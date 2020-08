Cantabria investiga las causas del brote de coronavirus que afecta a seis facultativos del Servicio de Pediatría del Hospital Valdecilla

La Consejería de Sanidad de Cantabria investiga las causas que provocaron el brote de coronavirus en el Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, confirmado este pasado lunes y que afecta hasta el momento a un total de seis facultativos, para intentar descubrir cómo se ha podido producir la transmisión de la COVID-19 entre ellos y saber si ha sido en el mismo centro hospitalario, en la atención a los pacientes o por causas externas al complejo sanitario.

"Necesitamos saber si hay alguna causa concreta sobre la que podamos actuar para que no se vuelva a repetir", ha explicado el consejero, Miguel Rodríguez (PSOE), en una comparecencia ante los medios en la que también ha hecho público que el número de contagiados por este foco no ha crecido en las últimas horas, y en la que también ha reconocido que las bajas de estos sanitarios complica "muchísimo" la atención por la falta crónica de pediatras que padece la comunidad autónoma.

En este sentido, ha admitido que la falsa de seis facultativos se nota especialmente dado lo limitado del personal que se ocupa de esta especialidad médica. "Si estuviéramos ante otra especialidad en la que pudiéramos contratar, se aliviaría la situación. No hay pediatras en la bolsa de contratación. No hay pediatras en el paro. No podemos recurrir a la vía de la contratación. Por lo tanto, con los recursos que tenemos, porque es verano y hay personal de vacaciones, los estamos distribuyendo", ha señalado.

En cualquier caso, Rodríguez ha recordado que la Urgencia Pediátrica del Hospital de Sierrallana, que se nutre de especialistas vinculados a Valdecilla, está abierta y, por lo tanto, los niños que necesiten una atención urgente hospitalaria pueden ser atendidos también ahí. Además, ha insistido en que si en Sierrallana no se puede resolver el problema, se derivará a esos pacientes a Valdecilla. "Tenemos pediatras en todos los centros de salud, así que en el caso de que no sea una necesidad urgente, lo normal es acudir al centro de salud", ha indicado.

Balance diario

Todo esto en plena segunda ola de la pandemia de la COVID, y en una jornada en la que la Consejería de Sanidad ha detectado en las últimas horas 56 nuevos contagios de coronavirus, 19 el lunes y 37 a lo largo de la mañana del martes, que elevan a 653 los casos activos en Cantabria hasta la fecha. De ellos, 22 están hospitalizados, dos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ya que se trata en ambos casos de pacientes mayores de 70 años que estaban en planta y que han sido trasladados a la UCI al haber empeorado su situación. El resto de infectados, 631, están en cuarentena domiciliaria.

Respecto a la treintena de brotes, se mantienen estables, incluido el registrado en Pediatría del Hospital Valdecilla. Sí se ha producido algún cambio en la situación en las residencias de mayores, con cinco positivos en otros tantos centros, después de que en una de ellas las nuevas pruebas practicadas hayan dado negativo en el virus a uno de los afectados.

Lo ha indicado el consejero de Sanidad, a preguntas de los periodistas sobre la evolución de la pandemia en la comunidad autónoma, que roza los 4.000 infectados (en concreto 3.988) hasta la fecha. Se han curado 3.151 personas, que suponen el 78% del total, y la cifra de fallecidos se mantiene en 215, tras las tres víctimas registradas en el mes de agosto.

Según datos de Sanidad, de los casi 4.000 positivos en coronavirus registrados en Cantabria, 3.132 se han diagnosticado mediante prueba PRC y 856 a través de test serológico de detección de anticuerpos. Hasta ahora, se han hecho 127.972 test, que suponen 22.015 por cada cien mil habitantes.