Revilla: "Soy partidario de obligar a vacunarse al que no quiera porque hay que ser solidario con los que lo hemos hecho"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado este jueves en una entrevista en la Cadena Ser que sería necesario vacunar a todos los trabajadores públicos y optaría por la obligatoriedad de la vacuna, aunque esas son "normas que debe dictar Sanidad". También ha querido reflexionar sobre la conferencia de presidentes que se celebra esta semana, y ante la polémica que ha generado, Revilla ha considerado que la reunión es "totalmente necesaria".

El líder del PRC ha explicado que "hace un mes, cuando Cantabria tenía la peor ola, nosotros cerramos el ocio nocturno a la una de la mañana, esto se recurrió, y el Tribunal Superior de Justicia dijo que la hora sería la que tuvieran en sus permisos y licencias. Durante un mes, la comunidad fue una atracción del ocio de discotecas, con muchos contagios, y hay resoluciones como esta que se echaron para atrás en unas comunidades y en otras no". "Como en esto, en el tema de obligar o no a vacunarse tendrá que haber una resolución jurídica que lo deje claro", ha indicado, y ha mostrado que a él mismo le parece "correcto que se obligase a todo el mundo a vacunarse, pero ahí estamos tocando derechos fundamentales de los ciudadanos".

"Yo sí que soy partidario de vacunarnos, y al que no quiera, obligarlo, porque hay que ser solidarios con los que nos hemos vacunado", ha apuntado como "lo razonable", pero ha admitido de nuevo que "es complicado jurídicamente". "Si ahora mismo en España no tuviéramos vacunados a más del 50%, estaríamos en una nueva ola", ha sentenciado Revilla.

Por otro lado, sobre el cierre del interior de la hostelería que ha entrado en vigor este jueves en 19 municipios de la comunidad y que el Gobierno quiere suavizar permitiendo su apertura para personas vacunadas, el presidente regional ha vuelto ha mostrarse crítico con la decisión adoptada por Sanidad. "H estado en discrepancia con la resolución de Sanidad de cerrar los interiores porque aunque la situación sea muy complicada en toda España, con una cepa muy contagiosa, no tenemos claro que sea en los restaurantes, donde ya tenemos una limitación de un tercio de su aforo, el lugar en el que se producen los contagios", ha argumentado. "Hemos cerrado el ocio nocturno y tenemos el toque de queda, por lo que esta es una medida que ahora, en el ecuador del verano, es un palo cuyas consecuencias económicas son tremendas y cuyo resultado para el control de la pandemia no está demostrado", ha insistido Revilla, indicando que por ello "vamos a intentar en el Consejo buscar otra solución más adecuada, aunque tenemos que respetar las resoluciones de Sanidad".

"Teniendo en cuenta que a los restaurantes va la gente más mayor y que tenemos vacunados con las dos dosis a la mayoría, creo que podemos paliar los efectos con las medidas que hay hasta que salga el semáforo COVID la semana que viene, que esperamos sea un poco mejor y podamos volver a la normalidad con la apertura de los interiores de restaurantes", ha explicado el presidente. También ha querido mencionar el pasaporte COVID, algo que tiene "hablado con los socios de Gobierno, que están de acuerdo en esta medida", pero "en esta materia las medidas las debe dictar Sanidad, nosotros solo podemos hacer recomendaciones".

Asimismo, ha añadido que "de lo que no cabe duda es que estas medidas están dañando a un sector que tuvo muy buenos datos el año pasado y está salvando los muebles muy bien este verano, pero si cerramos los interiores, habrá mucha gente anulando reservas y siendo un peligro para el mes de agosto", y ha apostado por buscar la conciliación entre "los criterios sanitarios y la economía, en un momento en el que la evolución de los datos de empleo en Cantabria están siendo muy buenos".

Por último, y frente a la polémica que ha levantado la conferencia de presidentes que se celebra este viernes en Salamanca, con la excepción de Pere Aragonès y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Revilla ha considerado que es "totalmente necesaria esta reunión, otra cosa es que el resultado luego sea bueno o malo". "Hay un cinismo últimamente en esto de la política que yo, que no estoy ni en el PP ni en el PSOE, he venido escuchando a los presidentes autonómicos que por qué no se nos convoca, y cuando se nos convoca, les parece un mal asunto", ha lamentado el presidente, que ha afirmado que "ya no hay rivales, solo hay enemigos, y cualquier cosa que diga la oposición hay que estar en contra, no hay acuerdos en nada, pero yo creo que las reuniones siempre son positivas", ha concluido Miguel Ángel Revilla.