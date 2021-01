Rodríguez critica que Navas denuncie "injerencias" tras su cese porque su cargo es político: "Eso pone mucho en duda la afirmación"

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), ha criticado que la exdirectora general de Salud Pública, Paloma Navas, denunciara "injerencias políticas" y "presiones" solo tras ser cesada de su puesto, que además, es "político", lo que, en su opinión, "pone mucho en duda la afirmación".

En su comparecencia de este miércoles en el Parlamento para hablar de los motivos de este cese, el consejero ha asegurado "desconocer" las "injerencias políticas" y "presiones" de las que ha hablado Navas en declaraciones realizadas a los medios de comunicación tras ser cesada hace un par de semanas --y que la oposición ha sacado hoy a colación--, pero ha opinado que, en caso de haberlas sufrido, debiera haber informado de ello en el momento en lugar de denunciarlo cuando ha sido cesada.

Rodríguez ha negado "injerencias" en el trabajo de Navas desde la propia Consejería porque, según ha dicho, "el que se valoren opiniones, se discutan alternativas o se dialogue, como habitualmente se hace cuando se trabaja en equipo, no puede considerarse en ningún caso injerencias políticas".

"Y, asimismo, considero que, si en algún momento, que yo lo desconozco, se ha sentido presión externa a la Consejería, o incluso si desde algún otro ámbito político se ha pretendido que se hiciera algo con lo que no se estaba de acuerdo, debería haberse dicho en ese momento, y en su caso, haber presentado la renuncia al cargo en ese momento, no hacerlo después, cuando ha habido un cese porque, desde luego, pone mucho en duda esa afirmación", ha aseverado.

Además, Rodríguez ha afirmado que una Dirección General, "aunque el perfil del ocupante sea técnico, sigue siendo un puesto de designación política", con lo que a su juicio, "no cabe en ningún caso decir que hay injerencias políticas en un puesto que es político, y decirlo tras un cese".

"Una mártir"

Por otra parte, el consejero también ha criticado a la oposición por su actuación en este tema y ha reprochado a PP, Cs y Vox que hayan intentado convertir a Navas en la "Juana de Arco de la sanidad de Cantabria" tras haber criticado su gestión cuando estaba en el cargo. De hecho, el consejero ha dedicado gran parte del tiempo empleado de su exposición sobre el cese de Navas --que ha durado apenas unos minutos, distribuidos en dos turnos, pese a tener una hora-- a leer fragmentos de los boletines de sesiones del Parlamento de Cantabria en los que los diputados del PP, Cs y Vox criticaban la labor de la ya exdirectora general de Salud Pública.

Así, Rodríguez ha señalado que, por ejemplo, desde estos grupos se acusó a Navas de no haber tomado las medidas oportunas en el momento preciso, de no contar la verdad o "de vivir fuera de la realidad, en el mundo de Heidi". Además, ha insistido en que también hubo momentos en que la criticaron que se estaban realizando pocos test o de no tener bien planificado el programa de rastreadores.

Por ello, Rodríguez ha criticado que tras dedicarle a Navas esas "lindezas" y "exabruptos" pretendan ahora convertirla, ahora que se le ha cesado, "en una mártir de una causa política dirigida contra su buen hacer en el que ustedes nunca habían creído".

Además, Rodríguez considera que el hecho de pedir explicaciones sobre el cese de Navas "pone en duda la valía" del nuevo director general de Salud Pública, el epidemiólogo Reinhar Wallmann, una persona a la que --ha dicho el consejero-- los grupos de la oposición resaltaron como un "cualificadísimo técnico y elogiaron de forma memorable" en su comparecencia en la comisión Covid del Parlamento. "Parece ser que porque haya aceptado el cargo de director general deja de ser tan respetable", ha ironizado.

No ahonda en los motivos del cese

Más allá de cuestionar las declaraciones de Navas y la actitud de la oposición tras conocer el cese, el consejero, en su exposición, no ha ahondado en más explicaciones sobre los motivos que le llevaron a tomar esa decisión más allá de insistir en los ya expuestos tras conocerse el relevo. Rodríguez ha vuelto a desvincular a Navas de la campaña de vacunación y de que ésta comenzara de forma lenta en los primeros días y ha asegurado que el cese "ya estaba previsto" antes de que la vacunación contra el Covid arrancara.

El consejero ha insistido en que, con Navas, se limitó a ejercer las competencias que la ley le atribuye de proponer la designación o cese de los directores generales de su departamento al considerar que "hacía falta un relevo" en la Dirección General ante la "nueva etapa" que comenzaba con la vacunación. Rodríguez ha censurado que la oposición --en este caso Cs y Vox-- haya solicitado su comparecencia en el Parlamento para explicar por qué hace algo que le compete, como es proponer el cese de alguien de su equipo.

En este sentido, ha señalado que ni la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, cuando era consejera de Sanidad, ni el ahora diputado del PP César Pascual, cuando era gerente de Valdecilla, comparecieron públicamente a explicar los motivos por los que cesaban a terceros . "Consejos vendo, que para mí no tengo", ha aseverado.