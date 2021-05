"Estoy esperando el día en que podamos dejar de celebrar que los personajes femeninos sean reales y normales"

En pleno avance de la vacunación y con la cultura recuperando terreno tras la pandemia, la obra de teatro 'Principiantes' tiene el objetivo de hacer reflexionar a su público sobre la complejidad del amor. Un tema intenso y profundo pero que poco se parece a uno de los últimos papeles de su protagonista, la mallorquina Vicky Luengo (Palma, 1990), quien interpretó a la inspectora Laia Urquijo en 'Antidisturbios', serie revelación de 2020 emitida en Movistar. Ella, acompañada de Javier Gutiérrez, Mónica Regueiro y Daniel Pérez Prada, se pondrá en el papel de una de las protagonistas de esta obra adaptada por Juan Cavestany, pero escrita por Raymond Carver, que llegará al Palacio de Festivales de Santander el 4 y el 5 de junio. Unos días antes de su estreno en Cantabria, Luengo habla con elDiario.es sobre el papel de la mujer en el mundo de la cultura y sobre superar el éxito de 'Antidisturbios', entre otras cuestiones.

'Principiantes' tiene como tema principal el amor. ¿Cree que es un tema que se está comenzando a desbancar como uno de los géneros fetiche?

El amor es un tema universal que no va a pasar nunca de moda, que nos afecta a todos, que todos estamos obligados a vivirlo, y para mi además, el amor es lo que mueve el mundo. Ya sea el amor a una pareja, a una familia, a un trabajo, a una ciudad… Todos actuamos por ello y creo que es normal que sea un tema que siempre esté presente en la cultura, y no creo que deje de estarlo nunca, la verdad.

Cuanto más avancemos hacia una sociedad que piensa, se plantea cosas y se haga preguntas, más interesante me parecerá

¿Considera que, tras esta época, quizá nos hemos vuelto aún más reflexivos? Como los protagonistas de la obra, que mantienen una conversación muy profunda...

Bueno, no me atrevo a generalizar. Supongo que habrá gente que habrá cambiado sus dinámicas y otra que no. Sí que pienso que cuanto más avancemos hacia una sociedad que piensa, que se plantea cosas y se haga preguntas, más interesante me parecerá. O sea, que ojalá sí que vayamos en este camino.

Dice que está cansada de recibir guiones en los que la mujer era o la fuerte o la débil. ¿Ese encasillamiento viene más de la sociedad o del mundo de la cultura?

El mundo de la cultura al final acaba reflejando lo que hay en la sociedad. Estoy esperando el día en que podamos dejar de celebrar que los personajes femeninos sean reales y normales. Es muy cansino tener que estar todo el rato celebrando que te llega un personaje o que una compañera ha hecho un personaje que sea complejo y que tenga entidad por sí mismo. Espero que llegue el día que podamos dejar de celebrar eso y simplemente ocurra porque es la normalidad y es lo que debería ocurrir. Creo que en la cultura y en la ficción se refleja un poco la vida en general, cuando en la vida en general empecemos a normalizar y a colocar a la mujer en el lugar igualitario al hombre, donde tiene que estar, y a contar mujeres sin juzgarlas y sin colocarlas en el punto de vista del juicio, pues la ficción también empezará a ser así en todos los aspectos.

En 'Antidisturbios' logra acaparar gran parte de la atención de la trama, algo que quizá hasta ahora no hubiese ocurrido en una serie que mezcla temas como la policía y la política. El hecho de que una mujer pueda hacer papeles como el de Laia Urquijo, ¿es un signo de que algo está comenzando a cambiar?

Ojalá podamos dejar de celebrarlo pronto, pero celebrarlo hay que celebrarlo porque hay que dar gracias a que esté ocurriendo. Pero lo que quiero decir es que ojalá podamos dejarlo de celebrar porque sea la normalidad y no la excepción. Evidentemente, muchas cosas están cambiando y creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos hace cinco o seis años. Últimamente he visto papeles femeninos de muchas compañeras súper interesantes, que disfruto mucho y que me inspiran. Así que poco a poco vamos en buena dirección.

No tengo ninguna intención de, a partir de ahora, hacer cosas que a todo el mundo le peten la cabeza porque es imposible

Cuando se alcanza el éxito de forma tan contundente como con 'Antidisturbios', ¿da miedo que con nuevos proyectos no se llegue a superar?

No. Llevo muchos años trabajando, desde los 15. Y he hecho todos los papeles con la misma entrega y la misma honestidad, luego tienes proyectos que tienen más visibilidad y otros que menos, y yo lo que voy a seguir haciendo es trabajar de la misma manera de la que lo hacía. Me equivocaré, elegiré mal proyectos, tendré otros en los que yo estaré peor, y proyectos que yo creía que iban a ser increíbles y de repente no estén tan bien, pero la interpretación al final es un oficio, no un concurso. Y como no es un concurso no tengo que ganar nada, simplemente tengo que mantenerme trabajando en esto, y seguramente habrá proyectos míos que no gustarán tanto, otros que sí… Pero no tengo muy puesto el ojo en eso, y me gustaría no tenerlo. Tengo más el ojo puesto en el trabajo, y en el tipo de trabajo que yo quiero hacer. Y he sido siempre una hormiguita, y creo que lo voy a seguir siendo. No tengo ninguna intención de, a partir de ahora, hacer cosas que a todo el mundo le peten la cabeza porque es imposible [ríe]. Es también una parte de suerte eso, así que no tengo mucha presión en ese sentido.

Le preguntan a menudo por la maternidad y su compatibilidad con la carrera de actriz...

Pienso que a un hombre seguramente no le preguntarían que cómo va a combinar su maternidad con su trabajo. Es un tema que tiene que ver con algo personal, que tampoco creo que interese mucho a la gente, lo que yo quiera hacer o dejar de hacer con mi vida a ese nivel. Lo que sí que pienso es que tenemos que seguir luchando todos y todas por que las condiciones laborales, cuando vienen acompañadas de la maternidad sean favorables a la mujer, y pueda realizar la crianza que ella quiera sin tener que perder el trabajo.

Es bastante impactante ver que un avión va lleno, o que puede haber gente dentro de un bar sin mascarilla tomando algo, y que en un teatro siga habiendo aforos del 50%

¿La cultura ha sufrido mucho durante la pandemia?

Han sufrido todos los sectores, mentiría si dijera que la cultura es el que ha salido peor parado, pero es el que yo conozco y del que yo vivo y del que puedo hablar… Es bastante impactante ver que un avión va lleno, o que puede haber gente dentro de un bar sin mascarilla tomando algo, y que en un teatro siga habiendo aforos del 50%. Considero que no se están tomando las medidas adecuadas para ayudar a la cultura a remontar.

¿Volveremos a recuperar el ritmo cuando todo esto termine?

Espero que la gente no se haya adaptado a quedarse en casa porque lo que vives yendo a una sala de teatro no lo vas a vivir nunca en tu casa. Ojalá lo pudiéramos adivinar pero espero que no nos quedemos como estamos, que la gente recupere las ganas de salir, de ir al teatro, al cine y de llenar las salas, por supuesto.