Cantabria se prepara para el Año Jubilar Lebaniego: “Tenemos la oportunidad de dar a conocer la comarca a nivel nacional y mundial”

Queda apenas una semana para abrir la Puerta del Perdón del monasterio de Santo Toribio de Liébana y dar lugar así al inicio del Año Jubilar Lebaniego 2023-2024. Lo que comenzó como un acontecimiento religioso ha evolucionado durante las últimas décadas y ha trascendido hasta nuestros días adquiriendo un carácter histórico, lúdico y cultural que marca un hito en Cantabria cada vez que se conmemora, es decir, cada seis, cinco, seis y once años, o lo que es lo mismo, cuando el 16 de abril –festividad de Santo Toribio– cae en domingo.

Y es que un Año Santo trae consigo un gran incremento de visitantes a Cantabria, que se multiplica como si el mes de agosto durase más allá de sus cuatro semanas, mientras el logotipo y el merchandising del Año Jubilar inundan cada resquicio de la comunidad. En definitiva, este singular evento convierte a la comarca de Liébana en el centro de Cantabria durante doce meses abarrotados de actividades culturales y deportivas, a pesar de que muchas de ellas trascienden y se celebran en distintos puntos de la comunidad.

En este sentido, el alcalde de Camaleño, municipio en el que se ubica el monasterio de Santo Toribio, trata de explicar “desde hace años” que “el Año Santo trasciende de Liébana porque nosotros solos no lo podemos gestionar”. “Muchas de las actividades se tienen que realizar fuera, entre otras cosas, porque así lo quieren algunos de los patrocinadores”, argumenta. Por su parte, el alcalde de Potes, Javier Gómez, también “comprende” que el evento no se quede en la comarca, sino que se extienda a toda Cantabria: “Liébana tiene que tener su protagonismo, pero no creo que los actos relacionados tengan que deberse solo a la comarca”.

La raíz de este evento, denominado como acontecimiento de excepcional interés público, es religiosa, pero el carácter cultural y lúdico que ha adquirido en los últimos años se han convertido en su principal atractivo para la ciudadanía. “Se mantiene la fiesta religiosa, pero tenemos la oportunidad de dar a conocer la comarca a nivel nacional y mundial y queremos aprovecharlo para que venga mucha gente”, justifica Casares. Para el alcalde de Potes, la celebración religiosa “se respeta muchísimo”, hasta el punto de que el 16 de abril, día en el que se abre la Puerta del Perdón, “no hay ningún otro acto porque ya tiene la suficiente importancia”.

Así pues, Gómez sostiene que “ahora la responsabilidad de las administraciones es que el trabajo previo llegue a buen fin y seamos capaces tener una buen apertura de la Puerta”. “Es importantísimo que ese día salga todo bien y seamos capaces de atender a todas las personas que van a acercarse a Santo Toribio y a Liébana”, insiste el alcalde de Potes. Asimismo, el regidor de Camaleño vaticina que “si no pasa nada raro, va a ser un año muy, muy, muy bueno”, ya que “el Año Santo fortalece y favorece muchísimo a Liébana y al resto de Cantabria”.

Desde la Cofradía de la Santísima Cruz, su presidente, José Redondo, también comparte esas “buenas expectativas en general” respecto al arranque del Año Jubilar Lebaniego 2023-2024. Sin embargo, el responsable de la congregación manifiesta su desánimo ante una programación que “se ha hecho sin consultarnos a algunos que luego vamos a estar aquí todo el año”. “Echamos en falta que se tengan en cuenta nuestras ideas, pues creemos que podría salir mejor porque tenemos cosas que aportar”, reivindica.

Además, el presidente de la Cofradía, que cuenta con una veintena de voluntarios, aboga por ampliar el número de “actos religiosos y mucho más acordes a lo que es un Año Santo”, ya que considera que el hecho de que la mayoría de ellos sean culturales influye en que se pierda el motivo de esta celebración. “Antes se contaba más con toda la gente de la zona y ahora nos lo dan todo hecho”, lamenta.

