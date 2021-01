López Marcano toma posesión como consejero: "No vengo a dar un cambio de dirección, me propongo sumar esfuerzos"

Ya es oficial. El día en el que cumple 66 años, Francisco Javier López Marcano ha jurado su cargo como nuevo consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria, un día "especialísimamente importante" en su calendario particular, según ha dicho en el acto de toma de posesión, y con "una carga de emotividad tan sumamente poderosa" puesto que supone para él su vuelta a la primera línea de la política activa tras más de cinco años alejado de estas responsabilidades, que tuvo que abandonar la pasada legislatura envuelto en distintas causas judiciales de las que salió finalmente absuelto por petición de Podemos y como consecuencia del pacto de investidura que en 2015 permitió a Miguel Ángel Revilla regresar al poder.

López Marcano, el lugarteniente de Revilla que regresa con plenos poderes tras superar un "calvario" judicial

"Consciente de que soy el último en llegar, consciente de que me incorporo a un proyecto estable, sólido, de generosa entrega, que está consolidado y en el que me propongo no provocar el menor cambio de dirección, porque la dirección es muy correcta. Y en el que me propongo sumar esfuerzos a lo que ya de por sí es un esfuerzo constante. Sin alterar de modo alguno el ritmo de trabajo, sin pretender aportar nada que quiebre, siquiera mínimamente, lo que es su entrega y dedicación. Y agradecido y reconocido a esa buena tarea realizada que me legan, y que heredo de quienes me han precedido en el desempeño de las mismas funciones que yo voy a desempeñar", ha señalado López Marcano durante un discurso en el que ha tenido palabras de agradecimiento tanto para Francisco Martín, que abandona el Ejecutivo para dirigir la Autoridad Portuaria de Santander, como para Marina Lombó, de quien toma el testigo en el área de Turismo.

Marcano se ha felicitado de disfrutar de "un privilegio" que, según ha dicho, "pocas veces se produce en la vida", como es el hecho de ser nombrado consejero, cargo que ya ha ocupado en otras dos etapas del bipartito PRC-PSOE, aunque con algunas modificaciones en sus competencias. "Me han dicho de todo: ¿Pero a dónde vas? ¿Pero cómo eres tan insensato? ¿Pero con lo bien que vives? ¿Pero con la calidad de vida que tenéis? No hay más que el afán del servicio público, como siempre, cuando he tenido que asumir un cargo a lo largo de toda mi vida", ha considerado durante una intervención en la que se ha manifestado "leal a quien me ha nombrado, leal también a mis compañeros de Gobierno" y "digno y entregado a las gentes de Cantabria".

Además, el dirigente regionalista ha explicado que aspira a hacer realidad un proyecto de "excepcional interés" como el futuro polígono de La Pasiega en Piélagos y de "recuperar la buena salud" del turismo de Cantabria, especialmente afectado por la pandemia y las restricciones de movilidad impuestas en todo el mundo para frenar el avance de virus. "Ese es mi firme propósito que espero cumplir a lo largo de toda la vida y el tiempo que el presidente me mantenga en el cargo", ha afirmado.

Esperado regreso

En el acto también ha participado el presidente de Cantabria, que además de dedicar palabras de elogio a Francisco Martín y Marina Lombó por su trabajo a lo largo de la legislatura, no ha escatimado en alabanzas para el nuevo miembro de su Gobierno, al que ha querido rehabilitar política y socialmente tras una dura etapa alejado de los focos. "Javier vuelve donde tenía que haber estado siempre. Limpio. Limpio absolutamente", ha reivindicado Revilla, que ha vuelto a agradecer a Marcano la "generosidad absoluta" que mostró en 2015 al dimitir como diputado después de que Podemos lo pusiera como condición para apoyar su investidura.

Entre las tareas que le ha encomendado, Revilla ha puesto como prioridad La Pasiega y "recuperar" la buena marcha del aeropuerto Seve Ballesteros, y ha recordado que en 2023 se celebrará el próximo Año Jubilar Lebaniego, una conmemoración que Marcano ya pilotó en su anterior etapa en el Ejecutivo autonómico. "Sé que vas a hacer esto y muchísimo más. No necesito motivarte, porque la motivación la traes de casa", ha afirmado Revilla, que además ha indicado a Marcano que se incorpora a un Gobierno "sólido" y en el que sus miembros, pese a pertenecer a dos partidos políticos distintos, se llevan "muy bien" y comparten "el propósito de hacer una Cantabria mejor y salir de esta pesadilla cuanto antes".

En el acto, que se ha celebrado con aforo limitado por las circunstancias sanitarias de la pandemia, han estado presentes gran parte de los que serán sus compañeros en el Consejo de Gobierno, -tanto del PSOE, con el vicepresidente Pablo Zuloaga al frente, como del PRC- y arropado por algunos familiares, entre ellos su hijo Javier López Estrada, alcalde de Torrelavega y diputado autonómico en el Parlamento de Cantabria.

Cambios en la Consejería

A su conclusión, el nuevo consejero ha ofrecido su primera comparecencia de prensa, en la que ha anunciado cambios en su departamento, y aunque ha resaltado que no son demasiados, lo cierto es que habrá caras nuevas en Industria y en Turismo. Daniel Alvear y Marta Barca estarán al frente de las direcciones generales de estas dos áreas, en sustitución de Raúl Pelayo y Eva Bartolomé. Esta última pasará a ser la responsable de Comercio, donde relevará a la actual directora general, Odette Álvarez.

"Siempre he sido un hombre del presidente", ha resaltado, cuestionado por los objetivos más importantes que se fija para las dos principales ramas que dirigirá a partir de ahora. Así, Marcano ha puesto el foco en La Pasiega, un proyecto "de especial interés" para el que aprovechará "el esfuerzo de muchas personas", y en "renovar el turismo, para "recuperarlo del enorme varapalo que ha sufrido y esta sufriendo el sector". "Puede que en los próximos días aparezcan buenas noticias, o lo que es el principio de buenas noticias, cuya paternidad no me arrogo, cuyo éxito no me apunto, pero puede que la recuperación del aeropuerto sea rápida y vamos a esperar a ver si se confirma", ha avanzado sobre la situación del Seve Ballesteros, sin adelantar más detalles.