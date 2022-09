El líder de Podemos en Cantabria dimite como concejal y abandona la política

Luis del Piñal abandona la política. El coordinador autonómico de Podemos en Cantabria ha dimitido como concejal en Bezana y ha anunciado que no participará en las primarias que se celebrarán en el partido que lidera desde 2020. “Los últimos meses han sido complicados, razón por la cual me he visto obligado a reducir mi implicación en la política activa. Por esto, creo que es mi sincera obligación dar un paso al lado y dejar que otra persona tome las riendas de esta tarea tan apasionante”, ha señalado en un comunicado.

Así pues, no seguirá al frente de la Concejalía de Obras, Medio Ambiente, Desarrollo Local, Participación y Movilidad Sostenible de Santa Cruz de Bezana: “Siempre he creído que si alguien está en la política activa tiene que dar el 100% de él mismo, sin embargo, ahora mismo yo no puedo darlo”, ha manifestado, tras remarcar que durante estos siete años ha disfrutado de “trabajar con grandes compañeros y tejido buenas amistades”.

“Con mi trabajo he intentado siempre aplicar la estrategia a largo plazo que nos propusimos cuando comenzamos a hacer política municipal: transformar una ciudad dormitorio, fruto de la mala planificación urbanística, en el pueblo con vida propia en el que se está convirtiendo”, ha reivindicado, antes de concluir que tomar la citada decisión le “apena profundamente”. “Pero es definitiva y viene de un largo proceso de debate interior en el cual muchas veces me he autoengañado diciendo que podría continuar, pero no es así”, ha sentenciado.

Del Piñal asumió las riendas de Podemos tras la debacle electoral que padeció el partido a nivel autonómico en las pasadas autonómicas y municipales, donde se quedó fuera del Parlamento y donde obtuvo ínfima representación municipal. A partir de entonces, estrechó lazos con Izquierda Unida y los líderes de ambas formaciones de izquierdas anunciaron que concurrirán juntas a las urnas en mayo de 2023.