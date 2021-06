Calvo avala el proyecto de La Pasiega: "Tiene criterio verde, tecnológico, de modernización y de sostenibilidad"

Carmen Calvo ha realizado este miércoles una visita institucional a Cantabria. En ella, la vicepresidenta primera del Gobierno de España ha mantenido un encuentro con el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, en el que este le ha hecho saber sus "preocupaciones" sobre algunos temas sobradamente conocidos en la región.

El problema del agua, la financiación autonómica, la polémica con el lobo o los proyectos estrella del Ejecutivo cántabro para los Fondos Europeos de Recuperación han centrado la conversación entre ambos dirigentes en la aproximadamente media hora larga que han permanecido reunidos en privado.

A la finalización, Calvo y Revilla han comparecido ante los medios para dar cuenta de ello. "Te voy a echar un piropo sincero, eres la mente más lúcida de este Gobierno, a mi modo de entender", ha comenzado el líder regionalista, evidenciando desde el primer momento la buena sintonía y el entendimiento entre ambos.

Así, la vicepresidenta ha manifestado su compromiso de "procurar resolver" las preocupaciones que le ha expuesto Revilla, y ha avalado el proyecto estrella del Ejecutivo que este encabeza: el Llano de La Pasiega. "Tiene criterio verde, tecnológico, de modernización y de sostenibilidad", ha destacado, resaltando el "entusiasmo" expresado por el presidente en él y haciendo hincapié en la "oportunidad" que suponen los fondos europeos tras la pandemia.

Además, Calvo ha recordado que el presidente Sánchez "ya vio con buenos ojos" el citado proyecto, sobre el que Revilla ha subrayado que "favorece la eliminación del tráfico por carretera y hace transporte por ferrocarril, con una intermodal de 1,5 kilómetros, que se sitúa a diez minutos del Puerto y del aeropuerto".

Por otro lado, Revilla ha trasladado a la vicepresidenta su descontento por que se haya negado a la comunidad los cinco hectómetros de agua del Pantano del Ebro y le ha pedido que haga de "valedora" porque "sino va a haber problemas".

"Una comunidad que tiene 540 hectómetros de agua solidaria para toda España, los cinco hectómetros tienen que estar autorizados porque no podemos dejar a la región sin agua", ha recalcado el presidente cántabro, que ha añadido que este verano se espera "muchísima gente". Sobre ello, la número dos del Gobierno de España ha querido dejar claro que "Cantabria no tiene que tener ninguna preocupación en relación al tema del agua de cara al verano de 2021", en el que, según ha dicho, el turismo tiene que "repuntar" en la comunidad.

Financiación, lobo y patrimonio

No obstante, esa no ha sido la única reivindicación del jefe del Ejecutivo cántabro. La financiación autonómica y la "cohabitación del lobo", dos grandes caballos de batalla de su Gobierno, sobre todo del ala regionalista, también han estado encima de la mesa. Y precisamente "dar la batalla" ha sido la expresión que ha utilizado Revilla para abordar estos asuntos.

Sobre el primero, el presidente ha manifestado su "preocupación" relacionada con el "centralismo", que hace que "todo dependa de la capital de España". "Sería tremendamente injusto y un error monumental apostar por seguir primando la población en el reparto de los fondos del Gobierno", ha subrayado Revilla, quien ha afirmado que "estamos contribuyendo a una España cada vez más desertizada, donde estamos a la cabeza en la concentración de macrourbes y donde no se tiene en cuenta el coste de los servicios".

Y respecto a la polémica del lobo, el presidente ha reiterado la postura de su Gobierno: "Queremos que el lobo exista, pero controlado". Según el presidente, Cantabria tiene censados más de 20 manadas de lobos, unos 300 ejemplares, y los sistemas de gestión de la comunidad, así como los de Asturias y Galicia, que funcionaban "muy bien", permiten que cuando hay un "exceso de lobos se controlen". "Estamos muy preocupados porque si apostamos que la gente no se vaya de las zonas rurales y no mantenemos un equilibrio entre el lobo y los ganaderos será un desastre", ha advertido Revilla a Calvo, que no se ha pronunciado sobre este asunto.

De lo que sí ha hablado la también ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha sido del patrimonio histórico y cultural de Cantabria, que ha calificado de "único" y sobre el que ha apostado por tenerlo "mucho mejor exhibido, contado e interpretado", teniendo en cuenta que el turismo cada día va a ser "más selectivo" y "exigente", en referencia al otro gran proyecto cántabro para los fondos europeos, el Museo de prehistoria y arqueología (MUPAC).