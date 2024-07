Marlena: “No escribimos sobre temas sociales, pero siempre va a haber por nuestra parte una defensa a las minorías”

El tándem musical de Marlena lo integran Ana Legazpi (voz) y Carolina Moyano (guitarra). Se trata de “dos tiarronas con gorra y sin tacones ni brillos”, como ellas mismas se definen, que conforman uno de los dúos más potentes del panorama pop en España. En apenas cuatro años, estas dos chicas de 25 y 27 años han logrado actuar en las principales salas y en los festivales más importantes del país, avaladas por exitosos temas como 'Me sabe mal', ya doble disco de platino, 'Red Flags' o 'Amor de verano', canción con la que se presentaron candidatas al Benidorm Fest 2024.

Reconocen haber roto estereotipos: “Somos dos mujeres, lesbianas y que no vestimos como aparentemente viste una mujer en un escenario”, señalan unas horas antes de participar en el festival Magdalena en Vivo de Santander, mostrando su posicionamiento en defensa de las minorías y reclamando “cohesión” entre los personajes con proyección pública para que no solo sean referentes los artistas.

¿Cuánto vértigo da dejar los estudios para embarcarse en un proyecto lleno de ilusión pero también de incógnitas?

Carol: En realidad la carrera la terminamos, solo que a mitad de ella empezamos con esto. Les dio más vértigo a mis padres. “¿Cómo la niña va a dejar la carrera?”, decían. Así que bueno, somos chicas de buenas notas y la acabamos. Cierto es que esa etapa estuvo llena de incógnitas, pero sin agobio desde el principio...

Y cuando ahora echan la vista atrás y recuerdan ese momento, ¿qué se les pasa por la cabeza?

Carol: Por un lado, menos mal que tiramos para adelante y arriesgamos con esto. Y, por otro, menos mal que finalizamos los estudios porque siempre aportan.

Ana: Da tranquilidad.

Carol: Sí. Y sobre todo ese orgullo y satisfacción de haber tomado la decisión que tomamos, a pesar de que es un camino complicado de muchos ‘noes’.

¿Han superado a día de hoy las expectativas que tenían cuando empezaron?

Carol: Siempre hay expectativas a corto y medio plazo. Cada año nos ponemos nuevas metas y objetivos, pero evidentemente haber conseguido todo esto en solo tres o cuatro años como Marlena es para ponerse un puntito en la boca, porque hubo muchas dudas al principio. Así que estamos muy contentas.

Desde los primeros trabajos hasta ahora, ¿cómo describirían la evolución de su sonido y estilo musical?

Carol: Siempre hemos contado nuestras historias y lo que nos iba pasando, pero el principio consistió más en explorar y en conocernos en la música para poco a poco ir encontrando el sonido Marlena. Y ese objetivo está súper logrado. Ahora escuchas una canción nuestra y sabes que es Marlena. Así que ha habido mucha evolución. Nunca han dejado de ser historias propias, en general de Ana, pero ha habido cambio y crecimiento de las dos.

En sus canciones, y pongo como ejemplo ‘Red Flags’, muestran sus sentimientos de manera muy honesta. ¿Qué importancia tiene para ustedes la transparencia emocional en su música?

Ana: Al principio da mucho miedo abrirse, porque es como exponer tu diario personal a gente que no conoces. Pero luego me supone una satisfacción plena poder escribir de un sentimiento que algo o alguien me ha provocado, sea bueno o malo, y que le llegue con tanta energía a la gente, ya sea para que se pique, porque ha habido gente que se ha picado, o para ayudarle en su vida personal. Como artistas es lo más grande que nos puede pasar.

Carol: Sí, es uno de los objetivos que cualquier artista se plantea, y se consigue desde la verdad. Estamos muy orgullosas de todas esas historias que contamos en nuestras canciones.

Se han definido ustedes mismas en varias ocasiones como artistas naturales, claras, sin tapujos… ¿se han sentido alguna vez fuera de lugar en la industria musical por esa forma de ser tan directa?

Ana: No, la verdad es que no. A veces sí nos ha generado un poco de duda, porque no somos dos muñequitas de cristal, somos dos tiarronas con gorra y sin tacones ni brillos. Entonces piensas que igual va todo más lento porque a la gente le cuesta más vernos, pero la realidad es que no, que lo mejor que nos puede pasar a los artistas es que todo vaya despacio.

