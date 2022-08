Dorian es el tipo de banda que no necesita presentación. El grupo indie lleva en activo desde 2004 y ha conseguido mantenerse como un referente en el panorama nacional. Ahora, con su último álbum, 'Ritual', marcan “una evolución en el sonido del grupo” introduciendo ritmos de varios estilos diferentes. Marc Gili, uno de sus integrantes y vocalista de Dorian, asegura que ha sido “una aventura musical que nuestro público ha entendido más que de sobra” y añade que están “muy orgullosos de tener un público tan abierto e inteligente”. Parte de ese público se reunirá este sábado en el festival Torrelavega Soundcity para escuchar a esta banda que se caracteriza por arriesgar, por no tener pelos en la lengua y por la defensa de la música hecha a fuego lento. Gili reflexiona en esta entrevista sobre la historia del grupo, la sociedad postpandemia y las nuevas generaciones.

La acogida de 'Ritual', su nuevo álbum, ¿está siendo como esperaban?

Sí, o más. 'Ritual' es un álbum un poco diferente dentro de la carrera de Dorian, que marca una evolución en el sonido del grupo y plantea un diálogo musical entre Europa y América Latina. Sobre todo, en lo que se refiere a ciertos beats orientados a música de baile. También hay pop electrónico, hay indie, gotas de house, algunos tintes de ritmos afrocaribeños y a nivel de producción incluso guiños a la música urbana, siempre desde el punto de vista del pop independiente. Ha sido un álbum muy bonito de hacer que en las letras habla más de lo que es la realidad social actual que el yo, y en ese sentido marca un antes y un después en la carrera del grupo. Ha sido una gran aventura musical que nuestro público ha entendido más que de sobra, con lo cual estamos muy orgullosos de tener un público tan abierto e inteligente.

Es cierto que se han arriesgado a mezclar diferentes estilos. Ustedes son de los que se arriesgan, pero ahora sabiendo que tienen un público fiel, ¿es más sencillo ser valientes?

Nunca nos hemos planteado la opinión de los demás, ni de la prensa, ni tampoco del público a la hora de hacer música, porque si no, nunca hubiéramos sacado un single como 'La tormenta de arena' que dura siete minutos. Todo el mundo nos habría dicho: 'no hagáis esto porque la radio no lo va a poner, porque es muy complicado mover un tema tan largo...' y fíjate, ahora es una canción que supera ampliamente los cien millones de streams. El arte nunca debe estar sometido ni al miedo ni a la opinión de terceras personas. Una banda tiene que hacer las cosas por intuición y con el corazón. Generalmente, cuando se hacen así conectan con la gente. Así es como siempre hemos trabajado y siempre trabajaremos. Es cierto que es una suerte cuando te pones a hacer un álbum nuevo saber que al otro lado te espera un público inteligente, melómano y al que le importa la música por encima de las modas. eso es nuestro público. En este sentido sí que es verdad que afrontas el proceso creativo con más calma, pero nunca hemos hecho otra cosa que escuchar a nuestro corazón a la hora de crear cada álbum.

El arte nunca debe estar sometido ni al miedo ni a la opinión de terceras personas Marc Gili — Vocalista de Dorian

Ha defendido en varias ocasiones que este disco mira a la sociedad. ¿La sociedad cada vez es menos colectiva y más individualista, o es solo una sensación postpandemia?

Desde mi punto de vista estamos en una sociedad que es conscientemente un poco menos individualista que antes de la pandemia. Creo que la pandemia nos ha enseñado tanto al ciudadano de a pie como a la clase política que de los grandes problemas globales que vamos a tener en las próximas décadas, que no son pocos, solo podremos salir o intentar salir como colectivo y colaborando. Tanto las personas como los países. Creo que esto ha sido una lección positiva de la pandemia. Otra cosa es el mercado económico en el que estamos, o sea, el consumismo. La economía llevada, digamos, a su lado más vacío sí que nos empuja al individualismo, a encerrarnos en nuestra casa viendo la tele o con internet. Pero creo que en estos últimos años ha ganado más el sentimiento del nosotros que del yo, en buena parte gracias a la pandemia. Sea como sea, en las próximas décadas solo nos quedará pensar, ya no como colectivo sino como especie. Como dice Mujica, el expresidente de Uruguay, si no empezamos a pensar como especie, si no trabajamos esto como colectivo, posiblemente en los próximos 30 años estaremos en un aprieto grave. Temas migratorios, problemas con el agua, sequías, desertización de España y también de parte de Europa... Es una cosa que cuanto antes lo entendamos, mejor. ¿Que no lo entendemos? Pues ya nos lo encontraremos. En estos momentos yo te diría que aquí está un poquito la clave, sacar de lo que hemos vivido en pandemia las claves para afrontar el futuro sería urgente y necesario.

¿El mundo está peor ahora que hace 20 años?

