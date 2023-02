Peridis: “El mayor homenaje es saber que vas a un sitio que llevas en el corazón, en la memoria y en las venas”

Sus ocho décadas le han servido para llegar a ser un poco de todo. En escasas palabras, se podría decir que se ha convertido en una figura de la cultura española con nombre propio aunque, paradojas de la vida, su nombre sea, quizá, lo que menos se conoce de él.

Por todo ello, el próximo 19 de febrero, festividad de San Beato de Liébana, la Sociedad Cántabra de Escritores concederá a 'Peridis' la Estela de Oro en homenaje a su labor social y su trayectoria profesional. “El mayor homenaje es saber que vas a un sitio del que saliste de pequeño, que no has salido nunca del todo porque lo llevas en el corazón, en la memoria y en las venas”, reconoce el ilustrador a este periódico. El acto tendrá lugar en Potes a partir de las 12.30 horas durante la celebración del Día de las Letras de Cantabria.

José María Pérez González, conocido como 'Peridis', nació en Frama (Cabezón de Liébana) el 28 de septiembre de 1941. El hijo de Teodosia y Froilán, un guarda bosques natural de La Pernía, vivió sus primeros tres años de vida en la comarca de Liébana, a la que describe como “un pequeño paraíso”, arropado por los majestuosos Picos de Europa.

De su primera infancia recuerda la casa desde la que vio su primera luz, la cocina, la lumbre, el Sagrado Corazón de Jesús que tenía su madre… incluso a 'Juanuca', su vecina de abajo. “Esos recuerdos alimentan. Tener recuerdos de un sitio, de una situación de la familia, de unas sensaciones… Eso no tiene precio”, afirma el dibujante con nostalgia.

En Aguilar de Campoo (Palencia), donde se trasladó –o lo llevaron, según matiza el mismo Peridis– en 1944, pasó su infancia y su adolescencia. La prensa local de la provincia castellana y leonesa se convirtió en la cuna de quien es hoy un legendario editorialista gráfico.

Más de una década después, Peridis fijó su residencia en Madrid, donde compatibilizó el servicio militar obligatorio con los estudios de Arquitectura. En este ámbito, Peridis ha participado en algunos de los más prestigiosos proyectos de rehabilitación para la conservación del patrimonio nacional, como son la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha en el Alcázar de Toledo, el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid como paraninfo y sede de congresos o la construcción del monumento a los atentados del 11M en El Pozo.

Al margen de su profesión, su carrera como dibujante ha madurado y se ha desarrollado, principalmente, en El País, una cabecera en la que ha publicado sus famosas caricaturas desde el lanzamiento de su primer número en 1976.

Tras fundar la Asociación de Amigos del monasterio de Aguilar de Campoo para la rehabilitación del templo, el arquitecto creó el Centro de Estudios del Románico con la finalidad de promover actividades culturales para la defensa del patrimonio. También constituyó la Fundación Santa María la Real. Asimismo, el divulgador impulsó las Escuela Taller, en las que multitud de jóvenes se han formado para compaginar el trabajo con el aprendizaje de un oficio.

En los años 2000, además de crear la Enciclopedia del Románico en la Península Ibérica junto a un equipo de profesionales de distintas disciplinas –historia, fotografía, arquitectura…–, dio el salto a la televisión con la serie 'Las claves del Románico'.

Por si su trayectoria hasta ese momento no fuera suficiente, Peridis decidió hace unos años embarcarse en la andanza de la escritura, probablemente la única materia que le quedaba por probar. Lo hizo “porque me divertía”, puesto que “es un medio expresivo para contar cosas que no cuentas con el dibujo”.

De este modo, el escritor ha lanzado numerosas obras entre las que destacan 'La luz y el misterio de las catedrales' (2012), 'La maldición de la reina Leonor' (2016) o su libro más reciente, 'El Cantar de Liébana' (2022), así como varios ensayos.

A pesar de no haber abandonado la ciudad desde que se instaló en ella, pues considera que su deber es concurrir a aquellas “tareas en las que tiene que participar una persona comprometida con la cultura y la comunicación en los sitios donde hay cultura y comunicación”, Peridis confiesa no haber perdido “ni raíces, ni vinculación, ni mis amigos” en el mundo rural.

Reconocimientos

A lo largo de su vida, el comunicador ha sido galardonado con múltiples y diversas condecoraciones, tales como el Premio Mingote de Humor (1983), la Medalla de Oro de las Bellas Artes por el programa de Escuelas Taller (1993), el Premio Europa Nostra por la rehabilitación del Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (1988), la Medalla de Oro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando por su labor al frente de la Fundación Santa María la Real (2014), el Premio Alfonso X el Sabio de Novela Histórica (2014) por su trabajo ‘Esperando al rey’, la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio (2017), la Medalla de oro de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico (2017), el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales (2018) o el Premio Primavera de Novela (2020) con su novela 'El corazón con que vivo', entre otros.

Sin embargo, Peridis pone en valor el significado de aquellos premios que proceden de los propios compañeros, que son “los que más se agradecen”. “Que te reconozcan el esfuerzo que haces es muy satisfactorio”, admite. Igualmente, el dibujante considera que un galardón “es mucho más entrañable” cuando lo recibe en su lugar natal. No obstante, para Peridis “el mayor homenaje es saber que vas a un sitio del que saliste de pequeño, pero del que no has salido nunca del todo porque lo llevas en el corazón, en la memoria y en las venas”.