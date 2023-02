“No tendría sentido que Yolanda Díaz no apoyase la campaña autonómica y local de las confluencias”

Mónica Rodero (Madrid, 1973) repite como cabeza de lista al Parlamento de Cantabria en las elecciones del 28 de mayo, esta vez al frente de una candidatura conjunta de Podemos con Izquierda Unida que en 2019 no se dio y que terminó con ambas formaciones sin representación en la Cámara autonómica. La candidata morada asegura que esta vez sí superarán el umbral del 5% necesario y que el “voto útil” de la izquierda es la confluencia, no el PSOE: “En el Gobierno de coalición estatal, los cambios y las leyes que están saliendo adelante están impulsadas por nuestros ministerios”, asegura. Al respecto, defiende que pese a que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esté poniendo en marcha su proyecto 'Sumar' para las elecciones generales, “no tendría sentido que no apoyase las confluencias” en la campaña autonómica y local. “En cualquier caso, es su decisión y la respetaremos sea cual sea”, afirma.

Ha costado, y en los últimos meses, al menos desde fuera, parecía que no iba a salir, pero finalmente habrá confluencia Podemos-IU en Cantabria. ¿Qué supone este pacto para la izquierda de cara a las elecciones de mayo?

Es una buenísima noticia porque consolida una izquierda a la izquierda del PSOE. Tomamos el proyecto con mucha ilusión y con ganas de volver al Parlamento para representar a toda la gente que durante estos cuatro años se ha sentido huérfana en las instituciones.

¿Cómo ha sido el proceso hasta alcanzar el acuerdo?

Ha sido un proceso de meses de mucho trabajo y de exponer muchas ideas necesarias. No dejamos de ser dos organizaciones distintas y, a veces, algo que puede ser muy obvio lleva tiempo porque las prisas no son buenas. Queríamos alcanzar un buen acuerdo y lo hemos hecho con mucho respeto entre ambas organizaciones. Nos hemos escuchado mucho y por eso se ha tardado. Es un proceso que requería de un cuidado y de no hacerse de cualquier manera.

¿Qué repercusión ha tenido en la negociación el relevo al frente de la dirección regional de Podemos tras la dimisión de Luis del Piñal en septiembre del año pasado?

Continuamos con el proceso que empezó Luis del Piñal, no supuso ningún cambio. Seguimos con el trabajo que se venía haciendo y en el que participamos la mayoría de la gente que estábamos con él. Fue un relevo sin cambios significativos.

La vicepresidenta, Yolanda Díaz, está impulsando su proyecto electoral para las generales, ¿’Sumar’ está teniendo repercusión en las negociaciones territoriales de cara a las autonómicas y locales de mayo?

El proyecto de ‘Sumar’ no se plantea como una alternativa para autonómicas y municipales. Nuestras negociaciones no han tenido nada que ver con él. Más adelante, cuando Yolanda presente su proyecto, se tendrá en cuenta para las generales. Ahora no tenía sentido.

¿Cree que debe implicarse en la campaña de las autonómicas y locales para que las izquierdas obtengan un buen resultado en parlamentos autonómicos y ayuntamientos?

Creo que esa decisión la tiene que tomar ella, pero no tendría mucho sentido que Yolanda Díaz forme parte del Gobierno, donde somos coalición, y no apoyase la campaña autonómica y local de las confluencias. En cualquier caso, es su decisión y la respetaremos sea cual sea.

¿Defiende una integración de Podemos en esa plataforma llegado el caso?

Es algo que nos queda lejano y no me corresponde a mí contestar a eso porque será un proceso que también lleve trabajo.

En el caso de Cantabria, respecto a la negociación para la confluencia, ¿cuáles han sido las principales diferencias que ha habido entre ambas formaciones para alcanzar el acuerdo?

Las diferencias que podemos tener las distintas organizaciones como planteamiento de trabajo. No son grandes problemas, pero hay que llegar a consensos en visiones distintas que pueden converger en una idea única. Tenemos la misma línea ideológica y el mismo fin, trabajar para la ciudadanía de Cantabria, pero somos dos organizaciones diferentes, por lo que hay que llegar a acuerdos.

Con la sanidad pública teníamos un tesoro impresionante y lo estamos dejando perder

¿Qué supone para Podemos la posibilidad de volver al Parlamento autonómico después de cuatro años?

Más que para Podemos es para la ciudadanía de Cantabria. Se trata de abrir el Parlamento como institución a las necesidades de los cántabros y las cántabras, haciendo un trabajo de calle conjunto. Ya se demostró que nosotras en el Parlamento dábamos voz a la sociedad civil y a las organizaciones que durante años no la han tenido. Ese es nuestro cometido.

¿Sería un fracaso quedar fuera?

No contamos con quedar fuera del Parlamento, tenemos claro que vamos a entrar. A partir del 28 de mayo vamos a estar allí. Si sucede otra cosa ya hablaríamos.

¿Temen que la izquierda se refugie en el 'voto útil' del PSOE para evitar un gobierno PP-Vox?

