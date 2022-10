Un diputado del PP de Cantabria pierde los papeles con una del PRC: “Esto hay que mamarlo y tú habrás mamado otras cosas”

“La señora Obregón no sabe de lo que está hablando, no sabe. Hay que saberlo, hay que mamarlo, y tú no lo has mamado nunca. Tú habrás mamado otras cosas pero esto no, de verdad”. En estos términos y de forma exaltada se ha dirigido este lunes en el Parlamento de Cantabria el diputado del PP Pedro Gómez a la diputada del PRC Ana Obregón.

La expresión machista se ha producido durante el debate de una moción relativa a la situación del lobo en la comunidad, en la que se estaban tratando “los problemas que están originando a los ganaderos” los criterios de control del cánido. En este sentido, el diputado del PP ha criticado que el PRC, y Miguel Ángel Revilla, “hayan cambiado las ferias ganaderas por las agroalimentarias porque le gusta más al señor Revilla pasar por los puestos de los quesos y los sobaos porque lo vende mejor”.

La salida de tono llevada a cabo por el representante 'popular' ha provocado la crítica del vicepresidente y secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, quien en su cuenta de Twitter ha denunciado que “cuando el PP disputa a VOX el espacio de la ultraderecha al final siempre atacan a las mujeres”.

Intolerables e inadmisibles las declaraciones del @ppcantabria. Las mujeres, las diputadas irán a las ferias o a los mercadillos cuando quieran, no cuando ustedes den permiso. ❌❌ Cuando el PP disputa a VOX el espacio de la ultraderecha al final siempre atacan a las mujeres. pic.twitter.com/ZUTwHIb3Yq — Pablo Zuloaga /❤️ (@Pablo_Zuloaga) 17 de octubre de 2022

El PP, por su parte, en su cuenta oficial de esta misma red social ha rechazado que la intervención “tenga que ver con una cuestión de género” y ha acusado a la izquierda de “manipulación sin límites”.

🚫La manipulación de la izquierda no tiene límites y se desmonta sola con la verdad.



Aquí el vídeo real de lo que pasó ayer en el Parlamento de Cantabria, que no tiene nada que ver con una cuestión de género.



Lecciones a @populares ni una, @Pablo_Zuloaga pic.twitter.com/LHFQ2gCuvv — ppcantabria (@ppcantabria) 18 de octubre de 2022