En el ámbito social de la comarca, los lebaniegos ya esperan con expectación la llegada masiva de visitantes que se sucederán desde el domingo 16 de abril y contribuirán a la prolongación de la época estival más allá de los tres meses de verano. Para el dueño de un céntrico restaurante de Potes, el Año Jubilar Lebaniego 2023-2024 “tiene buena pinta” y, aunque la publicidad del acontecimiento haya sido “un poco menor que otros años”, el hostelero pronostica que “va a haber mucha gente porque tienen muchas ganas de salir y un evento como este va a generar un año buenísimo para todos”.

Por su parte, la regente de un local comercial en Potes, opina que el Año Santo “parece que ha empezado con mal pie”, en alusión a la suspensión del concierto de Andrea Bocelli en Santo Toribio, ya que “iba a venir muchísima gente y es una faena”. No obstante, la lebaniega espera que este Año Jubilar “sea muy bueno”. “En Liébana se nota un montón porque casi todos los días hay excursiones”, señala la dependienta.

En alguno de los establecimientos hoteleros de Camaleño las reservas de habitaciones comenzaron “nada más anunciarse el concierto de Bocelli en FITUR” y, tras su reciente cancelación, varias se han anulado. “La expectativa con Bocelli era mucho más alta que con Josep Carreras”, asegura la responsable de un hotel del municipio. Al fin y al cabo, “todos hablamos del Año Jubilar por los conciertos, la promoción y la afluencia turística que va a tener, no por el culto”, subraya.

Otro hostelero de la zona cree que este Año Santo “va a ser muy bueno, como todos”, pero cree que “los eventos culturales y deportivos en la comarca deberían programarse fuera de temporada, no en la época que ya tenemos mucha afluencia de gente y Liébana está masificada”. De esta manera, “podríamos dar mayor oferta tanto de trabajo como hotelera y de restauración”, ya que “muchas veces no podemos contratar a más gente durante todo el año porque no tenemos tanta clientela en temporada baja”. “Sería mejor para todos”, apunta.

Además, considera que también sería necesario apostar por “la calidad del turismo” que ofrece la comarca “reforzando algunos servicios, por ejemplo, en materia de sanidad y seguridad”.

74º Año Santo en Liébana

El primer semestre del 74º Año Jubilar Lebaniego cuenta con una programación que albergará más de 400 eventos, con 150 conciertos, 70 eventos deportivos, 30 espectáculos de artes escénicas y decenas de actividades y exposiciones. De todo ello destacan cuatro eventos especiales de apertura del Año Santo: los conciertos de Ara Malikian (15 de abril) y Josep Carreras (22 de abril) en Liébana, la actuación de Dies Festus Xarxa Teatre en Torrelavega (29 y 30 de abril) y el espectáculo de fuegos artificiales y drones de la compañía Grupe F en la Bahía de Santander.

Así, el comienzo del Año Santo atraerá a Cantabria a artistas como Muse, Raphael, Joaquín Sabina, Melendi, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Quevedo, Pablo López, Alejandro Fernández, Andrés Calamaro, Omar Montes o God Save the Queen, entre otros.

El Gobierno cántabro organizó esta semana un encuentro con empresarios y representantes de la sociedad civil en el Hotel Bahía de Santander para recordar la programación prevista estos próximos meses -que ya se anunció en el Día de Cantabria de la Feria Internacional de Turismo (FITUR)- con el objetivo de poner en valor el Año Jubilar y recabar apoyos a un acontecimiento con el que aspira a alcanzar la cifra récord de dos millones de visitantes.

Durante el acto, el consejero de Turismo, Javier López Marcano, desveló la actuación de Luis Fonsi en Laredo o el espectáculo del artista italiano Valerio Festi en Comillas, una performance de teatro y danza diseñada expresamente para Cantabria y que pondrá el broche final al Año Santo.

En cuanto a la repercusión y el impacto que va a suponer la llegada de esos dos millones de visitantes para la economía y la promoción de Cantabria, Marcano estima que “a un gasto medio de 100 euros por persona y día, son una barbaridad”.

Aprovechando la presencia de una importante muestra de empresarios, el consejero animó al tejido productivo a colaborar con este acontecimiento declarado de excepcional interés público y que ofrece a los patrocinadores la posibilidad de acogerse a beneficios fiscales.