha calificado de "inútil". El diputado y portavoz de Sanidad del PP, César Pascual, ha criticado en nota de prensa este miércoles que el bipartito "no tiene alternativas" para frenar esta ola COVID y que aplica "las viejas medidas de siempre". "¿Y para este viaje hacían falta alforjas?" se ha preguntado Pascual, para quien nuevamente el consejero "llega tarde y mal", porque desde que la Justicia anuló el uso del semáforo "no han sabido qué hacer", ha manifestado.

Similares afirmaciones ha efectuado también el portavoz de Ciudadanos, Félix Álvarez, en nota de prensa, quien ha acusado al consejero de estar "enrocado en su soberbia, sin dialogar con los sectores afectados". "No aprende: cambia el antiguo e inútil semáforo COVID por el nuevo e inútil semáforo COVID", ha lamentado.

"Desde Cs llevamos casi cuatro meses explicando a Rodríguez la inutilidad del semáforo COVID tal y como estaba diseñado, pero, lamentablemente, el señor consejero, con la connivencia del presidente Revilla, escondido en su gruta, no solo no escuchó al sentido común, sino que nos acusó de irresponsables", ha criticado el coordinador naranja, para quien esta modificación del "inútil semáforo COVID" no es otra cosa que "un intento de lavar la imagen de Rodríguez", que "trata de corregir errores, pero sin admitirlos" con tal de “aferrarse a un cargo que le viene muy grande".