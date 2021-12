"El que quiera acercarse a la derecha tendrá que dar sus explicaciones"

Noelia Cobo (Solórzano, 1972) volverá a ostentar la Secretaría de Organización del PSOE de Cantabria durante otros cuatro años. La también portavoz parlamentaria de los socialistas ha revalidado este cargo orgánico durante el Congreso Regional del partido celebrado el pasado fin de semana, en el que la nueva dirección autonómica nombrada por el reelegido secretario general, Pablo Zuloaga, obtuvo el 63% de los apoyos.

Pese a que el respaldo a la nueva lista que conforma el máximo órgano de dirección del partido es inferior al que recibió su líder en las primarias y pese a estar lejos de los porcentajes cercanos a la unanimidad de otras federaciones socialistas, Cobo defiende que el nuevo proyecto "tiene respaldo para salir más unido y más fortalecido" y asegura que en la Ejecutiva "están representadas todas las sensibilidades".

¿Qué valoración hace del Congreso del PSOE de Cantabria celebrado este pasado fin de semana?

Hago una valoración positiva. Los socialistas de Cantabria celebramos nuestro XIV Congreso Regional donde quedó claro que somos un partido que debate sobre temas importantes para buscar soluciones a los problemas que tiene la ciudadanía. Las diferentes comisiones en las que se han debatido todas las enmiendas que habían presentado los militantes de las 65 agrupaciones del PSOE de Cantabria han reflejado que somos un partido plural, diverso y abierto y que debate sobre todos los temas sin ningún problema.

Repite en el cargo de secretaria de Organización. ¿Qué objetivos son prioritarios en esta nueva etapa y en la recta final de la legislatura antes de las elecciones autonómicas y municipales de 2023?

Empezamos un tiempo nuevo con esta Comisión Ejecutiva Regional y con la responsabilidad que vuelvo a asumir en la Secretaría de Organización. Estoy muy agradecida al secretario general por seguir contando conmigo en esa función. Lo fundamental es que tenemos que seguir creciendo dentro para crecer fuera. Ese es nuestro principal objetivo, así como abordar todos los problemas derivados de la pandemia que estamos sufriendo. Los socialistas nos tenemos que poner a trabajar y utilizar esa herramienta que es el PSOE de Cantabria para buscar soluciones y que llegue la recuperación justa para todos los cántabros y cántabras.

¿Cómo explica que el secretario general, Pablo Zuloaga, haya obtenido menor apoyo dentro del Congreso de lo que obtuvo en las recientes primarias?

Los resultados que se obtienen a veces en las primarias nada tienen que ver con los órganos regionales y federales que se eligen en los congresos. El respaldo que ha tenido esta Ejecutiva se ha ampliado a otros procesos que hemos tenido y lo que se ha conseguido es que estamos abriendo el espacio de entendimiento entre otros compañeros. No hay que equiparar los resultados de este Congreso con el anterior. Veníamos de situaciones diferentes y más complicadas y, desde luego, desde el primer minuto esta Ejecutiva se tiene que poner a trabajar para que salga un proyecto unido y fortalecido. En esa línea vamos a trabajar desde el PSOE de Cantabria.

¿Y es posible defender la unidad dentro del partido tras un Congreso en el que la Ejecutiva obtiene el 63% de los votos?

Por supuesto. La unidad hay que entenderla también en que esa nueva Ejecutiva ha sido consensuada y ha sufrido un proceso de integración. Hay compañeros que no apoyaron al secretario general en 2017 y otros que no le respaldaron en las pasadas primarias. Por tanto, es una Comisión Ejecutiva Regional totalmente reforzada en la que están representadas todas las sensibilidades del partido.

No obstante, hay personas importantes en la estructura diseñada por Pedro Sánchez a nivel nacional, como el diputado Pedro Casares o la delegada Ainoa Quiñones, que han quedado fuera del núcleo duro de Pablo Zuloaga en esta nueva etapa. ¿A qué se debe ese distanciamiento?

No hay ningún distanciamiento. Creo que la agrupación de Santander está representada en la Ejecutiva a través de los compañeros Gustavo García, Yolanda Algorri y Eugenia Gómez. Y, desde luego, en nuestro diputado nacional, Pedro Casares, que está realizando un trabajo excepcional. Es miembro de la Ejecutiva Federal, por lo que no puede estar la regional. Así todo, tanto Pedro Casares como Ainoa Quiñones están en el proyecto socialista y van a seguir respaldando y validando todas las políticas.

La actual Ejecutiva cántabra es la que menor respaldo ha obtenido de todas las federaciones del PSOE. ¿El partido hace algo de autocrítica al respecto?

El partido hará su autocrítica y análisis, como no puede ser de otra manera, cuando se constituya la semana que viene la Comisión Ejecutiva. Analizará los resultados obtenidos en los órganos regionales y federales. Pero voy a ser reiterativa, hay que crecer dentro para crecer fuera, y la ciudadanía de Cantabria está esperando que este PSOE se ponga a trabajar, siga buscando soluciones y esté donde más nos necesitan, saliendo a la calle, que es lo que siempre hemos reivindicado los socialistas y está en nuestro ADN.

