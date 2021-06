La Semana Grande de Santander 2021 no tendrá chupinazo ni fuegos pero no se descarta la Feria de Día

La Semana Grande de Santander 2021, que se celebra del 23 de julio al 1 de agosto, no contará este año con el tradicional chupinazo, que da comienzo a las fiestas de Santiago, ni con fuegos artificiales, al tratarse de eventos que "no se pueden controlar", pero no se descarta la celebración de la Feria de Día, en la que habitualmente los hosteleros instalan casetas en diversas zonas de la ciudad. "Si se puede hacer la Feria de Día se hará", ha afirmado la concejala de Dinamización Social, Lorena Gutiérrez, que ha señalado que el Ayuntamiento trabaja en organizar "absolutamente todo lo que pueda controlar".

La edil ha precisado que la Feria de Día no la organiza el Consistorio, sino la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), que tiene que cumplir con los parámetros que marca Salud Pública. "Estamos esperando a que, dentro de esos parámetros que se tienen que cumplir, es factible y viable económicamente", ha explicado Gutiérrez, quien ha apuntado que el sector viene de una época "muy resentida" en la que no pueden hacer "apuestas arriesgadas".

Así, ha trasladado el apoyo del Ayuntamiento. "Si se puede hacer la Feria de Día se hará y sino llenaremos las plazas de oferta con grupos locales, con ocio, con actividades para todos los públicos", ha dicho. En este sentido, la edil ha indicado que todos los actos organizados por el Consistorio cuentan con espacios vallados, distancia de seguridad y asientos, como marca Salud Pública, y se irán "adaptando".

"Que donde había una valla y se puede quitar se quitará, que donde había metro y medio se puede pasar a metro, que donde había sillas se puedan quitar... Nos iremos adaptando", ha explicado. Asimismo, ha añadido que el ocio y la actividad en la que está trabajando el Ayuntamiento es "muy responsable" y no cuenta con "grandes nombres" para no crear aglomeraciones, por lo que está apostando por grupos locales. "Hay que apoyarles", ha sentenciado.

Gutiérrez ha hecho estas declaraciones este miércoles a preguntas de la prensa durante la presentación del Festival Magdalena Deluxe 2021, un día después de conocer que la adjudicataria no organizará este año la Feria de Toros de Santiago por la limitación de aforo. En 2020 la Semana Grande de Santander ya canceló su habitual programación por la pandemia del Covid y solo celebró algunos espectáculos culturales en la calle.