Transición Ecológica asegura que el Ayuntamiento de Santander no ha solicitado la concesión para el edificio REMA

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha asegurado que el Ayuntamiento de Santander “no ha presentado una solicitud de concesión para el edificio Rema hasta la fecha”, algo que, a juicio del PRC, supone una “inacción” por parte del equipo de Gobierno (PP-Cs) que vuelve a poner a este inmueble junto a la playa de El Sardinero en “riesgo” de derribo.

Así lo ha alertado este miércoles, en una rueda de prensa, el portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, quien ha explicado que ésta ha sido la respuesta por escrito del Ministerio que dirige Teresa Ribera a una pregunta planteada del senador regionalista José Miguel Fernández Viadero, sobre el estado en que se encontraba la tramitación de la cesión o concesión de este edificio al Ayuntamiento de Santander.

Fuentes-Pila ha recordado que en septiembre de 2019 el PRC llevó al Pleno del Ayuntamiento una propuesta que fue apoyada por todos los grupos para instar al Ministerio a la cesión de este edificio, actualmente en desuso y que los regionalistas propusieron que sea un centro ligado al surf.

En la respuesta dada ahora por el Ministerio, se señala que “un acuerdo del Pleno no constituye, de acuerdo con la normativa de Costas, una solicitud de concesión” y se indica que el Ayuntamiento no ha presentado a día de hoy esta solicitud.

En otra pregunta sobre el mismo tema, Transición Ecológica afirma “desconocer la razón” por la que el Ayuntamiento de Santander “no ha dado cumplimiento” al acuerdo plenario y “no ha solicitado la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre para el citado edificio”.

A juicio de Fuentes-Pila, esto es una muestra de la “desidia y el desinterés absoluto” del bipartito local “por llevar a cabo proyectos que ellos mismos han aprobado, riéndose a la cara de todo Santander”.

A la vista de estas respuestas del Ministerio, remitida hace un par de días, el PRC ha exigido al equipo de Gobierno que, “más allá del culebrón” que mantiene con Costas por este y otros asuntos, proceda “en un plazo máximo de 15 días” a realizar esta solicitud de concesión, dándose cumplimiento al acuerdo del Pleno en 2019.

“No podemos seguir esperando, no podemos seguir enrrojeciéndonos cuando los vecinos y las escuelas de surf nos preguntan por el edificio Rema”, ha subrayado el regionalista, que ha advertido de que su partido “no va a quedarse con los brazos cruzados” ante la “oportunidad de impulso y transformación” para la ciudad que supondría contar con este edificio y convertirlo en centro de surf.

Fuentes-Pila, que ha tildado de “lamentable” la actitud del equipo de Gobierno, ha exigido a PP-Cs “seriedad” y “respeto” a los santanderinos y a la voluntad plenaria.

El regionalista ha vuelto a acusar al equipo de Gobierno de “ausencia de proyectos e ideas”. “No hay modelo transformador ni proyecto de ciudad”, ha dicho Fuentes-Pila, que, en contraposición, ha reivindicado que los regionalistas han presentado hasta “38 propuestas” transformadoras para la ciudad, no solo la del edificio Rema, sino también sobre El Cabildo, la ampliación del parque de Las Llamas, el Parque Litoral Norte o la Ciudad Deportiva de La Albericia.

“Les da exactamente igual. En sus cuitas, conflictos y desavenencias han tenido a Santander en un situación lamentable y desesperanzadora”, ha denunciado el regionalista en alusión a las discrepancias entre los dos socios de Gobierno Local.

Para el PRC, en estos momentos, no hay en el horizonte ningún proyecto del equipo de Gobierno que pueda generar “ilusión y esperanza” en Santander. “Tenemos la reordenación ferroviaria como la tenemos, tenemos el frente marítimo como lo tenemos, elementos claves y transformadores para la capital; barrios con demandas vecinales constantes...”, ha lamentado Fuentes-Pila, quien ha acusado al equipo de Gobierno de seguirse apoyando solo en la “imagen turística” del Santander de julio a septiembre. En este contexto, los regionalistas consideran que resulta “imprescindible” cambiar esta realidad que padece Santander, cuando --dice-- debería ser un “ejemplo” para todo Cantabria.

