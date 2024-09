La Zona de Bajas Emisiones de Torrelavega sigue adelante tras rechazar el Pleno las alegaciones

La Corporación de Torrelavega ha rechazado en el Pleno ordinario celebrado este martes el recurso de reposición presentado por un vecino contra la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) aprobada en marzo.

Su recurso contenía seis alegaciones a las que un informe realizado desde el Servicio de Movilidad ha dado respuesta indicando que “no cabe tener en cuenta” por diferentes motivos. “El informe es clarísimo”, ha dicho la concejala del área, Jezabel Tazón (PRC).

El rechazo de las alegaciones ha salido adelante con el apoyo de PRC, PSOE, Torrelavega Sí e IU-Podemos, mientras que el PP se ha abstenido para denunciar que se ha tardado “cinco meses” en responder este recurso cuando el plazo que marca la ley es de un mes. Algo que también ha criticado Vox, que ha votado en contra porque considera que algunas de las propuestas del recurrente pueden ser “positivas”, además de que mantiene su postura en contra de la ZBE e insiste en que será “perjudicial” para los vecinos y no servirá para mejorar la calidad del aire.

Ante este planteamiento, la concejala de Movilidad ha señalado que en un futuro las mediciones darán a conocer si da resultados y, si no, ha sugerido que “igual” hay que aumentar el área delimitado como zona de bajas emisiones. En todo caso, “tenemos que admitir de una vez por todas” esta medida, obligatoria para las ciudades de más de 50.000 habitantes, ha defendido.

Igualmente, los socialistas, socios del PRC en el Gobierno municipal, han evitado volver a debatir un tema que “no da para más”.

El Pleno también ha abordado tres mociones de las que dos se han retirado y la restante, una de IU-Podemos para impulsar mejoras en el barrio El Zapatón, tampoco ha salido adelante al recabar únicamente el apoyo del PP, pues los grupos se han mostrado a favor de su contenido --que aludía a medidas como incrementar la limpieza o actuar en el parque Manuel Barquín junto al pabellón Vicente Trueba-- pero han preferido tratarlo en comisión informativa para definir mejor las propuestas y estudiar su viabilidad económica y técnica.

Polémica con el Pintor Escudero Espronceda

Precisamente, debatir más las iniciativas en comisión antes de aprobarlas ha sido también el motivo por el que se han retirado las otras dos mociones. La primera, de Vox, consistía en que el Ayuntamiento solicitara la emisión de un informe desfavorable al cambio de nombre del colegio Pintor Escudero Espronceda de Tanos por el de Pedro Sobrado a petición del propio centro, un tema que se ha debatido en varios plenos y que enfrenta al PRC con todos los demás grupos, también su socio.

Aunque el PSOE ha venido votando junto a la oposición en contra del cambio, en esta ocasión iba a rechazar la propuesta porque argumentaba que “no procede, de acuerdo a derecho”, pedir un informe negativo. “Estamos de acuerdo en el fondo pero no en la fórmula”, ha explicado José Luis Urraca antes de sugerir una modificación en la redacción de la moción para poder apoyarla, lo que ha llevado al portavoz de Vox, Roberto García Corona, a retirarla para devolverla a comisión y hacer ese cambio.

Una decisión que no ha gustado al PRC y que ha generado una discusión con los portavoces, ya que el regionalista Pedro Pérez Noriega ha calificado de “falta de respeto” tener que “volver a debatir lo mismo” para evitar que se tramite el cambio de nombre cuando los grupos “no tienen competencias” sino que corresponde a la Alcaldía cursar la solicitud a la Consejería de Educación como ha hecho, pese al rechazo de la mayoría de la Corporación, que aprobó en el Pleno que no se continuaran los trámites porque defiende que la sociedad torrelaveguense no quiere ese cambio.

Por ello, han denunciado que el alcalde ha obviado la decisión del Pleno y lo han atribuido a “intereses partidistas”, ya que la directora del colegio fue en la lista del PRC a las últimas elecciones municipales.

Los regionalistas, por contra, insisten en que “se les olvida que el Consejo Escolar es el que toma la decisión y el alcalde recibe una decisión unánime solicitando un cambio de nombre, competencia que tiene la Consejería”. “El alcalde, en virtud de las competencias que tiene, hace el informe favorable porque le corresponde hacerlo. A nosotros como pleno no nos corresponde. No nos corresponde ni cambiar de nombre ni nos corresponde nada que se le parezca”, ha argumentado Pérez Noriega.

Por ello ha criticado que se devuelva la moción a comisión y después de nuevo a Pleno. “Vamos a gastar tiempo, sueldo y dietas en debatir el mismo tema”, ha denunciado, a lo que el portavoz de Vox ha respondido --tras una riña para que el alcalde, Javier López Estrada, le concediera el turno de palabra “por alusiones”-- que “no dejarán de luchar por los intereses de los vecinos”. “Si tenemos que ir a 25 comisiones, iremos”.

También el resto de portavoces se han mostrado “cansados” con el asunto, que algunos consideran un “capricho” por parte de la Dirección den centro y lamentan que el intento de homenajear a Pedro Sobrado al final “le está haciendo un flaco favor”.

“Nadie se ha manifestado a favor. No se entiende que para hacer un homenaje a una persona haya que quitar el nombre de otro”, ha sentenciado el 'popular' Francisco Trueba, mientras que Blanca Rosa Gómez Morante, de Torrelavega Sí, ha criticado este “capricho personal y absurdo”. “Me molesta ya el egoísmo de esta persona que por detrás dice que no se juegue con su nombre, pero deja que estemos en un debate verdaderamente incómodo”.

Y desde IU-Podemos, Borja Peláez ha insistido en que “quitar el nombre del pintor no procede”, al igual que como los anteriores ha sostenido que “hay otras maneras diferentes de homenajear” a Sobrado.

De este concejal partía la otra moción que se ha retirado, que pedía un reconocimiento a los deportistas Cristina Bucsa, Mohammed Attaoui, Israel González y Óscar Quintana, pero se ha acordado dejarlo sobre la mesa para valorar incluir a más personas en el homenaje.

Por otro lado, la Corporación ha aprobado por unanimidad dar al Hogar Municipal del Pensionista del Barrio Covadonga nombre de Nieves González, fallecida hace unos años, para reconocer la labor social que realizó esta religiosa franciscana cofundadora de ese centro.

Aulas de dos años

Y se ha dado luz verde a dos puntos relacionados con las aulas de dos años: por un lado, la renovación de los convenios con la Consejería de Educación para el mantenimiento durante el curso 2024-2025 de las nueve aulas existentes en colegios del municipio, y por otro, la autorización para contratar a 18 técnicos de educación infantil para atenderlas.

Ambos puntos han sido aprobados con los votos de PRC, PSOE y Vox, mientras que PP, Torrelavega Sí e IU-Podemos han votado en contra, ya que vienen rechazando los asuntos procedentes de la Comisión de Régimen Interior y Recursos Humanos por su desacuerdo con no estar presentes en las mesas de negociación.

Con dictamen procedente de esta misma comisión, se ha presentado al Pleno la propuesta de fiestas locales para el año 2025, que vuelven a ser San Roque (16 de agosto) y San Cipriano (16 de septiembre).