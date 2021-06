Revilla tras reunirse con Calviño: "Sería la sorpresa del siglo que La Pasiega y el MUPAC no entraran en los fondos de la UE"

"Sería la sorpresa del siglo que La Pasiega y el MUPAC (Museo de Prehistoria y Arqueología) no entraran en los fondos de la Unión Europea". Así de contundente se ha mostrado el presidente de Cantabria tras el encuentro que ha mantenido este lunes con la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Y es que, según ha recordado, se trata del tercer miembro del núcleo duro del Gobierno central que ha dado el visto bueno a los dos grandes proyectos del Ejecutivo cántabro, tras el presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Carmen Calvo.

En este sentido, después de la reunión celebrada en Peña Herbosa, Revilla ha reconocido que no está tranquilo, pero "sí ilusionado", porque sus "impresiones son buenas" al entender que el Gobierno de España es "muy receptivo" a estos dos proyectos, a los que ha sumado la terapia de protones en el Hospital Valdecilla. "Son los tres pilares", ha resaltado, y "para mí sería una sorpresa increíble que no salieran".

"Sería una grandísima desilusión", ha remarcado, tras insistir en que "se ha reunido y ha hablado por teléfono con todos". Concretamente, sobre La Pasiega, el líder regionalista ha explicado que se solicitó un argumentario adicional al proyecto para "hacer hincapié en lo que recomienda Europa como 'proyectos prioritarios'", en relación a "eliminar la circulación por carretera y favorecer el transporte marítimo, así como la electrificación", es decir, "líneas que tienen que ver con evitar el cambio climático". Según Revilla, el Ejecutivo autonómico ya ha añadido toda la documentación requerida y en la actualidad está "expectante".

"No me puedo imaginar que pudiéramos leer, en un momento determinado, que Cantabria se queda sin estos proyectos", ha sentenciado. Así todo, no ha concretado fechas, pero sí ha resaltado que "no faltará mucho". "Ahora llega la hora de la verdad", ha concluido Revilla.