“Hay vías abiertas”

Por su parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), cuestionada por este asunto ha afirmado que el Ayuntamiento ha solicitado que no se derribe el edificio Rema. Es una demanda “que está pedida”, ha dicho, así como que “hay conversaciones abiertas”, como también sobre la cesión del edificio a la ciudad. “El Ayuntamiento viene solicitando, y además con un acuerdo plenario, que no tiren el Rema, sino que pueda ser una dotación que tenga que ver con el deportes en Santander”, ha señalado.

Preguntada en concreto sobre si el Ayuntamiento ha pedido o no la cesión al Ministerio, la alcaldesa ha respondido que hay “conversaciones y vías abiertas”. “Se ha estado mirando si es para una federación y para qué usos puede ser; se está mirando en el plan urbanístico. Pero desconozco con qué fecha y qué papeles hay de por medio”, ha declarado. En todo caso, ha asegurado que la voluntad del Ayuntamiento es hacer efectiva la petición del Pleno y solicitar la cesión al Ministerio “y así lo hemos manifestado públicamente también”. “Hay vías de trabajo conjunto abiertas, que son la cesión, que son en el plan urbanístico”, con el fin que está aprobado en las mociones de no derribar el equipamiento, ha concluido.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Javier Ceruti (Cs), ha asegurado en un comunicado que el Ayuntamiento lleva desde diciembre solicitando a Costas aclaraciones sobre el Rema. En su escrito, Cs ha negado que el Consistorio “haya paralizado ningún proceso” con respecto al edificio Rema, cuando este mismo lunes Urbanismo se ha vuelto a dirigir a Costas para que aclare “qué impedimentos ven a la modificación puntual que estamos tramitando. Ya en diciembre nos dirigimos a ellos sin obtener respuesta alguna”.

En este sentido, Ceruti ha recordado al portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, que se está tramitando una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, de forma previa, es necesaria para poder solicitar posteriormente la concesión al Ministerio. En el marco de esta tramitación, el pasado mes de diciembre, tras conocer el contenido de un informe denegatorio de la modificación puntual emitido por el Ministerio, el Ayuntamiento preguntó a Costas si sería posible que la Dirección General de la Costa y el Mar autorizara el uso del actual edificio como un Centro Multifuncional del Surf llegado el momento de realizar la petición de esa concesión.

“A esta cuestión que planteamos directamente al Ministerio de Transición Ecológica no hemos recibido respuesta alguna”, ha indicado el concejal, que ha subrayado que no se puede plantear la petición de la concesión de uso en todos sus términos porque el propio Plan General no lo permitiría. “Por ello pedimos en diciembre al Ministerio que nos indicaran a quién y cómo dirigir esa pregunta concreta, cuya respuesta condicionará, realmente y de forma definitiva, la continuación de la modificación puntual”, ha precisado.

Ante la ausencia de pronunciamiento desde diciembre por parte del Ministerio, se ha vuelto a realizar la consulta por parte de Urbanismo.

Según Ceruti, a la vista del informe denegatorio ya emitido por el Ministerio, que no admite una calificación de uso deportivo exclusivo para ese edificio, “la cuestión es muy clara en su formulación” y solo se necesitaría saber si, sobre un edificio preexistente como ese, sería posible plantearse el cambio de uso de hostelería a usos deportivos vinculados con el mar sin acudir siquiera a la modificación puntual.

La otra opción podría ser introducir en el PGOU alguna otra consideración que se ajustase mejor a las exigencias en materia sectorial de Costas. Por ejemplo, que “en los suelos calificados como espacios libres por el Plan General y afectados por su inclusión en el dominio público marítimo-terrestre, será posible ejecutar, sobre todas las edificaciones existentes, todas aquellas obras permitidas por la legislación sectorial de Costas previo informe favorable de esa administración sectorial”.

Finalmente el concejal ha subrayado que para poder avanzar es “imprescindible” abordar la concreción urgente de esta cuestión “casi de interpretación del Plan General” a la vista de la normativa sectorial de Costas, y por ello ha reiterado su petición al Ministerio para que se exprese “en uno u otro sentido”.