El ministro Pedro Duque cancela su participación en unas jornadas de la UIMP por la desproporción de género de sus ponentes: 17 hombres frente a dos mujeres

La celebración de un encuentro online en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) titulado 'Universidades, Ciencia, Innovación y Empresa', previsto para finales de diciembre y patrocinado por el Gobierno de España, no contará con la presencia del ministro del área, Pedro Duque, a pesar de que estaba anunciada su intervención durante la clausura de estas charlas financiadas por su departamento. O no estará en las actuales circunstancias. Y es que su ausencia en sí no es la noticia, sino el hecho que la provoca: la "desproporción" entre el número de ponentes hombres y mujeres, claramente desviado hacia el lado masculino y con una participación testimonial de las expertas femeninas.

Así lo ha confirmado en su cuenta de Twitter personal la jefa de Gabinete del ministro de Ciencia e Innovación, la periodista y asesora política Inma Aguilar, que ha trasladado a los responsables de este encuentro de la UIMP el malestar de Duque y su equipo tras una denuncia pública del Grupo Especializado de Mujeres en Física de la Real Sociedad Española de Física (RSEF).

Con esta desproporción, por decir algo, te aseguro que el ministro de ciencia no clausura nada. Ya están avisados los responsables. https://t.co/W0lZrbrxg2 — Imma Aguilar Nàcher (@immaaguilar) 18 de noviembre de 2020

Este encuentro profesional, que se desarrollará a lo largo de tres días con diferentes ponencias y mesas redondas, no tiene a ninguna mujer entre su panel de expertos en dos de sus jornadas. Mientras hay cerca de una veintena de investigadores, científicos y docentes hombres, tan solo se incluye la presencia de dos mujeres a lo largo de todo el programa: la bioquímica, empresaria y exsecretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, y la física Perla Wahnón, presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), una entidad que agrupa a 40.000 investigadores.

OTRO #allmalepanel

ENCUENTRO EN LA UIMP ONLINE SOBRE UNIVERSIDADES, CIENCIA, INNOVACIÓN Y EMPRESA



Las mujeres parece que no pintamos nada en Ciencia, Innovación y Empresa!! @UIMP @RSEF_ESP @RealSocMatEsp @RSEQUIMICA



Jornada 17-Dic 0 mujeres

Jornada 18-Dic 0 mujeres pic.twitter.com/xcBBgBgK8I — Grupo Mujeres en Física RSEF (@GEMF_RSEF) 17 de noviembre de 2020

También se incluye en la programación a la rectora de la UIMP, Luz Morán Calvo-Sotelo, que abrirá el encuentro con unas palabras de bienvenida. Precisamente Morán se convirtió en 2018 en la primera mujer al frente de esta universidad pública en sus casi 90 años de historia. La UIMP, con más de una decena de sedes en ciudades como Santander, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada o Cuenca, depende directamente del Gobierno de España a través del Ministerio de Universidades, como ocurre con la UNED. Hasta el momento, esta institución no se ha pronunciado al respecto de esta polémica.

Hace un par de años, en plena ola feminista, un grupo de más de 50 expertos –la mayoría, economistas– decidió dar un paso adelante y plantarse contra las mesas redondas, jornadas, seminarios o paneles sin presencia de mujeres. El grupo firmó el manifiesto 'No sin mujeres', un compromiso público para no participar en ningún evento académico donde no haya al menos una mujer en calidad de experta y sumó a cientos de profesionales en un movimiento que ha ido creciendo y sumando defensores a lo largo de todo este tiempo en diferentes áreas del conocimiento.