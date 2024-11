PP y Vox culminan la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria

No ha habido sorpresas. PP y Vox han culminado este lunes la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria. El Parlamento autonómico ha acogido el polémico y definitivo debate en presencia de la plataforma memorialista constituida hace un año para combatir la supresión de esta norma, que fue aprobada durante la pasada legislatura por el bipartito PRC-PSOE y que ahora el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) ha tumbado con el apoyo de la extrema derecha.

Así pues, la Plataforma Memoria y Democracia de Cantabria se ha concentrado en señal de protesta frente a la Cámara autonómica minutos antes de la celebración del debate político que se ha saldado con la prevista derogación de esta ley autonómica, pese al posible recurso ante el Tribunal Constitucional anunciado por parte del Estado.

“Asistimos al último acto de vergüenza de la derecha cántabra”, ha denunciado el coportavoz de la plataforma José Luis Pajares, criticando que sea esta la primera iniciativa legislativa que impulsa el Ejecutivo del PP en 16 meses de gobierno. “Debe ser que Cantabria no tiene otros problemas; es una indignidad dejar a una parte de la sociedad sin derechos, que además no son ni de derechas ni de izquierdas, son de todos”, ha lamentado, insistiendo en que los reclama la ONU. “Parece que a las derechas retrógradas que tenemos en Cantabria no les sirven”, ha criticado Pajares.

Y es que el PP ha defendido la revocación de la ley por “compromiso y por convicción”, ya que, a su juicio, no distingue “entre víctimas de primera y de segunda”, equiparando así, de nuevo, a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo con sus verdugos.

En similares términos se ha expresado la formación ultra de Vox, criticando que la norma “divida a las víctimas entre buenos y malos” estableciendo “una relectura de la Historia para reabrir heridas”, cuando el objetivo de las leyes de memoria, precisamente, es cerrar las heridas que siguen abiertas cuatro décadas después.

Y en esa línea han ido las intervenciones de las formaciones socialista y regionalista: “PP y Vox, por motivos espurios, quieren que las heridas permanezcan abiertas”, ha señalado el portavoz del PSOE, Pablo Zuloaga. “La ley que pretenden derogar recoge los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”, ha remarcado el portavoz del PRC, Pedro Hernando.

El debate político, que ha arrancado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas por la tragedia de la DANA que ha asolado especialmente a la Comunitat Valenciana, ha discurrido en términos similares al que tuvo lugar hace poco más de un mes durante la aprobación del primer trámite para tumbar la ley.