Carol: Eso es, ir paso a paso, directas y sin miedo.

¿Creen que han roto estereotipos?

Ana: Sí, creo que sí. Somos el único dúo de chicas que hay en España. Somos dos mujeres, lesbianas y que no vestimos como aparentemente viste una mujer en un escenario. Así que sí, hemos roto estereotipos.

Carol: Los hemos roto y en distintos públicos. Tenemos un público muy amplio de distintas edades y géneros, y siempre hemos vestido como queremos y hemos cantado a quien queremos.

Al hilo de ello, ¿qué relevancia tiene para ustedes el empoderamiento femenino en su carrera como artistas?

Ana: Creo que es fundamental. El propio nombre de Marlena nos viene al pelo, ya que en italiano habla de ello. Con nuestras canciones y con nuestra música estamos logrando mostrar ese empoderamiento. Somos dos chicas, hacemos música, lo damos todo en los escenarios y estamos rodeadas de un equipazo formado por mujeres. Es una maravilla poder reflejar ese empoderamiento.

También les he leído que han conseguido transformar el hate en canciones. ¿Cómo se logra darle la vuelta y convertir un tipo de crítica que te puede minar o afectar negativamente en algo que te refuerce para hacer más música?

Ana: La crítica ha ido más por la vida personal que por la música. Creo que incluso la gente que critica la vida personal luego dice: “Joe, menudos temazos de estas tías, de estas zorras”. Por otro lado, se trata de convertir todo lo negativo o lo que no te deja dormir en canción. Por lo menos escribirlo, luego ya se verá si sale.

¿Es complicado cuidar la salud mental en una vida con una profesión como la suya?

Ana: Es complicado saber rodearse mientras estás mal del coco y agarrarte bien a la gente que realmente te quiere. Muchas veces quieres huir de todo y haces mucho daño a la gente que te rodea, y otras personas suponen malas influencias. No es nuestro caso, pero el mío sí ha sido la soledad.

Carol: Sí, aunque la parte buena de ello es que somos dos y, además, nos rodeamos de buena gente y de un buen equipo. Entonces es más fácil que cuando una está un poco más flojita de salud mental compensamos, y siempre damos la cara ante cualquier situación.

¿Creen que es un tema tabú la soledad?

Ana: Creo que va ligada a lo que te pasa por dentro. El artista a veces tiene esa rama solitaria, le gusta la introspección. No sé, es buena pregunta esa... [ríe].

En alguna entrevista han asegurado sentir tanto responsabilidad como honor por el hecho de ser artistas referentes del colectivo LGTBI. ¿Creen que hacen más falta referentes entre quienes tienen exposición e influencia pública?

Ana: Afortunadamente la gente poco a poco se va desenmascarando y se deja convertir en referente naturalizando su vida y sus letras. También en el cine. Se está consiguiendo, pero falta mucho. Me gustaría decir que no solo los artistas tienen que ser referentes y otros no, creo que hace falta un poco de cohesión.

Cuando dice que otros no, ¿se refieres, por ejemplo, a futbolistas?

Carol: Sí, el hecho de que un futbolista referente como Mbappé se haya posicionado políticamente es importante por el peso que tiene. Falta todavía esa libertad de que cualquiera pueda expresar lo que siente, y en el deporte siempre es mucho más tabú, en el masculino sobre todo. Por eso hace falta cohesión.

¿Marlena tendría problemas en posicionarse sobre política públicamente?

Carol: No, lo que ocurre es que en nuestras letras hablamos de nuestra vida personal. No vamos a estar en un escenario en el que no queramos, no vamos a ser hipócritas, eso lo tenemos claro, somos súper abiertas con nuestra forma de ser. Pero es cierto que no nos gusta escribir sobre temas muy sociales.

Ana: Sí, los temas sociales en las letras los dejamos para otros o para otro momento, pero siempre va a haber por parte de Marlena una defensa a las minorías

Volviendo a la música, ¿qué pueden esperar los fans del nuevo disco que verá la luz en otoño?

Ana: Creo que un disco bastante chulo, hecho con muchísimo amor y dolor. Y con cosas muy curiosas, porque habla de las fases de un duelo.

Carol: Es un disco con un hilo conductor muy claro, como siempre habíamos querido hacer, y va desde cuando conoces a alguien, hasta que descubres red flags, lo superas… está dividido en las cinco fases de un duelo. Estamos muy orgullosas de cómo ha salido.