Félix Álvarez (Cs): "Los pactos de gobierno en los que participa Ciudadanos en Cantabria gozan de buena salud"

El coordinador autonómico de Ciudadanos en Cantabria, Félix Álvarez, tenía previsto reforzar este miércoles la posición negociadora de su partido en la comunidad autónoma y reivindicar la política municipal desarrollada desde las últimas elecciones, que permitió a la formación naranja entrar en los equipos de gobierno de ayuntamientos importantes como Santander, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera o Marina de Cudeyo. De fondo, la posible moción de censura que cocinan estos días a fuego lento PSOE, PRC e IU contra Javier Fernández Soberón en Astillero, única ciudad que cuenta con un alcalde de su partido.

La alcaldesa no se siente "amenazada" por una ruptura del pacto con Ciudadanos en Santander "porque las cosas van bien"

Saber más

Sin embargo, el terremoto político que ha provocado la moción de censura firmada por Ciudadanos en Murcia a primera hora de la mañana, con réplicas muy evidentes en la Comunidad de Madrid o Castilla y León, ha cambiado por completo el guion y ha obligado al también cómico y actor a dar una respuesta contundente sobre el futuro que corren esos acuerdos de gobernabilidad que están en vigor actualmente en la comunidad autónoma. "Los pactos de gobierno en los que participa Ciudadanos en Cantabria gozan de buena salud", ha ratificado Felisuco ante la prensa, tras una reunión con los concejales de las localidades en las que la formación está gobernando, y a la que han acudido África Álvarez, de San Vicente de la Barquera; Cristina Gómez, de Marina de Cudeyo, y José Mari Liendo, de Castro Urdiales, además del propio Soberón, que ha actuado de anfitrión de la misma.

"Una vez hemos escuchado a nuestros compañeros, hemos llegado a la conclusión de que los pactos de gobierno en los que participa Ciudadanos son realmente buenos. Somos partidos políticos distintos, y puede haber discrepancias puntuales, pero en líneas generales, la salud de estos pactos es buena", ha insistido Álvarez, que ha apostado por la estabilidad y que ha marcado el camino que debe guiar en los dos años que quedan de legislatura. "Vamos a seguir apostando por la transparencia, por la regeneración, por escuchar a los vecinos, por tenerlos en el centro de nuestra acción política y así seguiremos en estos dos años que restan de legislatura", ha subrayado durante su comparecencia.

"Ciudadanos es un partido serio, responsable. Nosotros cumplimos nuestros acuerdos, cumplimos nuestros pactos, siempre que las circunstancias sean normales y haya un desarrollo lógico en estos pactos. Hemos demostrado esa responsabilidad y esa seriedad. Somos un partido que hemos puesto a nivel municipal nuestro foco y nuestro objetivo en el ciudadano, que es lo importante: los vecinos son lo fundamental. Creo con toda humildad y sinceridad que hemos traído a estos municipios en los que gobernamos transparencia, regeneración y los vecinos se dan cuenta que con la llegada de Ciudadanos ocurren cosas distintas que no ocurrían cuando no estábamos gobernando, y ese es el camino", ha opinado.

Santander y Astillero, en el punto de mira

Cuestionado sobre el impacto que podría tener en esa política de pactos a nivel autonómico lo que ocurra en Astillero, Felisuco ha insistido en que "las mociones de censura no se pregonan, ni se radian, ni se televisan, las mociones de censura se presentan", por lo que ha restado importancia a las conversaciones que mantienen abiertas en estos momentos los principales partidos de la oposición para tumbar al equipo de gobierno que encabeza Fernández Soberón, en minoría durante toda la legislatura y que ha sido incapaz de sacar adelante unos presupuestos durante dos ejercicios consecutivos.

"Yo creo que en Astillero los vecinos están muy contentos con la labor que están realizando Javier Fernández Soberón y todo su equipo. Cuando estas cosas ocurren, cuando esos rumores avanzan, se saben cómo empiezan las cosas, pero nunca cómo acaban. Una moción de censura, a nadie se le escapa, es abrir la caja de pandora. Y dentro de la caja de pandora solo hay truenos y tormentas. Y a partir de ahí, insisto: se sabe cómo empiezan estas cosas, pero no cómo acaban", ha reiterado el coordinador autonómico de Cs dejando una puerta abierta a posibles represalias si se desaloja del poder al único alcalde de Ciudadanos en Cantabria.

Además, a preguntas de elDiario.es, Álvarez también ha abordado la situación en la que queda el pacto PP-Cs en Santander tras los últimos acontecimientos a nivel nacional, y que han deteriorado mucho las relaciones entre los partidos de Pablo Casado e Inés Arrimadas. En la capital de Cantabria, los naranjas sostienen al PP y tienen dos concejales con amplias competencias, además de la portavocía del equipo de gobierno en la figura del concejal Javier Ceruti, el gran ausente en la reunión celebrada en Astillero, que este mismo miércoles ha reconocido que en ese acuerdo también han existido incumplimientos "palmarios" pero que no tiene "capacidad de decisión" sobre una posible ruptura.

"Nos vamos a reunir el miércoles, vamos a analizar la situación en Santander, y una vez que la analicemos, veremos. No vamos a tomar medidas de manera anticipada, ni vamos a hacer ninguna acción antes de valorar cómo está ese pacto. Quedan dos años y dos meses de legislatura para que se puedan cumplir todos los acuerdos que se firmaron en ese pacto. Lo de Murcia es una situación muy distinta, que no tiene nada que ver", ha defendido Felisuco, que se ha mostrado firmemente partidario de los movimientos que su partido ha realizado a lo largo de la jornada en otros puntos del país: "Hay muchos sitios de España donde hay ciertos partidos políticos que siguen creyendo que las instituciones son suyas. Y si algo ha demostrado Ciudadanos es que es un partido que viene a regenerar y que hay líneas rojas que no vamos a tolerar, y que vamos a pelear de manera incansable contra la corrupción".