No lo creo en absoluto. Cualquier persona que esté interesada en la historia, te dirá que estamos a nivel general, como sociedades, mejor que hace un siglo. Hay sufragio universal, matrimonio homosexual, hay más libertades, menos racismo, menos machismo. Ahora, que sigue habiendo mucho machismo, racismo y estupidez humana, la hay. Las mujeres siguen estando totalmente esclavizadas en la mitad del planeta. Por supuesto que en el mundo hay muchas cosas que mejorar, pero en general estamos en un mundo más justo ahora que hace un siglo o que hace 30 o 40 años. Hace 50 años había dictadura por toda América Latina y ahora no las hay prácticamente. Hace 35 años la Ley del Divorcio no se había implantado en España todavía y luego se implantó. Si tú empiezas a pensar en todos estos términos verás que estamos en una buena dirección en cuanto a lo que es la conquista de libertades y del respeto a la diferencia, pero qué duda cabe de que la barbarie todavía está presente en el mundo.

El gran problema del mundo actual es que camina a dos velocidades. Hay un mundo económicamente más desarrollado en el que las personas tienen más oportunidades en la vida, en el que las libertades están más desarrolladas, en las que el respeto a la diferencia ya es un derecho y casi una obligación. Mientras que hay ese otro mundo que camina a otras velocidades en el que el dogma de fe sigue estando muy presente, en el que las mujeres no tienen derechos y en el que por desgracia incluso tienen lugar guerras absurdas. Hay que mirar las cosas siempre con perspectiva y decidir cómo queremos ver el mundo: como un vaso medio lleno o medio vacío. Yo prefiero verlo como un vaso medio lleno en estos momentos.

Haciendo un repaso rápido por las bandas más sonadas encontramos a grupos únicamente masculinos como Vetusta Morla, IZAL, Lori Meyers, Sidonie, Supersubmarina, Love of Lesbian... Casi que ustedes son una excepción por tener a una mujer en su banda, ¿El indie es un género de hombres?

El indie a lo mejor de nuestra generación sí que tiene una mayoría de hombres, aunque también había artistas como Russian Red, pero te diría que en estos momentos veo una clara renovación en clave femenina. Tenemos a Ginebras, con las que nos llevamos muy bien, por cierto, Cariño o Hinds, que son bandas totalmente de mujeres y que además están animando a otras muchas a montar grupos. Lo que sí creo es que las mujeres merecen mejores horarios y más oportunidades. Esto es el verdadero reto de cara a los próximos años, que los programadores den más oportunidades a los proyectos liderados por mujeres o totalmente integrados por ellas, y creo que es una cuestión de tiempo que esto suceda porque realmente ahora sí se aprecia que hay una nueva generación que están subiendo con mucha fuerza y que van a empezar a llevar la voz cantante. También en el género urbano las mujeres están liderando verdaderas masas de gente y eso se va a notar todavía más en un futuro cercano. Así que creo que el indie ha sido un género predominantemente liderado por hombres en los últimos años, pero que en estos momentos esta tendencia se está claramente revirtiendo. En otros géneros como el hip hop o la música urbana esto claramente ya es así desde hace tiempo.

¿Qué opina de la música urbana? Parece que hay cierto elitismo por parte de algunos compañeros...

Opino que la música urbana empezó como un movimiento underground hace ya varias décadas y el legado de esos artistas es muy importante, pero en estos momentos se ha convertido en un negocio demasiado grande y jugoso como para que la calidad musical tenga mucha cabida en él. Ese es el problema que tenemos, cuando una cosa se convierte en un pastel muy grande, entran los tecnócratas que hacen música como en un laboratorio. Por eso se repiten tanto las mismas notas, los mismos versos, los mismos recursos musicales en tantas y tantas canciones de música urbana. Porque están repitiendo hasta la saciedad la misma fórmula y lo seguirán haciendo mientras el público se lo trague. Entonces hay que distinguir cuando hablamos de música urbana entre los pioneros y los que hacen 'hot dogs' en lugar de música.

Hay que distinguir cuando hablamos de música urbana entre los pioneros y los que hacen 'hot dogs' en lugar de música

Es un defensor de que la buena música se tiene que hacer a fuego lento, huyendo, por tanto, de sacar singles constantemente. En su caso, debido a su independencia y su bagaje resulta sencillo. ¿Pero no piensa que con alguien que está empezando y acaba de tener su primera oportunidad puede ser más complicado?

