La Comisión de Ética del PSOE cántabro desestima el recurso de Herrán y vuelve a proclamar vencedor a Zuloaga

La Comisión de Ética del PSOE cántabro ha desestimado este viernes el recurso interpuesto por la candidatura de Susana Herrán a la anulación de la mesa de Cartes, hecho que provocó un vuelco en los resultados del domingo en la elección de delegados al Congreso Federal, que en un primer momento dieron como ganadora por por apenas 29 votos -51% frente al 49%-, al sector afín a la alcaldesa de Castro Urdiales.

No obstante, el citado organismo regional ha vuelto a proclamar vencedora a la lista del secretario general autonómico, Pablo Zuloaga, toda vez que al dejar sin efecto las papeletas de Cartes, la victoria cae por apenas dos votos de diferencia del lado del actual líder socialista en la región -970 frente 968-. La comisión, según ha informado el PSOE cántabro, ha desestimado el recurso de Herrán porque “no desvirtúa las razones” de la resolución previa.

Se trata este del enésimo capítulo de la crisis abierta en el socialismo cántabro desde el pasado domingo, cuando a última hora, tras conocerse los resultados del proceso interno que otorgaron una victoria ajustadísima a la candidatura alternativa de Herrán -respaldada por el diputado nacional Pedro Casares-, el oficialismo impugnó una mesa en Cartes por la participación de una persona no militante.

A partir de entonces, el resultado de la votación quedó en el aire a la espera de que la Comisión de Ética y Garantías de Madrid decidiera sobre la impugnación. Sin embargo, Ferraz devolvió la pelota al tejado del PSOE cántabro, instándole a que su Comisión de Ética resolviera tanto los resultados como la impugnación.

Así pues, este organismo, tal y como dio a conocer la formación en un comunicado, “constató la irregularidad en la composición de la mesa, dado que la persona no militante solicitó su baja del partido a fecha 9 de octubre”, y proclamó vencedor a Zuloaga. Como consecuencia de ello, el bando que encabeza la regidora castreña presentó un recurso alegando que la persona no afiliada, aunque formó parte de la mesa como vocal, no participó en la votación, por lo que defiende que no se anulen todas las papeletas.

Ahora, la Comisión de Ética regional se ha pronunciado sobre el recurso, lo ha rechazado y ha vuelto a dar como ganadora a la candidatura oficialista del secretario general. Pero el 'culebrón' no acaba aquí. Los afines a Susana Herrán elevarán sus alegaciones a Madrid, de manera que la Comisión de Garantías de Ferraz tendrá que resolver el conflicto emitiendo un resultado definitivo en un plazo de 24 horas desde la presentación del recurso.

Clima de tensión

Las semanas previas a la cita con las urnas fueron de una tensión evidente y palpable en el PSOE cántabro. Sin embargo, la división latente en el seno del partido quedó completamente al descubierto el domingo tras conocerse los resultados de un proceso interno que se interpreta como la antesala del que tendrá lugar en primavera por el poder de la formación socialista en Cantabria.

Hasta entonces, el partido queda abierto en canal tras unos comicios internos con un 75% de participación y un resultado que, sea cual sea el definitivo, se puede considerar de empate técnico. Y es que este semana, la actual dirección ha acusado a la candidatura alternativa de “fracturar el partido por intereses personales”.

“Quien pretendía dividir el partido lo ha hecho y quienes tenían intereses personales para dividir lo han conseguido”, dijo Zuloaga este pasado lunes incidiendo en lo “evidente” de la fractura. No obstante, Herrán negó la ruptura argumentando que “el partido está más vivo que nunca, pero el resultado es el que es”. “Ahora toca unir, no sobra nadie”, dijo la regidora castreña, instando a su rival político a que “respete el resultado de las urnas”.