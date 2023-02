La Consejería de Obras Públicas de Cantabria alega no conocer presuntas irregularidades y se presta a “colaborar con la Justicia”

El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria ha manifestado total desconocimiento de las presuntas irregularidades en su departamento que están siendo investigadas y de las que se ha tenido conocimiento público este miércoles a raíz del registro llevado a cabo por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria por petición de un Juzgado de Madrid, según ha adelantado la Cadena SER.

“No nos consta, no tenemos ni idea de lo que ha pasado, nos hemos puesto a disposición de la Justicia para colaborar en la investigación”, ha asegurado el consejero José Luis Gochicoa (PRC). En una rueda de prensa celebrada horas después de que los agentes entraran en el edificio de la Consejería, Gochicoa ha explicado que los agentes han entrado en la quinta planta y han acordonado “dos o tres despachos” del Servicio Conservación y Mantenimiento de Carreteras.

Según ha dicho, al haber secreto de sumario, desconocen qué se está investigando: “Si hubiera cualquier tipo de irregularidad en algún contrato o comportamiento nos personaríamos como perjudicados”, ha remarcado el titular de Obras Públicas, quien ha querido dejar claro que no habían tenido “ningún tipo de conocimiento previo” sobre este proceso. “Nos hemos llevado un disgusto y estamos preocupados por lo que pueda pasar”, ha expresado.

Asimismo, ha relatado que a primera hora de este miércoles, un funcionario que trabaja en el servicio de carreteras, “con una dilatada trayectoria en este ámbito con gobiernos de todos los colores”, ha llamado para comunicar que no podía acudir a su puesto de trabajo por motivos personales. No obstante, Gochicoa no ha querido dar más datos sobre de quién se trata al desconocer si está implicado o no en la presunta trama de irregularidades y por “protección de datos”.

