Las obras de remodelación del paseo marítimo de Laredo comenzarán a finales de 2025 y costarán 16 millones

Las obras de remodelación del paseo marítimo de Laredo comenzarán a finales de 2025 y el proyecto, de 16 millones de euros, se ejecutará en tres fases a partir del concurso de ideas que el Ayuntamiento va a convocar en diciembre y que se resolverá el próximo mes de junio, según las previsiones.

Así lo ha anunciado este jueves en su visita al municipio la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que se ha comprometido personalmente con Laredo a sacar adelante esta obra “con o sin el apoyo” financiero de la Demarcación de Costas, organismo dependiente del Gobierno de España al que ya se ha solicitado su implicación en el proyecto y que, de hecho, formará parte del jurado del concurso.

“Este proyecto se va a ejecutar y ya no tiene marcha atrás”, ha asegurado la presidenta, quien ha defendido que esta inversión no solo es importante para Laredo, que necesita recuperar un espacio “desfasado” y deteriorado con el paso del tiempo en el que no se ha llevado a cabo “ni una sola actuación” desde los años 80, sino que es también “de interés general” para Cantabria, que tiene en esta villa uno de sus principales escaparates turísticos, con eventos como la Batalla de Flores o el Último Desembarco de Carlos V, que atraen cada año a miles de visitantes a la comunidad autónoma.

Un proyecto que, según Buruaga, será un “complemento perfecto” al desarrollo del turismo náutico, que se fortalece cada año con mejoras en las instalaciones del puerto deportivo, y un “impulso de transformación y cambio” para Laredo, además de un foco generador de actividad y empleo en la localidad y en la región.

“Este es el gran proyecto que Laredo necesita”, ha asegurado la presidenta, para quien el municipio “necesita un revulsivo para recuperar su liderazgo como ciudad turística de primer nivel” y porque “Laredo no se comprende sin un paseo marítimo en condiciones”, ha enfatizado.

Buruaga ha explicado que la obra se desarrollará a lo largo de todo el paseo marítimo, desde el puerto hasta la zona de El Puntal (casi 4 kilómetros de longitud), y que, de acuerdo con las bases del concurso, se mantendrá el espacio para uso peatonal.

Asimismo, la actuación incluirá un carril bici, instalaciones deportivas al aire libre y mejores accesos a la playa, al objeto de proteger el sistema dunar y sin incrementar la ocupación marítimo terrestre.

Será, por tanto, un proyecto “ambicioso” y respetuoso con la protección del entorno natural y que permitirá a los laredanos disponer de un paseo peatonal “del siglo XXI”, según ha señalado Buruaga, quien también ha avanzado que la primera de las tres fases contará con un presupuesto estimado de 4 millones de euros y abarcará un tramo de 1,6 kilómetros (36.300 metros cuadros), hasta la confluencia con la calle República de Colombia.

Sobre el concurso de ideas, que ya ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local, ha incidido en la importancia de que el diseño final se decida “entre todos”, ante la magnitud que supone el “gran reto” de transformar el frente marítimo de Laredo, un lugar al que, en estos momentos, “le falta vida y tiene una imagen poco adecuada para una villa que aspira a ser una de las grandes capitales del turismo del norte de España”.

La presidenta espera que a la convocatoria se presenten equipos de arquitectos e ingenieros de caminos de reconocido prestigio, con la previsión de elegir entre tres y cinco finalistas en el mes de febrero y, en junio, al ganador, que será el que redacte el proyecto en un plazo de nueve meses para que, posteriormente, la Consejería de Fomento lo licite y lo adjudique.

Buruaga ha estado acompañada en la presentación, que ha tenido lugar en el Parque de los Tres Pescadores, por el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, y el alcalde de Laredo, Miguel González, a quien la presidenta ha reconocido su empeño personal en llevar a cabo esta obra.

Por su parte, el alcalde ha agradecido el compromiso de la presidenta con este proyecto que va a marcar “un antes y un después” para Laredo y que va a posibilitar revitalizar un espacio que es un “símbolo de identidad”, un “imán” para atraer visitantes y una “joya” del municipio que merece ser conservada.