Alguien que está empezando encontrará su lugar en el mundo de la música mientras lo que esté aportando tenga un sonido singular y una manera propia de escribir letras. Creo que son las dos claves para abrirse camino. Si además de eso tiene un 'look' propio, una imagen, una manera de comportarse genuina, pues mucho mejor. El mundo de la música, el mundo del arte, no ha sido nunca fácil para nadie en ninguna época. A nosotros nos costó cinco años que nos firmaran nuestro primer contrato discográfico, imagínate. Tampoco lo tienen fácil los que empiezan ahora, pero desde luego solo se abrirán camino los que tengan algo especial que contar, los que tengan una personalidad marcada, y esto ha sido así siempre. Creo que en estos momentos el factor internet sí que es bastante clave: los chicos y chicas que saben mover bien sus redes sociales y que además tienen algo singular que explicarle al mundo, encuentran su lugar. Estoy pensando por ejemplo en Rojuu porque me gusta mucho. Él es un chico muy jovencito y que ha encontrado una comunidad de fans muy rápidamente. En este sentido sí que está esa ventana. Lo que antes a lo mejor eran los garitos donde iban a descubrir los de las discográficas pues ahora está más en el mundo de las redes sociales y en internet, pero siempre en la historia de la música se ha repetido el mismo patrón. Solo encuentran su lugar y sus oportunidades generalmente los que tienen algo que explicar, algo genuino que los de al lado no tienen. Y esto ha sido así con internet y sin internet, así que poco ha cambiado en este aspecto.

Suelen decir lo que les apetece, incluso políticamente. ¿El público indie es más abierto ideológicamente?

Más que abierto te diría que seguramente sí hay una parte del público indie que está interesado en aspectos de tipo político o social, no es todo el público, pero sí que es una parte. A lo mejor en otros géneros no hay tanto interés en estos asuntos. En cualquier caso, nosotros somos de la opinión de que tú puedes hablar de muchas cosas en tus canciones y un disco con diez u once canciones da para hablar de muchas cosas. Nosotros hablamos en algunas canciones de temas personales, pero también tenemos mucho espacio en otras canciones para hablar de otros temas. Por ejemplo, en 'Ritual' hablamos de feminismo en la canción 'Techos de cristal', luego hablamos de bisexualidad en 'Dual' y hablamos de que estamos abandonando la palabras escrita o hablada por un mundo de fotografías y vídeos de 15 minutos en 'El mundo perdido'. Da para mucho un disco como para estar hablando todo el rato de lo mismo, ya sea de temas sociales o de temas personales. Yo lo que pienso y lo que creemos en el resto del grupo es que ya que tenemos una ventana para explicarle cosas a la gente que nos escucha, es bonito aprovechar en algunas canciones para hablar de cosas que tienen más que ver con el 'nosotros' que con el 'yo'.

¿Las nuevas generaciones pasan de la política? ¿Hay hartazgo?

No, yo creo que a las nuevas generaciones les importa la política, pero les importan tres pares de cojones los políticos que son dos cosas diferentes. Lo que les pasa es que no se sienten identificados con estos señores que aparecen en la tele y lo que tendría que ocurrir ya es que una parte de la clase política interpele de forma activa y de forma directa a los más jóvenes para explicarles que solo si se interesan por lo que ocurre en la sociedad podrán cambiarla para su propio beneficio. En cambio, lo que hay en una buena parte de la juventud, yo lo entiendo perfectamente, es que cuando tú te has comido con veinte años la crisis inmobiliaria y con treinta el coronavirus pues tienes pocas ganas de ir a votar porque no te ha tratado tan bien la vida. Yo no tengo la sensación de que la gente le hable a los jóvenes, hablan a los mayores que son los que votan y aquí tenemos un problema que es el pez que se muerde la cola continuamente. Pero vuelvo a insistir, es muy fácil hablar de política porque es una cosa que preocupa. Lo que crea desasosiego es la clase política, que son dos cosas totalmente diferentes. No creo que la juventud sea apolítica, creo que la juventud está harta de los políticos.

Una parte de la política debería interpelar a los jóvenes y explicarles que si se interesan por lo que ocurre en la sociedad podrán cambiarla

Después de compartir tantos años juntos como banda, ¿ha habido crisis en Dorian?

Sí, hemos tenido crisis y roces, y tanto, son muchos años. Hace unos años tuvimos una mala temporada los cinco que éramos, sobre todo los cuatro más originales. Claro que sí. La historia de ninguna banda es un camino de rosas ni en lo personal ni en lo público, lo que pasa es que de esa crisis salimos mucho más reforzados y más piña que nunca. Es muy bonito porque crisis significa 'movimiento hacia otro lugar' en griego, significa cambio, significa que o te hundes o mejoras y nosotros decidimos mejorar. Decidimos que nos íbamos a querer más, que íbamos a respetar lo que no nos gustaba de los otros y que los otros iban a intentar acoplarse al colectivo. Sirvió como catarsis de alguna manera, para que todos entendiéramos más al otro dentro del grupo, para que nos entendiéramos más como colectivo y como grupo de amigos que es lo que somos, como una familia. Eso nos hizo tremendamente fuertes, de tal manera que desde hacer ya tres o cuatro años estamos en un nivel de comunicación mucho más auténtico, más bonito y fraternal del que nunca habíamos tenido.