Coronavirus-. Revilla recibirá la vacuna el martes en Astillero: "Me da igual una que otra, pero quiero vacunarme"

SANTANDER, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, recibirá la vacuna contra el Covid el próximo martes, 13 de abril, a las 12.00 horas en Astillero, municipio en el que reside, según ha informado él mismo a través de las redes sociales.

"Por fin, me acaban de citar a las 12 del martes día 13 en mi consultorio de Astillero para vacunarme. Me da igual Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnik... La vacuna es la única solución", ha anunciado Revilla en su perfil de Twitter.

El presidente cántabro ha sido citado para recibir la vacuna contra el Covid después de que esta misma mañana reclamara su turno de vacunación durante un acto en Camargo.

"Me da igual una que otra, pero quiero vacunarme", demandaba Revilla, señalando que todos los días está en "en contacto con mucha gente" y es una persona "de riesgo". "No quiero saltarme ninguna norma, pero ya es hora que me la pongan a mí", decía en presidente, que consideraba que con 78 años "está en la tierra de nadie".

Asimismo, Revilla aseguraba que no va a preguntar qué vacuna va a recibir. "Me da igual una que otra pero quiero vacunarme", ha afirmado.

"Ya reclamo mi turno, a ver si me ponen la AstraZeneca o la que quieran, pero quiero una vacuna", insistía el presidente, que confía en la eficacia de AtraZeneca y asevera que las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento u organismos internacionales "están muy contrastadas".