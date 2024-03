Santander mantendrá el carril bici de Reina Victoria y apela a los vehículos a cumplir el límite de velocidad

El carril bici de Reina Victoria ha desatado una polémica política en Santander en torno a la seguridad y a la sostenibilidad de esta vía ciclista que se instaló en la pandemia, cuando la movilidad era reducida y la citada avenida estaba cerrada al tráfico. El PRC ha pedido que ahora se retire a través de una moción que ha sido rechazada en el Pleno del Ayuntamiento celebrado este miércoles. Los regionalistas dudan de su “seguridad”, mientras que PP, PSOE e IU-UP rechazan esta idea, pues consideran que el problema en ningún caso es de los ciclistas que lo transitan.

Así, el portavoz del PRC, Felipe Piña, ha argumentado que el carril en cuestión, pese a ser el más concurrido de la ciudad, es “muy inseguro”, por lo que se debe de actuar antes de que “ocurra una tragedia”. En este sentido, ha planteado la posibilidad de que en el trazado vuelvan a habilitarse plazas de aparcamiento -“más de 150” para beneficio de vecinos y turistas-, desplazando el carril bici al paseo Gamazo-Magdalena -como estaba previamente-, con pasarelas de madera sustentadas sobre la propia arena y compartido tanto por ciclistas como por peatones. Además, el concejal del PRC ha aseverado que “si en su día el carril estaba en la cota de la playa, por algo será”.

No obstante, la propuesta regionalista no ha calado entre el resto de formaciones políticas, más bien ha provocado el efecto contrario: críticas y rechazo. Los portavoces de PP, PSOE e IU-UP han pues énfasis en que si el carril es un peligro es precisamente porque no se respetan los límites de velocidad impuestos y no por los ciclistas que regentan el carril.

Agustín Navarro, concejal de Fomento, Urbanismo, Movilidad Sostenible y Vivienda de Santander, ha recordado que la vía tiene un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora, y que, en todo caso, se debería atender más al “cumplimiento de los límites de velocidad” por parte de los vehículos y no tanto la limitación del espacio para ciclistas. Además, ha subrayado que el carril bici es el “comienzo de una mejora de la movilidad más verde y sostenible para Santander”.

Por su parte, Daniel Fernández, portavoz socialista, ha admitido que “existe un problema con la segregación de carriles bici y pasos peatonales”, pero, según ha señalado, ese es precisamente el motivo por el que no se debe de quitar el único carril bici segregado de la ciudad, el cual considera un gran “acierto”. “Cada vez se pueden ver mas ciudadanos regentando el carril, ya sea con bicis convencionales o con bicicletas eléctricas”, ha resaltado.

Al concejal de Izquierda Unida-Podemos, Keruin Martínez, le ha “sorprendido” la propuesta regionalista, calificándola de “ocurrencia”, pues se trata, según él, del “carril bici mejor diseñado de Santander”, por su diferenciación entre acera peatonal y carril bici.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha finalizado el debate político recordando que el espacio “es el que es”, y que “pese a que muchas veces sería mejor realizar más obras o aumentar el número de carriles, no siempre es posible”. De esta manera, ha afirmado que “lo idóneo sería que hubiese tanto aparcamiento como carril bici habilitado, pero no es una posibilidad”.

Otras reacciones

El partido Verdes Equo, a través de una nota de prensa, ha rechazado también de forma rotunda la propuesta del PRC, pues no comprende que plantee quitar el “único carril bici sobre la calzada”, el cual además “es el de mayor aceptación popular”. Sergio Peña, portavoz de esta formación, no alcanza a comprender la “fijación con quitar ese carril” que tiene el concejal del PRC, quien, además, muestra “su caspa política, pues ya cuando aspiraba a ser candidato a la Alcaldía de Santander se mostraba reacio al fomento de una movilidad sostenible con mensajes más próximos a lo que nos tiene acostumbrada la extrema derecha y sus populismos”.

Por otro lado, asociaciones como Cantabria ConBici han rechazado la medida en sus redes sociales, afirmando que la vía es de 30 km/h y, por tanto, “segura”. “No debe de haber peligro, salvo para quien lo incumpla”, han afirmado desde este colectivo. “De algunos cargos públicos conocemos ya su incompetencia”, han concluido.