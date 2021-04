El TSJC desestima el recurso de Ambuibérica y la obliga a pagar plus de emergencia de más de 270 empleados

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado el recurso presentado por la empresa concesionaria del transporte sanitario en Cantabria, Ambuibérica, para evitar el pago de la mayor parte de la deuda contraída con sus trabajadores por exceso de jornada.

En concreto, la pretensión de Ambuibérica era reducir hasta un 75 por ciento la deuda con los trabajadores, de más de medio millón de euros, mediante la eliminación del llamado plus de emergencia, que está valorado en unos 1.560 euros cada año por cada empleado afectado. Así, pretendía compensar los 2.000 euros que aproximadamente debe a más de 270 trabajadores por horas extras tras ser condenada a su abono por el mismo tribunal en una demanda promovida por el sindicato USO.

Ambuibérica sostenía que no procedía el abono del plus de emergencia si había sido condenada previamente a pagar el exceso de jornada como horas extras. Sin embargo, según la sentencia del TSJC, difundida por el sindicato USO, "la finalidad del plus es lograr que el importe derivado de la realización de una jornada especial, en las que eventualmente pueda producirse un exceso de jornada, no se vea reducido por las retribuciones como consecuencia de la realización de horas extraordinarias", y que por tanto "se trata de un incentivo para la realización de una jornada especial".

Además, el señala que "hay que tener en cuenta que el plus no solo retribuye la jornada especial, sino que comprende otros conceptos como las dietas y la nocturnidad, lo que hace evidente que no pueda ser absorbido en un concepto salarial que solo se refiere al exceso anual de jornada".

USO ha valorado en un comunicado como "muy positiva" esta sentencia, que "deja aún más clara la situación" y "confirma lo que siempre ha defendido el sindicato", que es que el plus de emergencia no se podía detraer del exceso de jornada anual.

Con su recurso la empresa había paralizado todas las demandas individuales del exceso de jornada y por tanto el abono a los más de 270 trabajadores por un importe de más de 2.000 euros anuales, y USO señala que ahora cabe la posibilidad de que intente recurso de casación ante el Tribunal Supremo y con ello "persiga dilatar aún más la materialización de la sentencia que le condenó al pago de más de 50.000 horas extraordinarias" por exceso de jornada.