Creo que es un error pensar que el voto útil es el PSOE. De hecho, en el Gobierno de coalición estatal, los cambios y las leyes que están saliendo adelante están impulsadas por nuestros ministerios. La fuerza política que está impulsando cambios es Unidas Podemos. Por eso el voto útil es el nuestro.

¿Podemos e IU manejan sondeos o encuestas que les dan en Cantabria superando el umbral del 5% necesario para obtener representación?

Son encuestas de ámbito público que todos podemos consultar y que nos dan por encima de ese 5%.

¿La debacle electoral de 2019 les ha transmitido alguna lección de cara a no cometer los mismos errores en el futuro?

Cuando tienes un tropiezo en la vida te tiene que servir, tanto a nivel político como personal, de aprendizaje. Veníamos de una situación complicada y en ese momento no se llegó a un acuerdo con Izquierda Unida para ir conjuntamente al Parlamento. Ambas formaciones aprendimos que esa no era la manera correcta de hacer las cosas.

¿En qué se notaría la presencia de Podemos en las instituciones de Cantabria?

Haríamos leyes valientes y pararíamos muchos de los procesos que se han abierto esta legislatura. Un ejemplo sencillo es una de las leyes que se impulsó desde Podemos, la Ley de Retorno y Realojo, que era una muy buena norma para todas las personas que se vieran perjudicadas por expropiaciones porque se les iba a compensar por ello. Ahora mismo esa ley no está porque se ha echado para atrás. Leyes como esa son un ejemplo claro de que Podemos tiene en cuenta a la ciudadanía de Cantabria. Se abrió el Parlamento a mucha gente que hoy no se siente representada. Por eso es importante que estemos.

En ese sentido, ¿qué diferencias observa en la actividad legislativa de esta legislatura respecto a la de hace cuatro años en la que tenían representación?

Han sido cuatro años en los que las políticas aplicadas no han tenido buena repercusión en la ciudadanía. Todo lo contrario. Estamos de acuerdo en que han sido años complicados en los que hemos sufrido una pandemia y una guerra, pero no se ha hecho nada por revertir todos esos efectos aun teniendo herramientas que desde el Gobierno central se nos estaban dando. Vemos cómo perdemos industria y población, y el Gobierno regional se empeña en fijar un modelo basado en el turismo y en la especulación del suelo. Cantabria no está protegida con este Gobierno. En servicios públicos estamos bastante desangelados. Hay que cuidarlos y hay que invertir, y el Gobierno no ha movido ficha en ese sentido. Ha sido decepcionante. Además, se podría haber protegido el suelo y se podría haber aprobado el Plan de Ordenación del Territorio (PROT) con los planes de infraestructuras para energías renovables y sigue sin desarrollarse. Un plan que lleva 20 años metido en el cajón es una evidencia clara del interés que tiene el Gobierno en trabajar.

Faltan cuatro meses para las elecciones, ¿cuáles son los ejes fundamentales de trabajo que desarrollarán hasta entonces?

Primordial, los servicios públicos. Entendemos que están muy debilitados. Cualquier ciudadano, independientemente de dónde viva, tiene que tener derecho a ellos: educación, sanidad, dependencia… Además de vivienda, porque somos conscientes del problema que hay con ella, y trabajo, porque no puede estar todo enfocado a la precariedad y a la temporalidad. Son muchos los temas en los que tenemos pensamiento de miras para ponernos a trabajar en cuanto lleguemos.

Precisamente mencionaba la sanidad como uno de los aspectos clave del Estado de Bienestar, una sanidad que actualmente está en el centro del debate político y mediático por su delicada situación y por las movilizaciones que se suceden en diversos territorios, Cantabria entre ellos. ¿Cree que este aspecto podrá decantar el voto hacia una u otra formación en mayo?

Es fundamental. La protección y blindaje de los servicios públicos es objetivo y trabajo de cualquier democracia. Nosotros teníamos un tesoro impresionante y lo estamos dejando perder. Eso no puede ser, no podemos contar con un sistema que te obliga a tener un seguro médico privado para tener una asistencia sanitaria. Y no lo vamos a consentir.

¿Esperan entrar en el Gobierno o contemplan llegado el caso mantenerse en la oposición como ocurrió en la pasada legislatura?

Somos conscientes, y es algo que hemos aprendido, de que es importante estar en los gobiernos porque así es como se pueden cambiar cosas y aplicar políticas que lleguen a la gente. Es una decisión que tendremos que tomar con los partidos que vayamos en coalición a las elecciones, pero lo vemos como una posibilidad lógica de poder ejercer el trabajo que queremos realizar en las instituciones.

Queda en el aire la confluencia en Santander: ¿Se puede decir que la puerta no está cerrada del todo?

Los municipios tienen su propio ritmo de negociación y en ellos tenemos que dejar la decisión. Todos apostamos por llegar a acuerdos, pero son ellos quienes están inmersos en las negociaciones y respetaremos las decisiones que se tomen. De todas formas, este es un tema interno de partidos y yo como candidata autonómica no puedo entrar en muchos detalles.