Feijóo tienta al votante de Revilla a que “coja la papeleta del PP” el 23J y aplaude que el PRC no se presente “por responsabilidad”

Alberto Núñez Feijóo ha hecho un llamamiento este miércoles a los votantes de Miguel Ángel Revilla para el 23J: “Que cojan la papeleta del PP si quieren que el 'sanchismo' lo deroguemos entre todos”, ha manifestado durante su visita a Cantabria, tras haberse conocido hace casi una semana la decisión del PRC de no concurrir a las generales tras su batacazo del 28M.

Así, el líder popular, que ha participado en la Junta Directiva Regional de u partido, donde se ha hecho balance de la abrumadora victoria electoral del PP en esta comunidad, ha querido tirar el anzuelo al electorado regionalista, no sin antes reconocer a Revilla “su responsabilidad” por facilitar la investidura de María José Sáenz de Buruaga (PP), quien también ha intervenido en este multitudinario acto, además de la alcaldesa de Santander, que ha revalidado el cargo, esta vez por mayoría absoluta.

La Junta Directiva Regional está integrada por los miembros del Comité Ejecutivo, los parlamentarios autonómicos electos, los alcaldes y portavoces municipales y los presidentes de Juntas Locales. Así, alrededor de 300 personas han llenado la sala habilitada en el Hotel Bahía de Santander para esta cita, la segunda tras los comicios del 28, aunque esta ha contado con el aliciente de la presencia de Feijóo.

Arropado por los suyos, y tras recalar en el hotel tras un paseo por la bahía de la capital cántabra, el líder popular ha dejado para el final de su discurso la parte que concierne a Cantabria, tras soltar la habitual artillería contra Pedro Sánchez, el PSOE “y sus socios”. “Aplaudo la responsabilidad de no impedir que gobierne el partido que ganó y de no presentarse a las elecciones generales, sabiendo que no sacarían representación parlamentaria y que pararían la ola de cambio del 'sanchismo'”, ha dicho sobre el PRC.

Y aquí, el candidato popular que aspira a desbancar a Sánchez de Moncloa ha sido nuevamente preso de sus contradicciones, apelando a que las distintas formaciones, principalmente en referencia al PSOE, dejen gobernar a la lista más votada, cuando su partido no hace lo propio en territorios donde no es primera fuerza y pacta con la extrema derecha para hacerse con el poder, como es el caso de Burgos.

Sobre sus acuerdos con Vox para gobernar, por cierto, no ha hecho mención alguna, aunque si ha apuntado no querer recibir “ninguna lección del PSOE” al respecto: “El PP no puede pactar con nadie y el PSOE con todos”, ha criticado, asegurando que “cuando el PSOE pierde hay que repetir las elecciones”. No obstante, Feijóo se ha dirigido a la formación de extrema derecha -sin citar expresamente a Vox- para advertirle de que no van a pactar “bajo amenaza ni imposiciones”.

“Cada candidato del PP sabe lo que tiene que hacer en su territorio para lograr un gobierno estable y buscará la fórmula que concuerde con las circunstancias de cada lugar con el objetivo de no frustrar las expectativas de cambio expresadas en las urnas y no contradecir los compromisos programáticos del partido”, ha señalado.

Por otro lado, Feijóo ha puesto el foco en la número 2 de Sánchez en la lista al Congreso por Madrid, la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Sobre ella ha señalado que los cántabros “tomarán nota” sobre su decisión de incluir al lobo en el listado de especies protegidas, un asunto que ha sido objeto de debate político en Cantabria durante toda la legislatura y que ha puesto de acuerdo a populares y regionalistas en el Parlamento autonómico sobre su salida del mismo.

Esta ha sido la primera visita de Feijóo a Cantabria tras la victoria electoral del PP el 28M y tras una campaña en la que recaló hasta en dos ocasiones: en una primera jornada fue a una ganadería en un municipio rural (Ruesga) y paseó por Torrelavega junto a los candidatos más jóvenes de su formación, mientras que en la segunda, apenas dos días después, ofreció un mitin en el Palacio de Festivales como acto central de campaña del partido.