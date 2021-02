El obispo de Santander invita a reclamar los bienes inmatriculados: "La Iglesia no quiere ser propietaria de lo que no es suyo"

Un día después de que viera la luz la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia en España entre los años 1998 y 2015 gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria del expresidente José María Aznar (PP), el obispo de Santander se ha manifestado respecto a los 2.058 que el documento recoge en Cantabria. Manuel Sánchez Monge ha invitado a que, quien lo considere, reclame estos bienes puesto que, en sus propias palabras, "la Iglesia no quiere ser propietaria de lo que no es suyo".

"La Iglesia y la Diócesis de Santander no quiere ser propietaria de lo que no es suyo. Entonces, todo aquel que tenga un título de propiedad que crea que es superior a los nuestros, tiene todo el derecho, iba a decir obligación, de tramitarlo y que se estudie de nuevo la documentación a ver si efectivamente es suyo, y si lo es, nosotros nos desprendemos de ello porque no queremos tener nada que no sea nuestro", ha asegurado el obispo a preguntas de la prensa en una comparecencia.

Pese a los casi 35.000 bienes que aparecen en el listado que adelantó elDiario.es, Sánchez Monge ha defendido que la Iglesia "no ha matriculado lo que le ha venido en gana". "Durante un tiempo, civilmente no se permitía inmatricular porque se consideraba que todo el mundo sabía que eran bienes de la Iglesia y que no hacía falta, lo mismo que sucedió con ayuntamientos y diputaciones", ha argumentado, justificando que se hace "sobre todo por razones de seguridad jurídica y de publicidad". "A la Iglesia tampoco nos interesa tener bienes que no se sepa de quién son", ha insistido el obispo.

Para Sánchez Monge, "la noticia es que había gente que creía que esto había sido ilegal y ahora el Gobierno y el Congreso han dicho que es una actuación legal", pese a que la legalidad no estaba en cuestión, puesto que se llevó a cabo gracias a la normativa aprobada por Aznar, sino la opacidad y la falta de control de una apropiación de bienes considerada "ilegítima" por diversas organizaciones.

"Cantidad ridícula"

El obispo ha calificado de "cantidad ridícula" los bienes que no son de culto, como iglesias o ermitas, pese a que del total de 2.058 inmatriculados en Cantabria, 897, es decir, un 43%, no corresponden a este tipo de espacios. Cantabria, siendo una de las autonomías más pequeñas del país, aglutina un número importante de estos bienes apropiados por la Iglesia Católica, solo por detrás de Castilla y León, Galicia y Cataluña.