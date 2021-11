Pablo Zuloaga gana las primarias y revalida el liderazgo del PSOE cántabro

Pablo Zuloaga (Santa Cruz de Bezana, 1981) ha renovado su liderazgo al frente del PSOE cántabro tras imponerse con claridad a la candidata alternativa Judith Pérez Ezquerra. No ha habido sorpresas y el actual vicepresidente autonómico revalida la Secretaría General de los socialistas de Cantabria tras arrasar en las urnas con el 75,42% de los votos.

"Llevamos cuatro años profundizando en el cambio del PSOE y trabajando para pacificar y unificar el partido"

Así pues, tras este proceso de primarias que ha tenido lugar este domingo, Zuloaga seguirá al menos otros cuatro años en un cargo al que llegó tras descabalgar a la exlíder y entonces vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, en 2017. La situación de entonces, cuando se presentó como candidato alternativo para renovar el PSOE autonómico con el impulso de la vuelta de Pedro Sánchez a Ferraz, dista mucho de la actual.

Pérez Ezquerra presentó su candidatura a pocas horas de que se cerrara el plazo en representación de un sector crítico mermado y sin opciones de recuperar el control orgánico del partido. Y es que la que fuera concejala socialista en el Ayuntamiento de Santander en la legislatura 2011-2015 y subdirectora de Protección Social en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), bajo el mandato Díaz Tezanos, en ningún momento ha dado la batalla, hasta el punto de que se suspendió el debate previsto entre ambos candidatos por discrepancias en el formato.

De esta forma, el de Bezana se ha impuesto a la otra aspirante a hacerse con las riendas de la formación por 1.531 papeletas frente a las 418 que ha obtenido su rival (el 20,84%).

Los militantes han votado a lo largo del día en las 33 mesas electorales y centros habilitados en las diferentes agrupaciones, en una jornada marcada por una participación del 67,39% -han ejercido su derecho 2.015 socialistas de los inscritos en el censo-

De esta forma y tras estos resultados, Zuloaga ve reforzado su respaldo en el partido, que culminará el proceso interno en el 14º Congreso Regional que se celebrará los próximos 11 y 12 de diciembre.

Del resultado de las primarias ha informado esta noche, en rueda de prensa, la secretaria de Organización del PSOE y coordinadora general del Comité Organizador del 14º Congreso Regional, Noelia Cobo.

Asimismo, en su comparecencia ante los medios en la sede del partido -en la calle Vargas de Santander, a la que desde las 19.30 horas han ido llegando afiliados- ha destacado la participación y el trabajo desarrollado por los militantes en una jornada electoral desarrollada con "absoluta normalidad".

Cobo ha explicado que Zuloaga será proclamado secretario general del PSOE de Cantabria de forma oficial este lunes, una vez transcurrido el plazo de presentación de posibles recursos a los resultados del proceso electoral interno.

Para finalizar, la número dos del partido y portavoz del grupo parlamentario ha subrayado que los socialistas son "ejemplares" en la elección de sus cargos.

Por su parte, la representante del sector crítico, había abogado en su campaña por "dar un giro de 180º al fondo y la forma de dirigir el partido". "Hay que dar la vuelta al partido, y no lo digo yo sola: es la opinión que he podido recabar y me han trasladado muchas compañeras y compañeros a lo largo de estos días", comentó tras los últimos encuentros mantenidos con militantes y simpatizantes mantenidos este fin de semana.

Biografía

Pablo Zuloaga es ingeniero técnico de Obras y Construcciones Públicas por la Universidad de Cantabria y graduado en Ingeniería y Construcciones Civiles por la Universidad de Salamanca. Cuenta con un máster en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad de La Rioja y con otro en Comercio, Transporte y Comunicación Internacional por la Universidad de Cantabria.

Ha desarrollado su actividad profesional desde 2004 a 2011 como adjunto al jefe de obras en un primer momento y, posteriormente, como jefe de obra en diferentes proyectos. Durante el periodo 2005 a 2007 fue responsable de obras y servicios públicos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, y desde noviembre de 2011 hasta 2015 fue coordinador municipal en el Ayuntamiento de Val de San Vicente.

Posteriormente fue alcalde de Santa Cruz de Bezana desde 2015 hasta su nombramiento como delegado del Gobierno en junio de 2018, ya como secretario general del PSOE cántabro. El 8 de julio de 2019 es nombrado vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte en un gobierno de coalición encabezado por Miguel Ángel Revilla (PRC).