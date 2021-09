Con un nombre tan llamativo resulta complicado olvidarse de ellos, y es que a pesar de que Los Zigarros entraron en el panorama musical hace relativamente poco, su música ha logrado convertirles en una de las piedras angulares del futuro del rock en España. Este domingo estarán en Cantabria, dentro del ciclo Torrelavega en Vivo, presentando su último trabajo ‘¿Qué demonios hago yo aquí?’ y demostrando que merecen su lugar en un mundo donde, desde sus inicios, han estado respaldados por artistas de la talla de Fito Cabrales, Carlos Tarque o Leiva. Con motivo de su próximo concierto, Ovidi Tormo, vocalista y guitarrista de la banda, habla sobre el papel del rock, la música fusión y cómo será el futuro de este grupo valenciano más allá de lo que se dice.

Sacaron su primer disco en 2013, así que yo creo que ya se puede hacer esta pregunta: ¿En el rock uno siempre es libre de hacer y decir lo que le dé la gana? ¿O es un falso mito?

Sí, nosotros, por lo menos, hacemos lo que nos da la gana, la verdad [ríe].

¿Qué es lo que provoca que las radiofórmulas no opten por el rock, ni siquiera cuando hay una gran discográfica detrás, como es vuestro caso?

Es más cómodo poner otras músicas más suaves, menos ruidosas, que hablen de cosas más para todos los públicos. Pero eso no solo pasa con el rock sino con la cultura que no es mainstream, que se sale un poco de lo normal y que te hace pensar un poco más y plantearte cosas. Quizá también influye que la propuesta sea más radical... Es más sencillo poner Cine de Barrio o Melendi. Creo que la actitud de los medios de comunicación en general es conservadora, por eso Radio 3 se escucha menos que Los 40. Es más rentable poner contenidos comerciales que lo contrario...

¿Cree que a las nuevas generaciones se las está privando de conocer el rock and roll puro?

Sí, pero el rock and roll y muchísimas otras cosas. Cuando hablo de apertura no hablo solamente de que la gente escuche rock, sino de que creo que estaría bien que en las radiofórmulas hubiese una representación de toda la música que existe, no solamente la mía, porque cuanta más cultura, más inteligencia, más sensibilidad, mejor eres, mayor independencia intelectual tienes, y más peligroso eres para los que mandan... Por eso no te la ofrecen.

Pasa con el rap también, ¿no es así?

Con el rap pasa que es todavía mucho más underground que el rock. Hablan de una manera muy cruda, se cagan en todo lo que se tienen que cagar y no van a salir en los grandes medios, porque esos medios los llevan señores que no quieren oír eso. Gracias a internet y las redes, no te hace falta tener una gran discográfica para que te escuchen... Eso es lo bueno de ese momento: la gente está dejando de ver las típicas cosas, y como hay posibilidad de elegir, elige más.

Hablando de rock and roll puro, me preguntaba qué opina sobre las fusiones, algo que se lleva mucho últimamente...

La fusión me parece bien, pero es que en general no estoy en contra de nada que haga nadie. El rock and roll, sin ir más lejos, es una fusión entre la música negra, música blanca, el swing... La música es algo que, ya de por sí, tiene muchas cosas dentro, así que realmente todo es fusión.

Reconoce haberse sentido ninguneado por la política durante la pandemia. ¿La cultura siempre termina damnificada gobierne quien gobierne?

Imagino que sí porque tiene que ver con la rebeldía, así que siempre se da de hostias con el poder. La esencia del poder es aborregarte más que cultivarte, así que la política siempre se termina por dar de hostias con la música. El universo de políticos es muy diferente al de la cultura, de hecho creo que, por lo general, el interés principal de un político no suele ser la cultura. Pero lo que sí que sé y lo que tengo sclaro es que ahora mismo estamos tocando en sitios para gente sentada con mascarilla a la que en los conciertos no les dejan ni beber agua. Y al lado de ellos hay una feria donde está todo el mundo bebiendo, de pie, en las casetas y emborrachándose. No lo entiendo, no entiendo que hagan Las Fallas en Valencia y que nosotros tengamos que tocar en unas condiciones terribles. Y eso pasa en ayuntamientos de derechas y de izquierdas, y no me parece justo.

¿Faltan mujeres en el rock? Por lo menos en el panorama español parece que no hay muchas… ¿Por qué?

[Piensa] No lo tengo claro, la verdad... Sé que hay pocas mujeres en el rock, pero creo faltan mujeres en general en casi todas partes.

Muchas de las mejores canciones de amor están protagonizadas por rockeros, pero, ¿por qué parece que el romanticismo y el rock, en un principio, no son demasiado compatibles? ¿Quién ha metido esa idea en la cabeza?

Yo no lo pienso en absoluto, creo que siempre ha sido el principal tema pero en toda la música. El amor es lo que más importa siempre, lo que nos mueve. Bueno, el amor y el desamor...

¿Los Zigarros se irán volviendo más 'blanditos' con los años?

[Ríe] En nuestro caso creo que somos más cañeros cada vez. Pero si fuésemos hacia eso que dices, estará bien también porque tendrá que ver con la edad.

¿Qué les diría a grupos jóvenes que quieren iniciarse en el mundo del rock?

Que todo puede pasar. A nosotros nos han pasado cosas increíbles. Hay que creer en ello y dejarlo todo por eso. Hay que escuchar a la gente que sabe más que tú, que es inteligente, y a los demás ni puto caso. Hacer tus canciones, tocar mucho en bares y hasta que te conozcan, porque sí que se puede vivir de ello. Claro que sí.