Media: “En Cantabria no vamos a topar precios ni a multar al que tenga una vivienda cerrada, eso que lo hagan en otros países”

El consejero de Vivienda de Cantabria, Roberto Media (PP), ha vuelto a ser claro respecto a las dirección de sus políticas en esta materia: “Nosotros no vamos a topar precios de alquileres, ni multar a la gente que tenga una vivienda cerrada”, ha defendido. “Eso que lo hagan otros y en otros países”, ha añadido. Así de contundente se ha expresado el dirigente popular, tal y como viene siendo habitual cuando se le cuestiona sobre este asunto.

Y lo ha hecho en la presentación de los presupuestos de su Consejería, que también abarca Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Así, tal y como ha detallado en rueda de prensa, la Dirección General de Vivienda contará el próximo año con 23,4 millones de euros, un 8,7% más. En este sentido, Media ha puesto en valor las actuaciones llevadas a cabo por su departamento frente a la línea marcada por el Gobierno central.

“Hay políticas acertadas y políticas equivocadas, a mí que no me obliguen a hacer las equivocadas, yo no quiero cargarme el futuro de mi hijo, lo tengo clarísimo”, ha subrayado. En este sentido, el consejero se ha mostrado partidario de que las viviendas protegidas se puedan poner posteriormente a la venta en el mercado libre. “Una vez que se cumpla el periodo de hasta 40 años con sus limitaciones no me parece mal que una persona pueda venderla”, ha afirmado.

También ha defendido la deducción de 500 euros para quienes alquilen pisos por menos de 1.000 euros que anunció la presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP), y que precisamente se incluye en las cuentas de su Consejería. “Vamos a ayudar al que no se fía mucho ni de la Administración, a ver si con incentivos se atreve a poner su vivienda vacía en alquiler”, ha explicado, recurriendo de nuevo al mantra de una ocupación que los datos oficiales minimizan.

Asimismo, ha anunciado otra deducción por residencia en municipios en riesgo de despoblamiento, que se aplicará a contribuyentes menores de 40 años con residencia habitual durante todo el año en estas zonas. Podrán deducirse de la cuota íntegra autonómica el 20% de su importe hasta un límite de 500 euros. En el caso de tributación conjunta, la cuantía de la deducción será aplicable por cada uno de los contribuyentes que cumpla los requisitos establecidos. Por lo tanto, podrá llegar a los 1000 euros.

Ayudas al alquiler

Además, Media ha destacado que en 2025 crecerán un 30%, hasta los 900.000 euros, las ayudas a los jóvenes menores de 35 años para la adquisición de una vivienda en localidades de menos de 5.000 habitantes. Y respecto a las ayudas al alquiler, el consejero ha asegurado que su departamento tiene preparado el decreto para “lanzarlo” en cuanto reciban del Gobierno de España la cuantía correspondiente al Bono Alquiler Joven, que espera sea antes de final de año.

Paralelamente, Media ha señalado que su departamento está ultimando un decreto para incrementar de 500 a 700 euros el precio máximo del alquiler para poder optar a prestación. “Encontrar una vivienda de alquiler por debajo de 500 euros es muy complejo, prácticamente imposible, heroico diría yo”, ha señalado.

Al respecto, el consejero ha comentado que en ocasiones los funcionarios “no se creen” que los pisos que reciben la ayuda “valgan 500 euros” teniendo en cuenta su localización. “Con nuestro propio decreto estamos generando una situación de economía B que no queremos para nada”, ha reconocido Media, quien ha insistido en la necesidad de incrementar el límite y, seguidamente, “analizar cómo afectará al mercado”.

Asimismo, ha precisado que la partida de Fondos Europeos destinada a las ayudas al alquiler ha pasado de 26,3 millones a 13,4 porque “buena parte de ese dinero ya está en el bolsillo de los cántabros”. Además, ha destacado la subida de más de un 300% en la partida para rehabilitación de edificios públicos, con ayuda especial a aquellos que se destinen a vivienda, mediante una partida de 1,5 millones.

Por otra parte, el titular de este departamento ha insistido en continuar por la senda de la construcción de más viviendas públicas, pese a mencionar nuevamente que en la comunidad hay 50.000 vacías. “Lo que sí puedo garantizar es que cuando este consejero acabe su mandato, el parque público de vivienda se va a multiplicar por más de dos. Eso nunca se ha hecho”, ha sentenciado.