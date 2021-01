Sanidad mantiene su plan de vacunar en Cantabria con recursos públicos pero no descarta los privados: "Si tuviéramos que acudir a medios ajenos, lo haríamos"

La polémica en torno a si contar o no con la sanidad privada para vacunar en Cantabria parece ya zanjada. Después de que el presidente, Miguel Ángel Revilla (PRC), abriera la puerta este viernes a externalizar parte del proceso, el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), ha dejado claro este lunes que su plan es llevarlo a cabo con recursos públicos.

Y es que las declaraciones del líder del Ejecutivo desencadenaron la reacción de la máxima responsable del Servicio Cántabro de Salud, quien aseguró que este organismo "tiene capacidad suficiente" para desarrollar la campaña, afirmación a la que se ha sumado el titular de Sanidad manifestando que "la voluntad" es seguir así.

No obstante, Rodríguez no ha descartado recurrir a instituciones privadas si fuera necesario: "Si tuviéramos que acudir a medios ajenos, lo haríamos", ha recalcado. Sin embargo, el consejero ha indicado que "no se prevé que, en un momento dado, vaya a haber un número tan grande de vacunas que hagan necesario" los recursos privados.

Como ejemplo de la capacidad del SCS, Rodríguez ha detallado que en la campaña de vacunación de la gripe ha habido semanas que, utilizando solo la red de Atención Primaria, se han puesto más de 42.000 vacunas. Además, ha recalcado que contar con los hospitales en este proceso de vacunación permitiría "más que duplicar esa capacidad".

"La prioridad, desde luego es que se coloquen a través de la red pública, y si llegase un número de vacunas que no nos permitiese asumir con la red pública su administración acudiríamos a otros medios, pero en principio la idea es hacerlo con medios públicos porque tenemos capacidad suficiente", ha sentenciado el consejero de Sanidad.