Entre los 'damnificados' por la nueva composición de la Ejecutiva está una agrupación de peso en el partido y cercana a la dirección como es la de Castro Urdiales, al quedarse fuera la alcaldesa, Susana Herrán, y el secretario general, Pablo Antuñano. ¿Cuál es el motivo?

Me voy a quedar con la respuesta que han dado dos excelentes compañeros como son Pablo Antuñano y Susana Herrán, que han estado en la Ejecutiva saliente, y que, con una respuesta de lealtad y responsabilidad, han preferido dedicarse a una plaza tan importante como es Castro, para dedicarle todo el tiempo posible. En eso está también la actual Ejecutiva, respaldando a los compañeros de Castro, un lugar fundamental para los socialistas de Cantabria y su proyecto regional. Y quiero reiterar mi agradecimiento al trabajo compartido y que vamos a seguir compartiendo con los compañeros de Castro.

Además de la de Castro Urdiales, también la agrupación de Santander se abstuvo en votaciones relevantes del Congreso por no sentirse representada. ¿Qué opinión le merece ese rechazo explícito?

No me consta que compañeros de la agrupación de Santander hayan manifestado su abstención. Yo respeto, como no puede ser de otra manera, la decisión de cada delegado o delegada en este Congreso ante su emisión de voto, pero le sigo diciendo que este proyecto tiene respaldo para salir más unidos, más fortalecidos y, sobre todo, para marcar nuestra hoja de ruta en los próximos cuatro años.

Mencionaba antes la integración que se ha producido en la Ejecutiva. ¿El hecho de que se haya incluido a perfiles críticos hasta ahora, como los de Javier Incera, Verónica Samperio o Secundino Caso, ha provocado una desafección entre militantes afines hasta ahora al secretario general poniendo más difícil la reconciliación?

Para el PSOE, los compañeros que ocupan alcaldías y ayuntamientos son muy importantes. Creo que si algo ha marcado la pandemia ha sido la colaboración institucional y política, y todo eso tenía que llegar a la parte orgánica. El secretario general ha trabajado por la unidad y por la integración. Llevamos tiempo haciéndolo. No hay mejor procedimiento que la colaboración entre todas las sensibilidades de nuestro partido.

¿Cree que la composición de esta Ejecutiva va a traer consecuencias internas más allá de este Congreso en lo que a relaciones y apoyos se refiere en el medio y largo plazo?

Como te he dicho, los socialistas somos bastante plurales, diversos y nos encantan la crítica y el debate. Así todo, estoy segura de que esta Ejecutiva y todos los órganos que se van a reelegir desde este Congreso se van a poner a trabajar desde el primer día por nuestro proyecto y en la participación, para seguir creciendo. Todo se va a visibilizar el año que viene cuando realizaremos la conferencia política que marcará nuestra hoja de ruta para nuestro programa electoral. Tenemos que ponernos desde ya a elaborar todas las candidaturas municipales y regionales. Y estoy convencida de que los militantes del PSOE de Cantabria han entendido cuál es el proyecto que va a liderar desde ahora en la Secretaría General Pablo Zuloaga.

Cambiando de tercio, en política autonómica, en las últimas semanas estamos viendo de nuevo discrepancias entre PSOE y PRC en varios asuntos de calado, como la Ley del Suelo, la instalación de parques eólicos o las concertinas en el Puerto de Santander. ¿Se ha reabierto ese enfrentamiento que tras la crisis de enero de 2020 parecía cerrado?

Somos dos partidos distintos y cada uno con una hoja de ruta diferente. El PSOE es la única fuerza progresista que hay en el arco parlamentario y de momento va a seguir siendo así. Está claro que hay políticas con las que no estamos totalmente de acuerdo y así se manifiesta, pero a mí me queda el convencimiento de que vamos a seguir negociando y consensuando todas las iniciativas.

¿Considera una deslealtad que el PRC vote con la oposición en el Parlamento cántabro asuntos en clave nacional como la Ley Mordaza o la Ley de Educación?

Nosotros tenemos un pacto a nivel regional, pero está claro que el Gobierno que preside Pedro Sánchez está cumpliendo con Cantabria. Desde luego que ante posicionamientos como la Ley Mordaza o la LOMLOE, los socialistas no vamos a votar diferente a lo que se está aprobando en el Congreso.

Según se aproximen a las elecciones, ¿vamos a ver repetida con más frecuencia esas diferencias entre socios de gobierno?

Es posible porque nuestras posiciones, y ante unas elecciones, son totalmente diferentes. Nosotros lo que vamos a seguir es marcando las políticas de la única fuerza progresista y dejando claro que no tenemos nada que ver con esa derecha que existe en el Parlamento de Cantabria. El que quiera acercarse a la derecha tendrá que dar sus explicaciones.

¿Qué objetivos se marca a nivel parlamentario de aquí a final de legislatura?

Todavía nos quedan unas cuantas leyes que aprobar desde las consejerías socialistas, como es la de Ciencia y Transferencia, que ahora ha quedado más claro que nunca su importancia, y nuestra propia Ley de Vivienda, que irá a la par de la estatal.